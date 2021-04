Quando è Pasqua quest’anno: giorno, date e tradizioni

Quando è Pasqua 2021: in che giorno si celebra, le date della ricorrenza e tutte le tradizioni, cristiane e non, legate a questo evento.

Parliamo di: Pasqua 2021

Pasqua 2021 cade il 5 aprile e coincide con il novantacinquesimo giorno del calendario gregoriano. Come ogni anno, il calcolo per stabilire la data della ricorrenza pasquale si basa su due fattori distinti, l’equinozio di primavera che, secondo la Chiesa, cade il 21 marzo, e le fasi lunari.

A dare il via a questa tradizione è stato il Concilio di Nicea nel lontano 325 d.C., quando fu deciso che la Pasqua dovesse sempre cadere la domenica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di marzo.

Quando è Pasqua? La tradizione cristiana

Quando è Pasqua 2021? In generale, per calcolare la data si prende in considerazione il giorno dell’equinozio e il primo giorno di luna piena che segue questo fenomeno, facendo coincidere la Pasqua con la prima domenica successiva. Nel 2021 la prima luna piena dopo l’equinozio si è avuta il 28 marzo, pertanto la Pasqua cadrà sette giorni dopo.

Secondo la tradizione cristiana si tende inoltre a distinguere tra la “Pasqua bassa”, la “Pasqua media” e la “Pasqua alta” se ricade rispettivamente tra il 22 marzo e il 2 aprile, tra il 3 e il 13 aprile, tra il 14 e il 25 aprile. Per quanto riguarda la Pasqua ortodossa invece, nel 2021 cade il 2 maggio e viene calcolata in modo differente, prendendo in considerazione il calendario giuliano.

Alla Pasqua cristiana sono legate una serie di ricorrenze liturgiche che vanno dalla Quaresima al Lunedì dell’Angelo, passando attraverso la Settimana Santa. La Quaresima, ad esempio, comprende i quaranta giorni (44 se si considerano anche le domeniche) prima di Pasqua e si calcola a partire dal Mercoledì delle Ceneri – che segue il Martedì Grasso – fino alla domenica di Resurrezione. Contrariamente a quanto prevede la Pasqua ebraica, che celebra la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, quella cristiana rappresenta la ricorrenza della resurrezione di Cristo tre giorni dopo la sua morte, tenendo conto delle narrazioni dei Vangeli.

Sono strettamente legate alla Pasqua una serie di celebrazioni religiose che si snodano durante nei giorni immediatamente precedenti, come la Via Crucis del Venerdì Santo e la “lavanda dei piedi” del Giovedì Santo ma anche il Lunedì dell’Angelo, chiamato così perché volto a ricordare l’incontro dell’angelo con le donne che giunsero al sepolcro il giorno seguente la risurrezione. Inoltre per l’intera durata della Quaresima il venerdì viene praticata l’astinenza dal consumo di carne.

Le tradizioni pagane

Alla Pasqua e alla Pasquetta sono legate una serie di tradizioni non strettamente religiose, ma molto diffuse, relative sia alla cucina delle feste sia alle attività da svolgere durante il fine settimana pasquale.

Soffermandosi sull’arte culinaria, ad esempio, i simboli della tavola pasquale sono essenzialmente due: la colomba e l’uovo. Se la prima si assapora sotto forma di dolce, il secondo si declina in una varietà di pietanze. L’uovo pasquale non è solo quello di cioccolato: in molte zone della Penisola si usa preparare antipasti e altri piatti che hanno come protagonista le uova ripiene, simbolo di prosperità e augurio.

In Campania la tradizione pasquale prevede la realizzazione della gustosa pastiera, una torta molto ricca che rappresenta il classico dolce pasquale a Napoli e non solo. Dalla costiera arriva invece il casatiello dolce o tortano dolce. Infine una menzione a parte meritano i fiori pasquali, i narcisi, scelti proprio perché la fioritura coincide con l’inizio della primavera e spesso usati per creare ricche composizioni floreali complete di uova decorate.