Menù di Pasqua: 5 ricette light ma gustose

Vuoi preparare un menù di Pasqua in stile ristorante, ma a casa e in versione dietetica? Le ricette per festeggiare con leggerezza e gusto sono moltissime. Noi abbiamo scelto alcune portate vegetariane, con formaggi, verdure di stagione, uova e molto altro, per portare in tavola dei piatti sani, colorati e naturalmente deliziosi. Scopri come formulare un ottimo menù di pasqua con ricette light e genuine.

Fonte immagine: Pixabay

Mancano poche settimane alle feste pasquali, ma non hai ancora formulato un menu di Pasqua con ricette light ma anche gustose, che possano far felici grandi e bambini a tavola? In queste settimane di inizio Primavera, probabilmente anche tu non avrai molta voglia di cucinare delle pietanze calde e complicate.

Ci piacerebbe optare piuttosto per piatti freschi, magari anche leggeri e veloci da preparare. Pasqua potrebbe diventare l’occasione ottimale per portare in tavola cibi dai colori vivaci, a base di frutta e verdure di stagione, piatti che mettano allegria solo a guardarli.

Punto fermo del menu di Pasqua 2023 è: evitare gli eccessi e far sì che il pranzo delle feste non si trasformi in una grande abbuffata. Ma allora, cosa mangiare per il pranzo di Pasqua? Nutrirsi in modo equilibrato vuol dire concedersi un buon antipasto, un primo piatto e un secondo sfizioso, contorni a base di insalate e verdure di stagione, con naturalmente una fetta di colomba. Quella non può mancare.

Vediamo dunque qualche idea invitante per formulare un menù di pasqua light, con ricette creative, piatti sani, buoni e facili da preparare.

Esempio menù di Pasqua: 5 ricette light per tutti i gusti

Fonte: Pixabay

Cosa fare per Pasqua in casa? Qui sotto ti proporremo tante ricette in linea con i principi della Dieta Mediterranea, una delle più sane che esistano al mondo.

Quest’anno il pranzo di Pasqua garantirà un apporto bilanciato di proteine, carboidrati, fibre e grassi, prediligendo verdure e ortaggi freschi, per dar vita a piatti gustosi e colorati.

Menu di pasqua: idee antipasti

Fonte: Pixabay

Iniziamo subito con gli antipasti, per risvegliare l’appetito in attesa delle altre portate. Per la Pasqua potremmo preparare una gustosa e facilissima torre di tramezzini. Puoi personalizzare questo antipasto come preferisci, scegliendo solo ingredienti vegani o vegetariani.

Su ogni fetta di pan carré spalma uno strato di formaggio aromatizzato con le erbette del tuo orto, quindi, guarnisci ogni strato a piacere, con noci, rucola, pomodorini secchi, olive, cetrioli a fettine sottili e così via. Sovrapponi ogni fetta fino a formare una torre, taglia il tutto in due diagonali, ed ecco pronto un antipasto veloce e delizioso.

In alternativa, potresti preparare degli spiedini con pomodorini, ortaggi, mozzarelline e altri ingredienti, oppure potresti preparare dei pomodorini ripieni. Ti basterà tagliare il pomodorino in due parti, svuotarlo della polpa e riempire con un cucchiaino di formaggio spalmabile aromatizzato alle erbe. Richiudi il tutto, ed ecco pronto l’antipasto più sano e simpatico che ci sia.

Infine, potresti iniziare il pranzo con un mix di mini insalate personalizzate, tutte l’una diversa dall’altra, insaporite con noci, mango, limone o lime, olio e origano, aceto balsamico e così via.

Risotto agli asparagi

Fonte: Pixabay

Se sei in cerca di idee per un menu di Pasqua più gourmet, gli asparagi potrebbero essere il tuo asso nella manica. La preparazione di questo piatto è molto semplice, e il risultato sarà fresco e delizioso.

Ingredienti (per 4 persone)

Riso: 380 gr

Asparagi freschi: 500 gr

Parmigiano grattugiato: 40 gr

Brodo vegetale: 750 ml

Olio extravergine di oliva: 2 cucchiai.

Procedimento

Per prima cosa, bisognerà pulire, tagliare e lavare gli asparagi, poi lasciarli cuocere al vapore per circa 5 minuti. Quindi, metti a scaldare l’olio di oliva in una pentola antiaderente, scola per bene gli asparagi e versali nella pentola.

Pian piano, aggiungi un mestolo di brodo vegetale caldo e lascia sfumare.

Aggiungi il riso, versa gradualmente tutto il brodo e mescola. Copri la pentola con il coperchio e lascia cuocere per circa 15/20 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Puoi servire con una spolverata di parmigiano.

Frittata al forno primaverile

Cosa mangiare a Pasqua come secondo piatto? Sappiamo che il menu tradizionale della Pasqua prevede un secondo a base di carne, più esattamente di agnello, ma sono ormai molte le persone che non hanno alcuna intenzione di seguire questa tradizione, in favore di piatti più etici, leggeri e buoni, per il palato e il pianeta.

Ad esempio, un secondo da gustare a Pasqua potrebbe essere la frittata di verdure al forno. Vediamo come prepararla in modo facile e veloce.

Ingredienti per 4 persone

8 uova

Piselli lessati: 300 gr

Pomodorini: 300 gr

Parmigiano: 40 gr

Prezzemolo tritato

Aglio.

Procedimento

Lava e taglia a pezzetti i pomodorini, quindi falli saltare in padella con un filo d’olio e mezzo spicchio di aglio tagliato a pezzetti. Dopo qualche minuto, aggiungi i piselli lessati e lascia cuocere a fiamma media per circa 5 minuti, continuando a mescolare.

Nel frattempo, prendi due piatti fondi e rompi le uova, versando i tuorli in uno dei due piatti, e gli albumi nell’altro.

Sbatti i tuorli con una forchetta, mentre con una frusta dovrai montare gli albumi a neve. Unisci gli albumi montati ai tuorli, e versa il composto in una teglia rivestita con carta da forno. Lascia cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 5 minuti, estrai la teglia e realizza un taglio a croce al centro della frittata.

Decora con il parmigiano, le verdure saltate in padella e un trito di prezzemolo. Inforna per altri 15 minuti per ultimare la cottura.

Torta salata di Pasqua

Fonte: Pixabay

La torta salata è un secondo piatto veloce, comodo per un picnic pasquale all’aria aperta e ideale per festeggiare questa ricorrenza con piatti leggeri ma deliziosi.

Vediamo quali sono gli ingredienti necessari e come prepararla.

Ingredienti

Un rotolo di pasta sfoglia

Ricotta 200 gr

Prosciutto cotto a cubetti: 150 gr

Formaggio tipo scamorza o mozzarella: 100 gr

Patate: 150 gr

Una cipolla

Olio extravergine di oliva q.b.

Erba cipollina fresca; un mazzetto piccolo

Sale e pepe: q.b.

Procedimento

Per cominciare, bisognerà lavare e tagliare la cipolla e le patate a fettine molto sottili, che potrai immergere nell’acqua fredda per circa 10 minuti. Nel frattempo, srotola la pasta sfoglia e posizionala in una teglia di ceramica con i bordi alti.

All’interno della sfoglia versa la ricotta, in modo da ottenere uno strato uniforme, quindi aggiungi il prosciutto a cubetti, il formaggio, le patate e le cipolle strizzate e asciutte.

Con i bordi della pasta sfoglia richiudi parzialmente la torta salata, quindi spennella il tutto con poco olio di oliva, una spolverata di sale e pepe nero e metti la teglia in forno.

Lascia cuocere a 180 gradi per circa 35-40 minuti, fin quando le patate non saranno ben cotte e la torta non sarà ben dorata.

Porri cremosi al forno

Il nostro menù di pasqua con ricette light e genuine non può dirsi completo senza un buon contorno, ma quale scelta migliore se non dei buonissimi porri con crema di ricotta?

Vediamo quali sono gli ingredienti e la ricetta da seguire.

Ingredienti per 4 persone

Porri crudi: 600 gr

Ricotta: 100 gr

Parmigiano: 20 gr

Olio extra vergine di oliva: 2 cucchiai.

Procedimento

Per prima cosa, bisognerà pulire i porri, tagliarli in cilindri dello spessore di circa 3-4 cm e farli cuocere a vapore per 5 minuti. Dopodiché, disponi i porri in una pirofila da forno e coprili con la ricotta stemperata con il parmigiano grattugiato e l’olio di oliva.

Inforna e lascia cuocere a 200°C per circa 10 minuti. Poco prima di sfornare, accendi il grill per circa un minuto, in modo da far dorare la superficie.

Il pranzo di Pasqua è pronto.