Il metodo che conoscono in pochi per noleggiare un’auto ed ottenere un mega sconto: preziosissimo se stai in vacanza.

Anche quest’anno molti italiani hanno scelto di partire per le vacanze a settembre. Non è una scelta dettata soltanto da questioni economiche, anche se questo è chiaramente un fattore importante dal momento che si risparmiano centinaia di euro.

A settembre ci sono molti meno turisti, con la possibilità di godersi davvero la meta, e soprattutto il clima, pur essendo molto favorevole, non è di certo asfissiante come agosto o luglio, risultando più piacevole. Ma in vacanza, oggi, specie se decidiamo di visitare una località che non sia una grande città, abbiamo bisogno di un auto per spostarci. Chi pensa che il costo di un’auto a noleggio sia proibitivo e rischierebbe di far saltare il budget della vacanza, però, si sbaglia di grosso.

Noleggio auto in vacanza: come ottenere un mega sconto

Con l’auto giusta poi affrontare al meglio una vacanza in luoghi d’avventura, dopo bisogna percorrere tanti km, o magari un “on the road”, per ragalarsi un viaggio indimenticabile. Ma come scegliere l’auto giusta? Ovviamente, possiamo iniziare dal confrontare le varie compagnie già dai prezzi online ma c’è una società che da decenni lavora nel campo e offre tanti benefit, oltre ad assicurare sicurezza e costi chiari.

Stiamo parlando di Auto Europe, un’azienda che lavora nel campo da oltre 70 anni e collabora con operatori locali e globali come Avis, Europcar, Hertz e Alamo. Ma, dicevamo, c’è la possibilità di ottenere un ottimo sconto con questa compagnia, fino a 15%. Se infatti ci registriamo sul portale ufficiale Autoeurope.it – compilando il form con i nostri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail e password) – possiamo usare il nostro account per accedere allo sconto.

Una volta terminata la registrazione ci arriverà un messaggio all’indirizzo di posta elettronica che noi abbiamo indicato nel form, contenente un link di attivazione dell’account. Una volta attivato l’account – ricordiamo che il tutto è totalmente gratuito – si diventerà a tutti gli effetti membri di Auto Europe, potendo sin da subito godere dei vantaggi dei membri, come il 15% sulle prenotazioni.

Si tratta di uno sconto non da poco che potrebbe permetterci di valutare anche mete dove il noleggio dell’auto è necessario. Se vogliamo organizzare un viaggio in Islanda, un tour delle coste in Irlanda, oppure girare per Fuerteventura o nel Nord della Francia, abbiamo certamente bisogno di un’auto a noleggio.