Le migliori auto del 2025 per rapporto qualità/prezzo se vuoi passare all’elettrico: quali scegliere e perché.

Negli ultimi anni l’elettrico, spinto anche dalle agevolazioni da una parte e dalle limitazioni alle auto a diesel (specie nelle grandi città) dall’altra, ha conosciuto crescita vertiginosa in Europa. Anche in Italia, seppure in maniera minore rispetto agli altri Paesi, il mercato delle auto elettriche ha subito un balzo nelle vendite.

Tanti italiani oggi vorrebbero passare all’elettrico ma i prezzi non sono certo per tutte le tasche. Del resto, visto lo stop ai diesel varato in Europa (anche se mancano diversi anni), le limitazioni in città, valutare l’acquisto di un auto elettrica, nell’attesa del via libera alle agevolazioni previste dal Governo, che saliranno fino a 11.000 euro per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Le migliori auto elettriche del 2025 per qualità/prezzo

La spesa, anche considerato il momento complicato per molte famiglie, potrebbe rivelarsi annosa per chi non conosce questo mondo ma alla fine necessaria, visto che si spinge da anni per l’elettrico. Ma il mercato offre tante soluzioni per tutte le tasche, basta conoscerle.

Ci sono diversi vantaggi nel possedere un auto elettrica: in primo luogo la questione ambientale, e le normative connesse come l’accesso a determinate zone della città, e poi necessitano di una minore manutenzione e infine il risparmio, dal momento che costa molto meno di benzina e diesel. La maggior parte dell’auto in commercio hanno un’autonomia dichiarata che va dai 250 ai 400 km con una piena ricarica ma alcuni modelli attuali possono arrivare anche a 600. La questione autonomia è molto importante, dal momento che per un lungo viaggio si deve tener conto sia la presenza in determinate aeree di colonnine sia il tempo che impiegherà l’auto per ricaricarsi.

In cima al podio delle auto elettriche del 2025 per rapporto qualità/prezzo troviamo certamente la Dacia Spring. Compatta, lunga appena 3,73 metri e dunque perfetta per la città, è una 5 porte confortevole e molto facile da guidare. Da 0 a 50% in 9 secondi può garantire 230 km su ciclo misto WLTP e fino a 305 km in città. La versione base, denomita Expression, parte da 17.900 euro ed ha un motore da 33 KW e 45 CV. C’è anche una versione Extreme, da 19.900 euro, con altri allestimenti e un motore da 65 CV.

Passiamo poi alla DR 1.0 EV, concepita per gli spazi in città: 3,20 metri e un’autonomia da 300 km. Full optional con l’infotainment con schermo da 9,7 pollici, Android Auto e Apple CarPlay, monta un motore da 45 KW e 61 CV e raggiunge una velocità massima di 120 km/h. Il prezzo? Si parte da 22.900 euro.

Chiudiamo il podio con cla Citroen E-C3, ovvero l’auto che ha segnato il debutto nel mondo elettrico della sottirca casa automoblistica francese. Lunga 4 metri, comoda e adatta per i viaggi lunghi, monta un motore da 113 CV e 44 KW, con velocità massima di 135 km/h e raggiunge un’autonomia di 320 km. Un punto di forza sono i tempi di ricarica: dal 20% all’80% in meno di 30 minuti. Schermo touch da 10,25 pollici, l’auto è dotata di tutti i comfort è sul listino al prezzo di 23.900 euro per la versione You e 28.400 euro per la versione Max.