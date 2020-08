Massaggio cervicale: quale scegliere e come farlo

Fonte immagine: Foto di Milius007 da Pixabay

Eseguire il giusto massaggio cervicale può rivelarsi un ottimo rimedio naturale contro la cervicalgia, ecco quali sono le possibili tecniche.

Parliamo di: Rimedi naturali

Il massaggio cervicale è una delle possibili soluzioni contro la cervicalgia. Diverse le cause che possono portare a questo tipo di problematica, per la quale i rimedi naturali si rivelano in molti casi piuttosto utili. Sempre bene tuttavia scegliere in maniera consapevole il trattamento a cui sottoporsi, lasciandosi guidare quando necessario dal proprio medico curante.

Oltre al massaggio cervicale vi sono alcuni esercizi che possono essere eseguiti per proprio conto. Allo stesso modo alcuni rimedi naturali alimentari o topici contribuiscono a migliorare la sintomatologia dolorosa riducendo il fastidio. Di seguito alcune delle cause che possono provocare il disturbo e i massaggi più indicati per trattarlo.

Massaggio cervicale: quale scegliere e come farlo

Dolore cervicale, le cause

Il dolore cervicale è causato in diverse occasioni da una postura scorretta. Trascorrere molto tempo alla scrivania ad esempio può portare ad assumere posizioni non idonee, minacciando la salute della colonna. Discorso simile per quanto riguarda i lunghi e/o frequenti viaggi in auto.

Tra le possibili cause della cervicalgia anche delle cattive abitudini alimentari, la scarsa attività fisica o un cattivo riposo notturno. Possibile anche ricondurre il problema a un trauma subito. Fondamentale quindi l’individuazione della causa del disturbo, così da trattarlo nella maniera più opportuna.

Massaggio cervicale, quale scegliere

Ci sono varie tipologie di massaggio cervicale che possono essere sfruttate, per le quali è sempre consigliato affidarsi a un esperto. Una di queste è quello decontratturante, che alleggerirà la tensione della muscolatura attenuando il dolore. Non si tratta di un soluzione praticabile da tutti, ma soltanto da massaggiatori con esperienza. Al contrario, il rischio è di peggiorare la situazione rendendo il problema più grave e difficile da trattare.

Altra opzione è il massaggio thai o thailandese. Strettamente legato alla filosofia buddista, questo massaggio è incentrato su digito-pressioni e compressioni. Il suo scopo è di liberare il corpo dalle tensioni e favorire la rimozione delle tossine. Come in precedenza si raccomanda di affidarsi a un esperto, che con movimenti regolari e gradualmente più intensi allevierà la tensione (senza mai provocare dolore). Risulta tuttavia controindicato in caso di fratture, gravi infiammazioni, ernia iatale, gravidanza, ipertensione o più in generale disturbi cardiaci.

Contro il dolore cervicale si può ricorrere anche al massaggio shiatsu, praticato in Oriente da secoli e sempre più apprezzato anche in Occidente. Il suo scopo è rilassare il corpo sciogliendo le tensioni e portando benessere anche alla mente. Altre possibilità sono rappresentate dal massaggio ayurvedico, che si basa sull’equilibrio dei Dosha Vata, Kapha e Pitta, e dal massaggio Tui Na.

In ultimo il massaggio svedese, ideato circa 300 anni fa dal fisioterapista scandinavo fisioterapista Pehr Henrik Ling. Molto adatto a risolvere i casi di tensione muscolare, questa tecnica si basa sulla combinazione di movimento delle articolazioni e manovre manuali da parte dell’operatore.