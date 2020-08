Rimedi naturali per far crescere i capelli in fretta, sani e forti

Sane abitudini e rimedi fai da te per stimolare la crescita dei capelli rendendoli forti e vigorosi: dall’aceto di mele ai massaggi tonificanti.

Poter sfoggiare una chioma folta e vigorosa è un desiderio molto condiviso, non solo dalle donne ma anche dagli uomini che amano curare il loro aspetto e i capelli in particolare. Dopo un taglio sbagliato, o semplicemente per poter sperimentare acconciature più elaborate, si vorrebbe far crescere i capelli rapidamente e poterli ammirare in tutta la loro bellezza.

Sebbene non esistano miracoli per ottenere questo scopo, è possibile affidarsi ad alcuni rimedi naturali che favoriscono e accelerano la crescita dei capelli, fornendo nutrimento e fortificando il bulbo pilifero. Altrettando importante, come vedremo, è abbandonare alcune cattive abitudini che rischiano di indebolire il capello e, a lungo andare, ritardarne la crescita.

Aceto di mele

Ottimo in cucina, l’aceto di mele si rivela un prezioso alleato per stimolare la crescita dei capelli riequilibrando il ph. È possibile usarlo diluito in acqua fredda per fare l’ultimo risciacquo post shampoo, sfruttando anche il potenziale dell’acqua fredda per richiudere le cuticole e tonificare il cuoio capelluto.

Aloe vera

L’Aloe vera è un ottimo rimedio naturale per stimolare la crescita dei capelli, che possono beneficiare del potenziare idratante e antinfiammatorio. Avendo a disposizione una foglia di Aloe vera, è possibile tagliarla ed estrarre il gel contenuto al suo interno che deve essere miscelato con cucchiaio di olio d’oliva. Il composto può essere applicato sui capelli partendo dalle radici, lasciando agire per circa trenta minuti prima di risciacquare.

Acqua di cottura delle patate

Anche l’acqua di cottura delle patate è una soluzione fai da te naturale al 100% per stimolare la crescita dei capelli. È possibile usarla, tiepida, per effettuare il risciacquo finale dopo il lavaggio con cadenza bisettimanale.

Massaggi con oli essenziali

Un massaggio al cuoio capelluto serve per tonificare, riattivare la circolazione e stimolare l’attività dei bulbi piliferi. Per incentivare e velocizzare la crescita dei capelli, inoltre, è consigliabile abbinare al massaggio un olio essenziale specifico: una ricetta molto efficace prevede l’uso di un olio vettore come quello di germe di grano, aggiungendo alcune gocce Tea tree, lavanda o salvia.

Infuso al rosmarino

Il rosmarino vanta notevoli proprietà antisettiche, tonificanti e stimolanti. La sua efficacia per favorire la crescita dei capelli è ben nota, grazie alla capacità di stimolare i follicoli ed energizzare il cuoio capelluto. Un rimedio molto utile si basa sulla preparazione di un infuso, che si ottiene facendo bollire un paio di rametti di rosmarino per una ventina di minuti in acqua. Dopo aver fatto intiepidire il liquido, si può usare dopo lo shampoo come risciacquo finale.

Abitudini che favoriscono la crescita

Per incentivare la crescita dei capelli è importante evitare alcune abitudini scorrette legate all’hair styling e, soprattutto, seguire alcuni consigli che permettono di tutelare la salute e la bellezza della chioma: