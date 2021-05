Dormire troppo o poco aumenta il rischio di infarto o ictus

È importante non parlare soltanto della quantità di sonno, ma anche della profondità e della qualità dello stesso. Solo perché sei disteso a letto per sette ore non vuol dire che stai avendo un sonno di qualità.

Il sonno è spesso ignorato in relazione al suo giocare un ruolo nei disturbi cardiovascolari. Potrebbe anzi risultare tra i modi migliori per ridurre il rischio cardiovascolare in termini di costi-benefici.

Sono stati valutati anche eventuali fattori di rischio come l’età e le componenti genetiche o ereditarie. Inoltre, ciascuno dei partecipanti è stato seguito in media per 7,5 anni. Ha dichiarato il Dr. Kartik Gupta, Henry Ford Hospital (Detroit):

