Le esenzioni dal ticket sanitario sono state aggiornate con nuove soglie reddituali e modalità di accesso più semplici.

Il ticket sanitario rappresenta la quota di compartecipazione alla spesa che il cittadino versa per alcune prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci e cure termali.

Tuttavia, la legge prevede esenzioni per garantire l’accesso gratuito a tali prestazioni a chi si trova in condizioni di disagio economico o sanitario.

Esenzione ticket, novità per i codici E01, E02, E03 ed E04: cosa otterrai in più

Le esenzioni per motivi economici sono regolate da quattro codici principali, validi su tutto il territorio nazionale e aggiornati in linea con gli indici ISTAT e le direttive del Ministero della Salute:

E01 : riguarda i minori di 6 anni e gli over 65 con reddito familiare annuo fino a 36.151,98 euro;

: riguarda i minori di 6 anni e gli over 65 con reddito familiare annuo fino a 36.151,98 euro; E02 : destinato ai disoccupati e ai loro familiari a carico, con reddito familiare fino a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro se è presente il coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

: destinato ai disoccupati e ai loro familiari a carico, con reddito familiare fino a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro se è presente il coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; E03 : riservato ai titolari di assegno sociale e ai familiari a carico, senza ulteriori limiti reddituali;

: riservato ai titolari di assegno sociale e ai familiari a carico, senza ulteriori limiti reddituali; E04: per titolari di pensione minima over 60 anni e familiari a carico, con reddito familiare entro le soglie previste dal codice E02.

Queste soglie sono aggiornate annualmente e l’attribuzione dell’esenzione avviene automaticamente grazie a un collegamento diretto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. I cittadini possono verificare il proprio diritto all’esenzione consultando il Sistema Tessera Sanitaria (STS) o il Fascicolo Sanitario Elettronico, mentre chi non risultasse inserito nell’elenco può presentare un’autocertificazione presso le ASL, i Centri Unici di Prenotazione (CUP) o dal medico di base.

Oltre alle esenzioni basate su criteri economici, il Servizio Sanitario Nazionale riconosce esenzioni specifiche legate a condizioni di salute particolari e situazioni sociali. Queste coprono un’ampia gamma di patologie e situazioni di vulnerabilità, offrendo un sostegno concreto ai pazienti più fragili.

Le esenzioni per motivi sanitari e sociali si articolano come segue: