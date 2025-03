LILT presenta “Sofia, via la paura”: un test fondamentale per la prevenzione della salute.

In marzo, si celebra in tutta Europa il mese della prevenzione del cancro del colon retto, un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare la popolazione sulla salute intestinale. A Trieste, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), insieme alle società scientifiche di gastroenterologia e endoscopia digestiva, AIGO e SIED, ha organizzato un ciclo di eventi pubblici. Questi incontri, realizzati con il supporto dei Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle e Duino Aurisina, oltre che di ASUGI, mirano a far comprendere l’importanza dello screening, strumento essenziale nella lotta contro il cancro.

La lotta al cancro del colon retto

Gli eventi, coordinati dalla presidente della LILT Trieste, Sandra Dudine, e dalla presidente dell’Associazione Medica Triestina, Catrin Simeth, si concentreranno sulla prevenzione del cancro del colon retto, una delle neoplasie più comuni nella regione. Questo tipo di tumore ha una crescita lenta, di solito sviluppandosi nel corso di 10-15 anni a partire da polipi, che sono piccole formazioni inizialmente benigne. Questi polipi possono sanguinare in modo invisibile, rendendo il test della ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) un metodo vitale per la diagnosi precoce e la salvaguardia della vita.

Il test è offerto gratuitamente a tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni ed è facilmente eseguibile a domicilio. Ogni anno, in Italia, grazie a queste attività di screening, si identificano circa 3.000 carcinomi e si scoprono dai 15.000 ai 18.000 polipi avanzati. La lunga esperienza con lo screening ha portato a una riduzione dell’incidenza del tumore colon rettale di oltre il 20% e a una diminuzione della mortalità superiore al 30%. Durante gli incontri, gli esperti del settore sanitario chiariranno l’importanza di partecipare a questi test e forniranno informazioni dettagliate su come funzionano.

Dettagli degli eventi

I cittadini interessati possono partecipare a quattro eventi pubblici, che si terranno in diverse sedi. Il primo incontro si svolgerà mercoledì 19 marzo alle 16.30 presso la sala convegni “Millo” in piazza della Repubblica 4 a Muggia. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 20 marzo alle 17.00 presso l’Info Point di PromoTurismoFVG a Sistiana. Infine, il terzo incontro si terrà martedì 1 aprile alle 16.30 presso il Palazzo Gopcevich in via Rossi a Trieste.

Con il motto “SOFfia via la paura”, la LILT invita tutti a partecipare a questi eventi per informarsi e confrontarsi su un tema così cruciale per la salute pubblica. La prevenzione è un passo fondamentale per combattere il cancro e garantire una vita più sana a tutti.