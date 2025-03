LILT presenta “Sofia via la paura”: un test fondamentale per la prevenzione della salute.

In marzo, in tutta Europa si celebra il mese dedicato alla **prevenzione** del **cancro** del **colon retto**. Quest’anno, la **Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori** (**LILT**) di **Trieste** ha organizzato una serie di eventi informativi, in collaborazione con le **società scientifiche** di **gastroenterologia** ed **endoscopia digestiva**, **AIGO** e **SIED**, e con il sostegno dei **Comuni** di **Trieste**, **Muggia**, **San Dorligo della Valle** e **Duino Aurisina**, oltre all’**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** (**ASUGI**). L’iniziativa si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza dello **screening**, un elemento chiave nella lotta contro questa malattia.

Importanza della prevenzione

Gli incontri, che si svolgeranno in diverse location, saranno coordinati da **Sandra Dudine**, presidente della **LILT** di **Trieste**, e **Catrin Simeth**, presidente dell’**Associazione Medica Triestina** (**AMT**). Il focus sarà sulla **prevenzione** del **cancro** del **colon retto**, uno dei **tumori** più comuni nella regione. Questo tipo di **cancro** ha un andamento “lento”, sviluppandosi nel corso di 10-15 anni a partire da **polipi**, che sono piccole formazioni inizialmente benigne. Questi **polipi** possono sanguinare in modo occulto, rendendo fondamentale il **test** per la ricerca del **sangue occulto** nelle **feci** (**SOF**), un esame che può rivelarsi salvavita.

Il **test SOF** è offerto gratuitamente a tutti i cittadini di età compresa tra i 50 e i 69 anni e può essere effettuato comodamente a casa. Grazie all’attività di **screening**, ogni anno in **Italia** vengono identificati circa 3.000 **carcinomi** e tra i 15.000 e i 18.000 **polipi** avanzati. L’efficacia di questi programmi è stata dimostrata da una riduzione dell’incidenza del **tumore** del **colon retto** di oltre il 20% e da una diminuzione della mortalità superiore al 30%. Durante gli eventi, esperti del settore sanitario forniranno informazioni dettagliate sull’importanza di aderire allo **screening** e sul suo funzionamento, utilizzando lo slogan “SOFfia via la paura”.

Dettagli degli eventi

I cittadini interessati possono partecipare agli eventi pubblici in programma nelle seguenti date e luoghi: il primo incontro si terrà mercoledì 19 marzo alle ore 16.30 presso la sala convegni “Millo” a **Muggia**, situata in piazza della Repubblica 4. Il secondo incontro è previsto per giovedì 20 marzo alle 17.00 presso l’**Info Point PromoTurismoFVG** a **Sistiana**. Infine, il terzo incontro si svolgerà martedì 1 aprile alle 16.30 presso il **Palazzo Gopcevich** di **Trieste**, in via Rossi. Questi eventi rappresentano un’importante opportunità per approfondire la conoscenza sulla **prevenzione** del **cancro** del **colon retto** e per ricevere informazioni preziose da professionisti del settore.