Con una serie di eventi dedicati alla salute mentale e alla prevenzione delle malattie neurovegetative, l’ASP Ambito 9 di Jesi si prepara a celebrare la Settimana Nazionale del Cervello 2025, in programma dal 10 al 16 marzo. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Festival le vie del benessere e la Scuola Superiore delle Politiche Sociali e Socio Sanitarie, mira a sensibilizzare la comunità sulla salute psicofisica, la gestione delle emozioni e l’importanza del supporto ai caregiver di persone affette da patologie neurodegenerative.

Un problema in crescita

In Italia, il numero di persone affette da demenze ha raggiunto la cifra di 1 milione e 127mila, con circa 33mila casi nelle Marche. Con l’invecchiamento della popolazione, è previsto un ulteriore aumento di queste patologie nei prossimi anni. In questo contesto, l’ASP di Jesi ha deciso di attivare screening cognitivi gratuiti per monitorare la salute cerebrale degli over 65, affiancati da una serie di attività motorie e culturali, tutte finalizzate a promuovere un invecchiamento sano e attivo.

Il programma della settimana

La manifestazione prenderà il via il 10 marzo a Jesi con un convegno dal titolo “Stili di vita e invecchiamento del cervello”, che si terrà presso il Palazzo dei Convegni alle ore 10. Durante questo incontro, esperti del settore discuteranno delle migliori pratiche per mantenere il cervello in salute. Contestualmente, sarà aperto uno sportello gratuito per screening cognitivi, riservato agli anziani.

Il giorno successivo, l’11 marzo, Montecarotto ospiterà un incontro intitolato “Mens sana in corpore sano”, dove si svolgeranno attività di fisioterapia e ginnastica. Il 12 marzo, il centro diurno per le demenze di Jesi offrirà un’opportunità di confronto tra caregiver e pazienti, con un focus sulle emozioni e sulle sfide quotidiane.

Il 14 marzo, a San Paolo, si discuterà del ruolo degli anziani nella società moderna con un incontro dal titolo “Non è un paese per vecchi, o forse sì?”. Questo evento si propone di riflettere sull’importanza e sul valore degli anziani nella comunità attuale. Infine, la settimana si concluderà il 16 marzo a Filottrano con una Passeggiata intergenerazionale tra natura e cultura, che includerà una visita al Museo “Memorial della Battaglia”. Questo evento rappresenta un’importante occasione per favorire la socializzazione e incoraggiare l’attività fisica, elementi fondamentali per il benessere mentale.

Con queste iniziative, l’ASP Ambito 9 di Jesi si impegna a creare consapevolezza e a promuovere stili di vita sani, contribuendo così a migliorare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie.