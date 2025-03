Dalle problematiche legate alle malattie cardiovascolari all’osteoporosi, passando per il controllo del peso e la gestione dello stress, sono molteplici i fattori che incidono sulla salute delle donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha rilasciato cinque raccomandazioni per promuovere il benessere femminile, elaborate dal Centro di riferimento per la medicina di genere.

Malattie cardiovascolari e prevenzione

Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità tra le donne, con un aumento del rischio particolarmente significativo per quelle che hanno fumato tra i 18 e i 49 anni. Per prevenire tali patologie, l’ISS consiglia di adottare uno stile di vita sano, che include l’abbandono del fumo e l’attività fisica regolare. Questi cambiamenti non solo riducono il rischio di malattie cardiache, ma contribuiscono anche a migliorare la salute generale. È fondamentale che le donne prendano consapevolezza di questi rischi e si impegnino attivamente nella loro prevenzione.

Osteoporosi e nutrizione

Un altro aspetto cruciale per la salute femminile è l’osteoporosi, una condizione che colpisce circa 5 milioni di persone in Italia, di cui l’80% sono donne in post menopausa. Per contrastare questa malattia, l’ISS suggerisce di limitare il consumo di alcol e caffè, oltre a seguire una dieta bilanciata, ricca di calcio e vitamina D. Questi nutrienti sono essenziali per la salute delle ossa e possono anche aiutare a mantenere un peso corporeo sano. La consapevolezza riguardo alla nutrizione è quindi fondamentale, specialmente in età avanzata.

Stress e salute mentale

Non si può ignorare l’impatto dello stress e della depressione sulla salute delle donne. Gli esperti dell’ISS sottolineano l’importanza di promuovere una cultura di condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne. Questo approccio non solo migliora il benessere delle donne caregiver, ma ha anche un effetto positivo sull’intera comunità. Investire nel supporto e nei servizi per le donne che si prendono cura della famiglia è un passo cruciale per garantire una società più sana e equilibrata.

Attenzione alle sostanze tossiche

Un altro aspetto da considerare riguarda l’esposizione a sostanze tossiche, come quelle presenti nella plastica monouso e nei cosmetici. Gli esperti raccomandano di prestare attenzione a questi elementi, specialmente durante la gravidanza, per proteggere il feto da potenziali effetti nocivi. Adottare uno stile di vita sano, limitando i cibi grassi e scegliendo prodotti cosmetici con ingredienti sicuri, è essenziale per ridurre il rischio di accumulo di tossine nel corpo.

Controlli medici e prevenzione

Infine, l’ISS raccomanda di effettuare controlli medici regolari, come la Densitometria ossea (MOC) per monitorare la salute delle ossa, particolarmente dopo i 50 anni. È fondamentale anche eseguire esami del sangue per valutare i livelli di calcio, vitamina D e la funzione tiroidea. Questi controlli sono parte integrante di una strategia di prevenzione per garantire una salute ottimale nel corso degli anni.

