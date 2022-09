Lavoretti con le foglie secche: 10 idee per il fai da te

Fonte immagine: Pixabay

Hai voglia di dedicarti al fai da te e vuoi creare dei bellissimi lavoretti con foglie secche? Con l’arrivo dell’autunno, anche tu avrai già organizzato delle gite in campagna, un’occasione per respirare l’aria fresca e i primi profumi autunnali. Questa è anche la stagione ideale per raccogliere delle foglie secche e trasformarle in piccole opere d’arte.

In questi giorni puoi approfittare dei pomeriggi di pioggia per realizzare dei veri e propri lavoretti per bambini sull’autunno. Se sei a corto di idee, continua a leggere per trovare l’ispirazione che ti serve. Dopodiché, arruola i tuoi figli e divertiti a creare decorazioni con le foglie.

10 lavoretti con foglie secche per grandi e bambini

Esistono decine di modi per usare le foglie secche nelle tue decorazioni. Ad esempio, potresti proporre di creare un quaderno o un diario sulla natura, dove incollerete le foglie, aggiungendo il nome della pianta da cui provengono e altre caratteristiche interessanti.

O ancora, potresti scegliere di creare dei segnalibri con le foglie, dei quadri, o – insieme ai tuoi bambini – potreste realizzare dei buffi animali con le foglie autunnali.

Dai un’occhiata alle 10 idee che puoi trovare qui sotto, e scegli quella che più ti piace.

Bigliettini autunnali

Fonte: Pixabay

Cominciamo la nostra selezione di lavoretti con foglie secche utilizzando questi regali della natura come se fossero una sorta di “biglietto”. Per questo progetto serviranno delle foglie abbastanza grandi, da conservare tra due fogli di carta oleata e inserire fra le pagine di un libro per un paio di settimane, fin quando la foglia non sarà ben asciutta.

A questo punto, posiziona una tovaglietta sopra la carta oleata e stirala per qualche secondo con il ferro da stiro.

La foglia è pronta per diventare un biglietto fai da te originale e senza dubbio diverso dal solito. Per scrivere sulle foglie, ti consigliamo di utilizzare delle penne gel colorate.

Lanterne d’autunno

Proviamo adesso a creare delle lanterne con le foglie autunnali. Per farlo, utilizzeremo dei barattoli di vetro trasparente, al cui interno incolleremo le foglie utilizzando una colla non tossica a base d’acqua per decoupage con effetto sigillante.

Dopodiché, inserisci una candela a LED dentro la lanterna, il gioco è fatto.

Lavoretti con foglie secche: l’albero fai da te

Fonte: Pixabay

Per portare l’autunno in casa, perché non realizzare un alberello fai da te con le foglie? Per farlo, ti basterà scegliere un bel ramo e, se lo desideri, dipingerlo con la vernice spray dorata.

Quindi, applica le foglie utilizzando la colla a caldo, illumina il tutto con una spolverata di glitter et voilà, ecco pronta la tua decorazione autunnale.

Ghirlanda autunnale

Fonte: Pixabay

Cosa si può fare con le foglie secche se non un’elegante ghirlanda autunnale? Per questo progetto potremmo usare delle foglie di magnolia o delle foglie di vite rossa, da applicare a una struttura rotonda. Aggiungi altri oggetti a tema autunnale, come un bastoncino di cannella, delle piccole zucche e delle pigne.

Ecco pronta una originale decorazione per la porta.

Foglie glitter per la tua casa

Se sei in cerca di lavoretti con le foglie, le foglie glitter faranno sicuramente al caso tuo. Anche questa volta, utilizzeremo della colla per decoupage sigillante, alla quale aggiungeremo del glitter per far brillare le nostre foglie e renderle più rigide e resistenti al passare del tempo.

Per un risultato scintillante, scegli un glitter di un colore che si abbini a quello delle foglie. Metti le foglie in una bella ciotola centrotavola, dopo ammira il risultato.

Quadro autunnale

Fonte: Pixabay

Autunno tempo di arte e di fai da te. Se le idee che hai appena letto non fanno per te, o se ti stai domandando cosa costruire con le foglie, ti consigliamo di realizzare un quadro autunnale, ma in versione chic.

Per farlo, ti basterà trovare la struttura o la cornice di un vecchio quadro, applicare un cordoncino di iuta al quale attaccherai delle mollettine di legno. Quindi, appendi le foglie essiccate come preferisci, poi ammira il risultato.

La parte più bella di questo progetto è che puoi usare la struttura per rappresentare tutte le stagioni. In estate, potresti appendere delle conchiglie, mentre in primavera appenderai dei fiori. In inverno, invece, potrai appendere dei simboli del Natale.

Lavoretti con le foglie verdi: facciamo i timbri?

Fra i lavoretti con le foglie per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria segnaliamo anche questo: potresti utilizzare le foglie come se fossero dei timbri.

Per farlo ci serviranno degli acquerelli o colori a tempera atossici per bambini. Quindi, basterà applicare il colore sulla parte interna della foglia, per utilizzarla proprio come se fosse un timbro, schiacciandola sul foglio da disegno.

Prosegui allo stesso modo con le altre foglie, posizionandole sul foglio come più ti piace, aggiungi poi altri disegni a tema autunnale.

Sacchetti autunnali

E vediamo adesso come creare dei lavoretti d’autunno con la carta. Questa volta, decoreremo dei semplici sacchetti di carta marrone, aggiungendo un tocco originale.

Per farlo, ti basterà posizionare delle foglie sui sacchetti di carta, e spruzzare della vernice spray, un po’ come se si trattasse di stencil con foglie vere.

Lascia asciugare, inserisci delle lucine led all’interno del sacchetto, e avrai ottenuto una decorazione perfetta in vista di Halloween o delle tue cene d’autunno con gli amici.

Incolliamo le foglie secche

Fonte: Pixabay

Sempre in tema di decorazioni da far fare ai bambini, ecco un altro progetto fai da te. Incolliamo le foglie secche per creare dei bellissimi collage.

Per farlo, realizziamo un disegno, dopodiché utilizziamo le foglie per “colorarlo” e decorarlo. Ma come incollare le foglie secche sul foglio? Utilizzando la colla vinilica.

Ti basterà diluirne una piccola quantità con dell’acqua, spennellare la foglia e applicarla sul foglio. Procedi così con le altre foglie e realizza il tuo piccolo capolavoro.

Foglie secche anche sul lampadario

Per finire, per decorare la casa con stile ti proponiamo un’idea facilissima ma anche molto elegante. Usando del normale filo trasparente per collane, infatti, potrai appendere delle foglie secche al lampadario e ottenere così un bellissimo effetto autunnale.

Sempre con il filo trasparente, poi, puoi anche realizzare dei festoni con le foglie, da appendere sulla porta o sulle finestre.

Bene, a questo punto abbiamo scoperto cosa fare con le foglie d’autunno. Non ci resta che scegliere i lavoretti e i progetti che più ci piacciono, raccogliere le foglie più belle e liberare la nostra vena artistica.

Buon divertimento.