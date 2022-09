Come realizzare un fiocco nascita fai da te

Fonte immagine: Pixabay

Il fiocco nascita fai da te è un’idea regalo indispensabile da realizzare con fantasia e creatività per celebrare un nuovo arrivo. Azzurro o rosa, ma anche di altri colori. Non poniamo limiti alla nostra voglia di creare qualcosa di unico, da donare alla neo mamma e al neo papà.

I fiocchi nascita in commercio sono realizzati solitamente in stoffa o in carta non riciclabile. Ma possiamo puntare su idee fai da te differenti, partendo da tecniche diverse o da materiale di recupero. L’importante è realizzare un oggetto decorativo che sia in linea con i gusti dei neo genitori.

Vediamo, allora, insieme una serie di idee da copiare subito. Proposte, consigli, ma anche video tutorial per trarre sempre la giusta ispirazione.

A cosa serve un fiocco nascita

Per chi non lo sapesse, si tratta di una bella tradizione diffusa in tutta Italia per annunciare la nascita di un bebè. Dopo il parto, di solito i nonni o il neo papà, mentre mamma e neonato sono ancora in ospedale, posizionano fuori dalla porta di casa, sul balcone, sul cancello dei fiocchi per festeggiare la nascita e annunciare a tutti il lieto evento.

I fiocchi si possono acquistare già pronti, con coccarde piccole o grandi facili da installare in breve tempo. C’è chi preferisce, però, la versione fai da te.

Di solito è realizzata o dagli stessi genitori mentre preparano a casa il nido e il corredino oppure da parenti prossimi e amici stretti, che regalano la decorazione, solitamente in azzurro per un neonato e in rosa per una neonata, quando il bebè viene al mondo.

Ma possiamo anche scegliere altri colori, in questo modo si possono ottenere fiocchi personalizzati e originali, che vengono poi di solito conservati come ricordo.

Fiocco nascita fai da te in feltro e pannolenci

Il fiocco nascita in pannolenci o in feltro è un’ottima soluzione, che ci permette di realizzare tante forme diverse. Possiamo creare nuvole, neonati, stelle, lune e tanti altri simboli che possono rappresentare la nascita di un bebè. Si possono anche creare le iniziali del nome del bambino o realizzare sagome per ogni lettera.

Il video qui sotto ci dà utili indicazioni e consigli pratici per creare un fiocco nascita fai da te in pannolenci perfetto per celebrare ogni bimbo che si affaccia per la prima volta al mondo.

Fiocco nascita fai da te al punto croce

Se, invece, il punto croce è il tuo hobby preferito, puoi usare questa tecnica per un fiocco che annuncia la nascita con un disegno che ricorda proprio il lieto evento. Basta comprare la tela e i fili colorati e seguire magari i pattern qui sotto proposti, in un video tutorial con design ideali per un bambino o una bambina che sono appena nati.

Per confezionare la decorazione da appendere fuori dalla porta della camera di ospedale che ospita mamma e bebè dopo il parto o fuori dalla porta di casa, non dovrai far altro che aggiungere un bel fiocco del colore che preferisci da realizzare semplicemente: puoi usare anche del nastro di raso.

Fiocco nascita fai da te con l’uncinetto

Grazie all’uncinetto, invece, possiamo creare tanti splendidi decori da appendere per annunciare la nascita di un bebè. Cuori, coccarde, fiocchi, ma anche animaletti e altri pattern da sfruttare, utilizzando simboli che ricordano proprio l’infanzia e il lieto evento.

Possiamo anche fare scarpine e cappellino all’uncinetto, così da avere sia un decoro utile appena il bimbo nasce, ma anche accessori indispensabili da indossare nei primi mesi di vita per tenere i piccolini sempre al calduccio, con stile.

Fonte: Pixabay

Il video tutorial qui sotto ci dà utili indicazioni per quello che riguarda la creazione di originali decorazioni all’uncinetto, utili anche in altre occasioni, non solo per celebrare una nuova vita.

Fiocco nascita fai da te in tulle

Tulle e organza sono materiali adatti per creare ogni fiocco e renderlo elegante, leggero, chic. Anche per una nascita possono essere sfruttati per andare incontro alle esigenze dei neogenitori, che vogliono annunciare con un certo stile l’arrivo di una nuova vita.

Ecco, allora, un video tutorial per un fiocco nascita fai da te in tulle semplice e veloce, da fare anche all’ultimo momento, se il piccolo o la piccola hanno deciso di conoscere mamma e papà con largo anticipo.

Fiocco nascita fai da te con nome

Per chi, poi, è alla ricerca di qualcosa di veramente originale, per un fiocco nascita fai da te con il nome del bambino o della bambina che famiglia e amici sono pronti ad accogliere, ecco un video tutorial davvero interessante, semplice e veloce da eseguire anche quando si ha poco tempo a disposizione.

Il tricotin è uno strumento conosciuto anche come caterinetta o mulinetto per maglia, per cordelle tubolari nei lavori a maglia. Come puoi vedere nel filmato, i lavoretti fai da te che ne vengono fuori sono assolutamente deliziosi.

Fiocco nascita fai da te senza cucire

Per chi proprio non ne vuole sapere di cucire o non sa usare ago e filo e men che meno una macchina da cucire, esistono dei video tutorial per fiocchi nascita fai da te senza cucire. Possiamo coinvolgere in questo modo anche eventuali fratellini e sorelline maggiori nella realizzazione delle decorazioni.

Per fissare più parti, possiamo sfruttare la colla a caldo, ma in questo caso meglio evitare che la tocchino i bambini, per scongiurare piccoli o grandi incidenti che, purtroppo, capitano anche ai grandi quando la usano.

Fiocco nascita fai da te esterno

Se la decorazione, invece, dovrà essere sistemata all’esterno, meglio optare per materiali che possano resistere alle intemperie. La stoffa, il tulle o altri supporti potrebbero rovinarsi sotto la pioggia o essere troppo leggeri per resistere al vento.

Fonte: Pixabay

Meglio optare per materiali plastici, fiocchi resistenti anche in legno, da colorare e decorare. In alcune regioni, come le Marche, sono soliti mettere fuori casa delle “statue” a forma di cicogna, piuttosto visibili dalla strada. Mentre alcuni nonni ricordano ancora di quando si appendevano le biciclette a un palo molto alto per annunciare a tutta la vallata il lieto evento.

Se devi mettere un fiocco nascita fai da te all’esterno, abbi cura di fare in modo che sia ben riparato, affinché non si rovini con pioggia, vento, neve o anche sole.

Fiocco nascita fai da te, maschio e femmina: misure e altri consigli

Infine, una piccola considerazione. Storicamente l’azzurro è il colore dei maschietti e il rosa è quello delle femminucce. Ma è bene scardinare questa usanza un tantino stereotipata, perché alla fine i colori sono semplicemente dei colori.

Ognuno può scegliere la tonalità che meglio si intona al proprio stile, sia per un fiocco nascita fai da te per un maschio sia per un fiocco nascita da bimba.

Per le misure, dipende tutto da diversi fattori, come lo spazio a disposizione per sistemare uno o più fiocchi o da quanto i neo genitori vogliono fare le “cose in grande”. C’è chi predilige uno stile minimal, con fiocchi piccoli e appena visibili. E chi, invece, opta per maxi fiocchi così che siano ben visibili da lontano.

Non esistono regole precise: ognuno crea la decorazione più adatta ai propri gusti, stile, esigenze.

Scopri tante idee fai da te a costo zero, per creare queste e altre decorazioni per la casa e anche per la cameretta del bebè.