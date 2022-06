Stencil: cosa sono e come usarli per decorare casa

Una delle tecniche più diffuse per il decoro è certamente quella dello stencil: accanto al découpage, può rappresentare una veloce soluzione per rendere mobili, pareti, vetri, metalli e tante altre superfici più accattivanti. Soprattutto se create con le proprie mani, con la passione del bricolage e del fai da te.

Ma cosa sono gli stencil, come si usano e perché sono così diffusi?

Prima di analizzarne definizioni e procedure, è utile ricordare come la tecnica degli stencil sia adattabile alle più variegate esigenze, nonché ad altrettanti materiali. Per la scelta degli strumenti, dai fogli agli utensili di ritaglio, si consiglia di chiedere consiglio al proprio fornitore di prodotti per il bricolage di fiducia.

Stencil: cosa sono

Con questo termine si indica una particolare maschera, realizzata in cartoncino o in altri materiali, che permette di riportare su una superficie un disegno realizzato in precedenza. Può trattarsi di una scritta con un font specifico, in quel caso si parlerà di stencil normografico, oppure di una realizzazione artistica, con sagome delle più svariate forme.

Lo stencil è una la maschera con i contorni di una figura e lo spazio centrale libero. Poggiata tale maschera sulla superficie, riempiendo con tempere e colori gli spazi vuoti, si otterrà la decorazione.

In commercio, in particolare nei negozi dedicati al bricolage, esistono numerosissimi stencil già tagliati, normalmente disponibili su cartoncino, vinile, acetato o altri vari materiali plastici. Questi ultimi sono i più diffusi poiché, data la loro media trasparenza, permettono di controllare la superficie sottostante, minimizzando così il rischio di sbavature.

Uno degli errori più comuni, infatti, quando si colora una maschera è quello di sbavare nell’area che dovrebbe rimanere bianca.

La figura o la scritta che vogliamo trasferire risulterà così poco definita e il risultato complessivo, mediocre. Oltre ad usare le maschere trasparenti, per ovviare a questo, è consigliabile assicurare con un nastro adesivo la maschera alla superficie, così da non muoverla accidentalmente.

In alternativa, è possibile realizzare un proprio esemplare personalizzato.

Stencil art

Lo stencil però non è solo un modo per decorare la casa. È anche una vera e propria forma d’arte conosciuta come stencil art o stencil graffiti.

Nelle grandi città non è inusuale osservare sui muri dei centri storici graffiti ottenuti grazie all’uso di stencil, a cui viene spruzzata la vernice spray.

A differenza della street art , lo stencil permette di replicare la stessa immagine in modo veloce, non a caso la stencil art è usata proprio per il tag bombing. Replicare, cioè, la stessa immagine più volte in poche ore, di solito durante la notte, per veicolare un messaggio etico e politico.

Tra i più noti artisti che utilizzano questa tecnica c’è sicuramente Banksy, noto per i suoi graffiti di critica sociale creati con gli stencil.

A cosa serve lo stencil?

Lo stencil serve a decorare una superficie, generalmente si tratta di una parete spoglia che si vuole ravvivare, ma sono molto usati anche per donare un nuovo aspetto a mobili vintage o usurati dal tempo. La scelta dello stile è importante.

Deve essere, infatti, quanto più possibile armonico con l’arredamento generale della stanza o della casa dove si intende applicarlo.

Dove acquistare gli stencil?

Sono facilmente reperibili nei grandi negozi di bricolage e di accessori per la casa dove è possibile trovare stencil di tutti gli stili: dagli stencil vintage, ad esempio, a quelli con motivi e disegni moderni o minimali e i classici stencil con i fiori, usati per decorare principalmente i mobili o piccole porzioni di parete.

È facile reperirli anche negli shop online più noti o, facendo una ricerca, anche gratis, pronti da scaricare e stampare.

Dove stampare gli stencil?

Possono essere stampati a casa su carta o cartoncino e ritagliati per ricreare la maschera che poi verrà riempita con il colore, oppure, se si vuole ricreare una maschera per stencil in PVC trasparente, bisogna rivolgersi a dei centri di stampa specializzati o qualche servizio online che esegue incisioni su materiali diversi.

Gli stencil da parete: come scrivere un nome sul muro?

Gli stencil con frasi e nomi, per decorare pareti spoglie, in modo originale e creativo sono una delle tendenze degli ultimi anni:

Nomi di persona;

citazioni di film o libri;

Incipit di poesie o romanzi.

Non c’è una regola a quello che può essere trasferito sul muro della propria casa. Usando gli stencil l’operazione è facile e semplice da realizzare: basta scegliere la maschera con le scritte già pronte oppure acquistare la maschera per stencil con tutto l’alfabeto, che permette di creare le parole che vuoi combinando le lettere tra loro.

La puoi trovare nei grandi centri di hobbistica oppure nei principali marketplace, in alternativa puoi realizzarla tu, stampando la scritta da trasferire sul muro.

Stencil fai da te: come si realizzano

Così come già accennato, gli stencil non sono disponibili solo a livello commerciale, ma possono essere anche realizzati in perfetta autonomia, magari anche approfittando per recuperare vecchi materiali plastici con il riciclo creativo.

Realizzare la sagoma dello stencil

Il primo passo è quello di realizzare una bozza della propria decorazione. Bisogna considerare come la parte interna andrà rimossa e, per sagome particolarmente complesse, come debbano permanere dei punti d’attacco sul foglio, così da poter rimuovere senza errori anche le parti più piccole. Per chi fosse a corto di fantasia, online si possono trovare i più svariati design, già pronti per il download e il ritaglio.

Trasferire la sagoma su fondo trasparente

Definito il proprio disegno, lo step successivo è quello di riportarlo sul foglio che fungerà da maschera. Può trattarsi del comune cartoncino, ma anche di vari materiali plastici trasparenti, questi ultimi particolarmente utili per verificare eventuali errori e sbavature.

Il foglio in questione dovrà essere proporzionato alla superficie che si vorrà decorare. Inoltre si consiglia l’uso di esemplari trasparenti in acetato, disponibili in tutti i centri di fai da te e, spesso e volentieri, anche in cartolibrerie o esercizi dedicati agli strumenti per l’ufficio. Riportato il disegno con l’aiuto di un pennarello indelebile, non si dovrà fare altro che eliminarne le parti interne, aiutandosi con il cutter oppure con le forbici.

Fissare lo stencil sul legno, vetro e altre superfici

Realizzato lo stencil, non resta che fissarlo alla superficie che si vorrà decorare:

una parete;

un mobile in legno;

vetro, i metalli e molto altro ancora.

La scelta della pittura da utilizzare per il riempimento, dipenderà dal materiale utilizzato. Vernice per pareti, smalto per legno, colori indelebili per vetro e molto altro ancora. Qualora la superficie dove si andrà a operare fosse verticale, utile sarà appendere lo stencil lungo i lati, optando per del nastro carta: questo adesivo, infatti, tende a non rovinare pareti e altri oggetti.

Riempimento della sagoma

Varie sono le tecniche di riempimento della sagoma ottenuta, affinché la silhouette rimanga impressa sulla superficie sottostante. Si può procedere con i classici pennelli e la vernice adeguata, ma anche approfittare di colori a spruzzo, spray e spugnette imbevute.

La comodità, oltre che nella riproduzione dell’immagine scelta, risiede proprio in fase di verniciatura: sullo stesso stencil potranno essere facilmente superati i bordi, mentre sulla superficie sottostante verranno dipinte solo le aree non coperte dalla maschera.