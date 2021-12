Lavoretti di Natale: 10 idee semplici e veloci da realizzare

Fonte immagine: Kira auf der Heide

Lavoretti di Natale da fare a casa

Cosa fare in casa per Natale? I lavoretti natalizi fai da te includono graziose ghirlande, palline di Natale, addobbi natalizi per l’albero e una miriade di altre decorazioni che sicuramente riempiranno la tua casa di allegria. Il loro bello è che si possono realizzare con materiali comuni, a volte anche di riciclo come ad esempio vecchi maglioni natalizi, e che sono tutti perfetti per rendere la tua casa un luogo decisamente magico.

Molte di queste sono creazioni abbastanza sofisticate da poter costituire un’idea regalo per genitori, amici o colleghi. Allo stesso tempo, sono tutti belli quanto basta per essere mostrati con orgoglio sulle mensole, sulla porta di ingresso o sulla tavola natalizia.

10 idee per lavoretti di Natale semplici e veloci

Grazie alle idee per i lavoretti di Natale all’insegna del riciclo risparmierai un bel gruzzolo e, allo stesso tempo, farai del bene al pianeta e a chi ti circonda. Per questo motivo di consigliamo di non concentrarti sull’ottenere un risultato finale impeccabile (anche perché, diciamolo pure, le migliori idee di artigianato natalizio sono quelle che producono dei prodotti unici, non perfetti). Punta piuttosto sull’esperienza del fai da te e sulla condivisione con chi ti circonda. Che lavoretti si possono fare per Natale? Eccone 10 raccolti per te.

Ghirlanda con tappi di sughero

Dai nuova vita ai vecchi tappi di sughero con questa ghirlanda vintage. Una perfetta decorazione natalizia fatta in casa per la porta d’ingresso. Lavoretto che ti prenderà un bel pomeriggio invernale al quale dedicarti sorseggiando una cioccolata calda ed ascoltando una playlist a tema.

Bottiglia con lucine di Natale

Tra i lavoretti di Natale facili c’è la classica bottiglia di vetro che si illumina. Basta mettere le tradizionali lucine dell’albero, magari a batterie, dentro una vecchia bottiglia di vetro che hai in casa (sia essa trasparente o verde) e completare la decorazione con dello spago spesso da avvolgere intorno per conferirle un aspetto più rustico.

Pupazzo di neve con lampadina

Questo simpatico pupazzo di neve da appendere all’albero rientra invece tra i lavoretti di Natale per bambini. Scuola primaria o dell’infanzia poco importa dato che lo realizzerete insieme. Anche perché, se non è pericoloso di per sé, la lampadina è pur sempre di vetro e la supervisione di un adulto è necessaria.

Che ne dici? Non vale la pena provarlo?

Candele natalizie nei vasetti di vetro

Le candele di Natale sono un classico. Sai che puoi farle facilmente in casa facendo sciogliere i pastelli di cera? Versa quanto avrai ottenuto nei vasetti di vetro che sicuramente hai in casa e decorali a tuo piacimento. Siamo sicuri che riuscirai a scovare nastrini e ornamenti vari.

Biglietti di Natale

Fonte: Steven Weirather

Un altro lavoretto, questa volta con la carta o il cartoncino, sono i biglietti di Natale, quelli per fare gli auguri o per accompagnare i regali. Questo, in particolare, si ottiene con della carta spessa del colore preferito e dei washi tape. E’ super carino e non richiede che pochi minuti di impegno. Per questo motivo è adatto anche ai bambini.

Centro tavola con tronco

Fonte: VIVIANE MONCONDUIT

Che si tratti di una vera porzione di tronco o di un tagliere tondo, questo centrotavola natalizio fai da te è semplicissimo da realizzare con i vecchi addobbi natalizi che non hai intenzione di mettere sull’albero quest’anno. Statuine, personaggi, palline, animaletti: tutto può trovare spazio su un centrotavola di Natale carino come questo. Sta alla tua fantasia.

Saponette natalizie

Il sapone fai da te è ricco di prodotti naturali e aromatici che fanno bene alla tua pelle e al pianeta. È sia un lavoretto decorativo, ma anche un’idea regalo fai da te e contro lo spreco (se non altro eviterai al destinatario di acquistare un sapone liquido per le mani nella sua poco sostenibile confezione di plastica).

Addobbo natalizio con le pigne

Quando si avvicinano le feste non ci si può esimere: bisogna scegliere almeno uno tra i 1000 lavoretti di Natale con le pigne che si possono realizzare. E si dà il caso che questo, oltre che sostenibile, sia estremamente trendy. Inutile negare come regali alla camera un tocco di magia con le sue lucine pronte a scaldare l’ambiente.

Pupazzi di Natale con calzini

Se ami riciclare, questi pupazzi di neve fanno per te. Usa dei calzini per creare divertenti e adorabili ornamenti natalizi che sono incredibilmente facili. Senza sottovalutare il fatto che un pupazzo di neve con calzini fai da te potrebbe essere un ottimo regalo di Natale per i bimbi dei tuoi amici.

Decorazioni per l’albero con tappi di vasetti

Che ne dici di questi addobbi per l’albero a forma di ghirlande? Hai presente i tappi dei vasetti di vetro delle conserve che, una volta finite, non servono più? Bene, basta ritagliarne il centro per ricavare una struttura intorno alla quale arrotolare del nastro o della corda e decorare a piacere.

Lavoretti di Natale, idee regalo

Chiunque può uscire ed acquistare qualcosa da un qualsiasi negozio o anche solo ordinarlo online comodamente dal proprio divano. Ma vuoi mettere il valore aggiunto che caratterizza gli oggetti fatti a mano? Si tratta di pensieri unici, che nessun altro riceverà e che proprio in questo hanno il loro punto di forza. Perché non pensare, allora, di poter realizzare dei lavoretti utili, che possano costituire delle idee regalo per i nostri cari?

Qualche esempio? Perché non creare dei sottobicchieri a tema natalizio decorando con il decoupage dei quadratini di sughero con della carta crespa? Oppure puoi pensare ad un sottopentola fatto in casa incollando tra loro diverse palline di feltro di tonalità che ti piacciono. Potresti anche decorare secondo il tuo gusto dei comuni mestoli di legno da cucina e donarli a chi ama cucinare. O, ancora, creare un kit unghie inserendo all’interno di un barattolo di vetro abbastanza capiente alcuni prodotti per la manicure come smalti e scrub a tema natalizio, decorandolo poi con nastrini e tag particolari.

Sulla stessa scia del precedente, potresti realizzare un pot-pourri inserendo in un barattolo bastoncini cannella, candy cane e tante altre spezie profumate. Il bello dei lavoretti di Natale fai da te semplici e veloci è che non prendono troppo tempo, ma regalano grandi soddisfazioni non solo a chi li realizza, ma anche a chi li riceve o ci aiuta a crearli.

Lavoretti di Natale per bambini

Se alcuni di quelli che ti abbiamo appena suggerito sono perfetti per i piccoli di casa, non sono i soli che loro possano eseguire. Le risorse sono tante altre: possono dedicarsi, ad esempio, ad uno dei tanti lavoretti di Natale con la pasta: con i vari formati, opportunamente pitturati, possono dare vita a presepi e natività davvero spettacolari. Con la pasta di sale possono realizzare ornamenti e soggetti quali stelle, cuori o palline.

Questi rientrano tra i lavoretti di Natale per la scuola primaria con materiale riciclato e adatti, quindi, a bambini di 6 anni e più. Così come i personaggi di Natale con i rotoli della carta igienica, le mollette di legno che assumono le sembianze delle renne, ed ancora i pupazzi di neve fatti con i piatti di carta, le ghirlande di carta ritagliate con le loro manine ed i festoni da appendere nella loro cameretta.