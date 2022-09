Copertina libri e quaderni: 5 idee originali per realizzarle in casa

Hai già acquistato tutto il materiale per la scuola? Allora è giunto il momento di pensare anche alla copertina dei libri e dei quaderni che ti accompagneranno durante tutto il nuovo anno scolastico 2022-2023. Foderare i quaderni e i libri di scuola ti permetterà di allungarne la vita, evitando che possano formarsi macchie o, non sia mai, che possano strapparsi o subire qualsivoglia tipo di danno.

In più, fattore non da poco, una copertina personalizzata e fai da te ti permetterà di rendere più allegro e accattivante anche il libro più anonimo e noioso.

Ma come fare la copertina di un libro fai da te? Le idee, in realtà, sono davvero tante, così come molti sono i materiali che potresti utilizzare per realizzare questo divertente progetto pre-scolastico. Cartoncino, nastro adesivo colorato, stoffa o jeans: gli accessori per decorare la copertina di libri e quaderni sono molti.

Prima di vedere come utilizzarli, però, capiamo quali sono i tipi di carta che vengono più comunemente impiegati per realizzare le copertine dei libri e dei quaderni di scuola.

Che carta si usa per le copertine dei libri?

Solitamente, per foderare i libri scolastici si utilizza una carta trasparente e molto resistente, perlopiù si tratta di carta plastificata.

In fin dei conti, i libri dei bambini e degli adolescenti dovranno affrontare ogni giorno il tragitto da casa a scuola chiusi nello zaino, saranno maneggiati e sballottati più e più volte durante la giornata. Meritano quindi una protezione extra, non credi anche tu?

Sempre in tema di carta plastificata, se desideri proteggere anche la copertina sottostante, quella originale del tuo libro, sarà meglio utilizzare la plastica non adesiva, più semplice da rimuovere senza lasciare tracce quando sarà il momento di toglierla.

In alternativa alla carta plastificata, si può optare anche per la classica carta per foderare i libri. Persino della carta regalo potrebbe andare benissimo.

Copertina libri e quaderni: 5 idee per foderare i libri di scuola

Se sei in cerca di alternative più divertenti e originali per cambiare look a libri e quaderni, qui sotto abbiamo raccolto per te una serie di idee simpatiche e semplici da realizzare.

Scegli quelle che fanno al caso tuo, e cimentati insieme a noi in questo lavoretto fai da te.

Copertina per libri e quaderni in tessuto

Per prima cosa, anziché la classica carta o plastica per foderare le copertine dei libri, utilizzeremo dei vecchi scampoli di tessuto, di jeans, di iuta o di feltro. Questa soluzione sarà ottima per rivestire i quaderni o un diario scolastico e proteggerlo da qualsiasi macchia, strappo o danno anche per diversi anni.

Per realizzare questo tipo di copertina serviranno della colla a caldo, stoffa della grandezza adatta, cartoncino per creare una base rigida, se necessario, ago e filo.

Se lo desideri, oltre a foderare il quaderno potresti realizzare anche delle linguette con chiusure a strappo.

Nelle versioni in stoffa è possibile aggiungere anche delle tasche, un piccolo spazio dove poter riporre una penna, un evidenziatore o una matita. Non si sai mai quando potrebbero tornare utili, giusto?

Carta pacchi per foderare i libri

Anche la carta pacchi, la classica carta marrone che si utilizza per confezionare pacchi e pacchetti, sarà ottima per foderare un libro o un quaderno.

In questo caso, ti basterà utilizzare delle forbici e del nastro adesivo. In più, potresti abbellire la copertina applicando un adesivo o realizzando dei disegni a tema. Se, ad esempio, il libro da foderare è quello di geografia, potresti realizzare delle mappe sulla copertina, mentre un libro di matematica potrebbe essere decorato con una copertina ad hoc, con tante formule, simboli e numeri.

Nel video in alto puoi trovare tante idee per realizzare delle immagini per le copertine dei libri originali e creative.

Cartoncino da dipingere

Gli studenti più “artistici” potranno dare sfogo alla loro fantasia creando una copertina per libro personalizzata e super colorata. Per farlo, potresti utilizzare del cartoncino da disegno, degli acquarelli e tanta fantasia.

Questa decorazione potrebbe essere l’ideale per abbellire un album da disegno o persino un libro di educazione artistica, ma puoi optare per questa versione creativa anche per dare un tocco di originalità ai tuoi quaderni e diari.

Washi Tape e adesivi per la copertina di libri e quaderni

Puoi decorare la copertina di un libro in modo semplicissimo affidandoti anche ai famosi washi tape e agli adesivi colorati. Grazie a questi nastri adesivi decorativi, tipici della tradizione giapponese, è possibile realizzare tanti disegni e motivi bellissimi, il tutto con uno sforzo minimo.

Armati di washi tape colorati quindi decora libri, quaderni, matite, carpette, evidenziatori e graffette. Il mondo diventa subito più colorato e divertente.

Copertine per libri da stampare con frasi motivazionali

Per finire, se ti stai domandando come fare una copertina di un quaderno fai da te, vogliamo proporti un’idea alternativa per decorare i tuoi libri che ti piacerà sicuramente. Oltre ai classici disegni, oltre alla stoffa e alla carta per pacchi, potresti optare anche per delle frasi motivazionali da stampare e da applicare sul quaderno o sul libro.

Si tratta di un espediente originale per incoraggiarsi quando si è a scuola. Potresti stampare, ritagliare e colorare una frase incoraggiante, che poi applicherai sul quaderno o sul libro. In questo modo avrai realizzato una copertina, anzi, una decorazione, economica e di grande impatto.

Quale di queste idee ti piace di più per le copertine dei tuoi libri scolastici?