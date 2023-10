Latte di asina: proprietà e valori nutrizionali

Il latte di asina è noto da secoli per le sue proprietà benefiche. È una valida alternativa al latte vaccino per chi è allergico a quest'ultimo. Contiene anticorpi, regolatori ormonali, molecole antibatteriche e lattosio che favoriscono l'assorbimento del calcio nell'intestino, aiutando a contrastare l'osteoporosi. Inoltre, può potenzialmente promuovere il benessere intestinale grazie alle sue proprietà probiotiche. Tuttavia, è controindicato per chi è intollerante al lattosio.

Fonte immagine: Pexels

Il latte di asina è un latticino prezioso noto per le sue proprietà ed i suoi interessanti valori nutrizionali. Questo alimento ha alle spalle una lunga storia che risale a migliaia di anni fa e interessa diverse culture, presso le quali è stato utilizzato per scopi alimentari e cosmetici. Generalmente vi si ricorre come alternativa al latte materno proprio per le sue caratteristiche simili a questo. Di seguito analizziamo i benefici del latte di asina, i suoi diversi usi ed i valori nutrizionali che lo rendono una scelta valida per chi cerca un’alternativa al latte vaccino.

Fonte: Pixabay

Latte di asina, valori nutrizionali

Il latte di asina è il latte prodotto dall’asina femmina (Equus asinus) che, a causa delle dimensioni ridotte delle mammelle di tale animale, e quindi della quantità di quello che se ne ricava, non è particolarmente diffuso in commercio e, quando reperibile, ha un costo piuttosto alto. La sua composizione, come detto sopra, è molto somigliante a quella del latte materno (umano) per lattosio, proteine ​​e ceneri. Molti si interrogano sul sapore del latte di asina: possiamo affermare che è unico, delicato e leggermente dolce.

Così come riportato sul sito Humanitas.it interessanti sono i valori nutrizionali di tale alimento:

100 g apportano:

46 calorie

1,5-1,8 grammi di proteine

0,3-1,8 grammi di lipidi

5,8-7,4 grammi di lattosio

0,64-1,03 grammi di caseina

Latte di asina, proprietà

Il latte di asina viene generalmente considerato un’alternativa al latte vaccino per chi è allergico alle sue proteine. Ma, a scanso di equivoci, non è privo di lattosio, e per questo non può essere consumato da chi ne è intollerante. Fatta questa doverosa premessa, l’alimento in questione apporta anticorpi e componenti regolatori fondamentali per la salute.

Inoltre, può risultare prezioso per il benessere degli anziani grazie al contenuto di grassi e alla sua composizione lipidica. E’ anche un alleato contro l’osteoporosi. Il fatto di essere ricco di lattosio e proteine ​​del siero di latte, che contribuiscono all’assorbimento intestinale del calcio nell’intestino, lo rende utile per la mineralizzazione delle ossa. Ancora, chi è spesso soggetto a malattie da raffreddamento, alla sindrome del colon irritabile o ad infezioni vaginali e allergie potrebbe trovare giovamento dal suo consumo per la sua attività probiotica.

Fonte: Pixabay

Benefici del latte di asina

Venendo ai suoi benefici, il latte di asina è noto per la sua facilità di digestione. La sua composizione lo rende indicato per chi ha problemi di stomaco o intolleranze al latte vaccino. E’ una fonte di proteine di alta qualità. Inoltre, viene spesso utilizzato in prodotti per la cura della pelle grazie alle sue proprietà idratanti e nutrienti.

Può contribuire a migliorarne l’aspetto e a ridurre l’infiammazione. Fornisce nutrimento naturale alla pelle e la tonifica. Contenendo inoltre composti antibatterici come il lisozima e la lattoferrina (che sono in grado di inibire la crescita di batteri patogeni sulla pelle) riduce il tasso di infezioni cutanee. Proprio per questo, vi si ricorre per trattare acne, eczema, psoriasi e numerose altre infezioni della pelle.

In conclusione, il latte di asina apporta numerosi benefici sia per la salute che per la pelle: vanta valori nutrizionali tali da renderlo un’ottima alternativa al latte materno per l’alimentazione dei neonati e al latte vaccino per chi ne è intollerante.

FONTI: