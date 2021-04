Joaquin Phoenix e Billie Eilish, pasti vegan ai bisognosi

Fonte immagine: Harald Krichel via Wikimedia

Joaquin Phoenix e Billie Eilish, pasti vegan ai bisognosi: il Premio Oscar e la cantante dei record insieme per beneficenza.

Joaquin Phoenix e Billie Eilish si lanciano in un nuovo progetto solidale, dove protagonista è la dieta vegana. L’attore hollywoodiano e la cantante dei record hanno infatti unito le forze per donare dei pasti vegan ai bisognosi, in un periodo tanto complesso come quello della pandemia. Accanto a loro anche Rooney Mara, la compagna del Premio Oscar, e la madre della popstar.

L’iniziativa ha avuto come protagonista la città di Los Angeles, in particolare un centro per giovani ragazzi LGBTQ+ abbandonati dalle loro famiglie.

Joaquin Phoenix e Billie Eilish, beneficienza vegan

Non è di certo un segreto: Joaquin Phoenix è da anni impegnato nella tutela degli animali, tanto da aver prestato il suo volto per numerose campagne ambientaliste, per PETA e altre organizzazioni. L’attore è vegano dall’età di tre anni e, di recente, è diventato virale un momento vissuto dopo l’Oscar per “Joker”. Ancora in abito da sera, Phoenix ha raggiunto un macello e ha tentato di salvare alcuni maiali bloccati in un camion da trasporto.

Billie Eilish, la giovane cantante da record e idolo delle nuove generazioni, ha da tempo sposato la dieta vegana, parlandone in toni positivi anche sui suoi account social. L’unione con Phoenix è sembrata quindi più che naturale, considerando come entrambi vivano a Los Angeles.

Lo scorso 29 marzo, Eilish e Phoenix – accompagnati dalla compagna e dalla madre – hanno raggiunto “My Friend’s Place”, un’associazione no profit dedicata all’accoglienza dei giovani LGBTQ+ rimasti senza una casa poiché abbandonati dai loro familiari. L’obiettivo quello di distribuire dei pasti completamente vegani, in collaborazione con una catena di fast food locale specializzata proprio in burger cruelty-free e altre golosità prive di ingredienti di origine animale.

Sembra che l’idea sia nata da Maggie Baird, la madre di Billie Eilish, così come l’attore hollywoodiano e la compagna Rooney Mara hanno confermato in una nota:

In un periodo in cui la maggior parte delle persone si preoccupano per la loro salute e la loro sicurezza, Maggie ha pensato a un piano per portare cibo nutriente a chi ne aveva davvero bisogno. […] E ogni piatto che abbiamo servito ha un impatto positivo sui cambiamenti climatici, siamo più impegnati su questo fronte che mai.

Fonte: The Beet