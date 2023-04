Giornata della Terra: tema dell’edizione 2023 e attività in Italia

Più di 190 Paesi del mondo, oggi, 22 Aprile 2023 ,celebreranno la Giornata Internazionale della Madre Terra, un momento prezioso per investire le nostre risorse, le nostre energie e le nostre speranze nella realizzazione di un futuro migliore per tutti.

Fonte immagine: Pixabay

Da oltre 50 anni, il 22 Aprile di ogni anno si celebra una giornata speciale, la Giornata Internazionale della Madre Terra, un evento che, di anno in anno, riesce a coinvolgere sempre più persone, sempre più Nazioni, divenendo un incontro di obiettivi dalla portata globale.

L’Earth Day 2023, giunto quest’anno alla sua 53° edizione, ancora una volta chiama a raccolta i cittadini di quasi 200 Paesi del mondo, affinché tutti noi investiamo il nostro tempo, le nostre energie e le nostre speranze per raggiungere un obiettivo comune, quello di proteggere la Terra, la sola casa che abbiamo a disposizione, una casa che, purtroppo, stiamo distruggendo.

Ma cosa significa la Giornata della Terra? Questa giornata nasce con lo scopo di spronarci a prenderci cura della nostra casa, vuole aumentare la consapevolezza in merito alle problematiche ambientali e vuole risvegliare quante più coscienze possibile.

La Giornata della Terra vuole far comprendere che anche un singolo cambiamento, se compiuto da ognuna delle 8 miliardi di persone che vivono su questo Pianeta, potrebbe avere un reale impatto sulla vita di tutti, sia oggi che in futuro.

Perché il 22 aprile è la Giornata Internazionale della Madre Terra?

Per spiegare quando è nata l’idea di dedicare una giornata al nostro Pianeta, bisogna fare un salto indietro nel tempo.

Siamo nel 1962, la biologa statunitense Rachel Carson ha da poco pubblicato un libro che ha scosso molte coscienze, l’opera “Primavera silenziosa”, Silent Spring, in cui la scienziata spiegava, con ricerche e prove inconfutabili, quali e quanti danni stessero causando il DDT e i fitofarmaci sull’ambiente e sulla salute umana e animale. Questo libro è considerato il primo manifesto del movimento ambientalista nel mondo.

Pochi anni dopo, nel 1969, durante una conferenza dell’UNESCO a San Francisco, l’attivista John McConnell propose di dedicare una giornata di sensibilizzazione alla Terra e alla pace nel mondo. La prima Giornata della Terra fu celebrata il 21 Marzo, il primo giorno di primavera nell’emisfero settentrionale.

Da quel momento, in tutti gli Stati Uniti vennero organizzati eventi, conferenze e incontri di informazione in merito alle tematiche ambientali. Pochi anni dopo, nel 1969, un altro evento scosse le coscienze dei cittadini americani. Un disastro ambientale, dovuto a una fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oil a Santa Barbara, causò la morte migliaia di uccelli, pesci, elefanti marini e altri animali.

Giornata Internazionale della Madre Terra: un evento mondiale

Fu nel 1969 che la Giornata Internazionale della Madre Terra, la cui data fu spostata al 22 Aprile, divenne un evento che coinvolse tutti gli Stati Uniti, anche grazie all’impegno dell’allora senatore ambientalista del Wisconsin Gaylord Nelson, il quale pensava che le questioni ambientali dovessero essere un problema di interesse comune anche al di fuori dei confini dei diversi Stati:

Tutte le persone, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile.

Nel 1990, la Giornata della Terra è diventata un evento di portata mondiale, ha ottenuto una risonanza sempre maggiore, è divenuta un’occasione preziosa per richiamare l’attenzione su temi fondamentali per la vita su questo Pianeta.

Oggi più che mai, l’Earth day rappresenta un giorno per celebrare Madre Terra, ma è anche un giorno per puntare le nostre energie e la nostra attenzione su problematiche gravi, come l’inquinamento, la distruzione di interi habitat ed ecosistemi, la progressiva scomparsa della biodiversità e lo sfruttamento incontrollato delle risorse non rinnovabili.

Questa giornata si pone l’obiettivo di individuare i problemi che la Terra deve affrontare a causa dei danni provocati dall’uomo, ma soprattutto si assume il compito di aiutare a trovare delle soluzioni che siano davvero efficaci, che vengano adottate da tutti i Paesi e da ogni singolo cittadino.

Il tema della Giornata della terra 2023

Fonte: Pixabay

Come ogni anno, anche questa edizione della Giornata mondiale della Terra è contraddistinta da un tema dominante: Invest In Our Planet, Investire nel nostro pianeta. Questa edizione dell’Earth day ci incoraggia, dunque, ad investire le nostre risorse per costruire un futuro che sia davvero migliore per tutti.

Ci incoraggia, come cittadini del mondo, ad approfondire argomenti importanti, come quello della sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico, l’inquinamento, e ad agire per portare un vero cambiamento. Ricorda: la conoscenza è la più preziosa risorsa a nostra disposizione, ed è essenziale per permetterci di agire in modo consapevole.

Il tema dell’Earth day 2023 ci sprona a investire nelle energie rinnovabili, in un’alimentazione che sia davvero sana per noi e sostenibile per il Pianeta, ci sprona a prendere delle decisioni ponderate quando votiamo o semplicemente quando acquistiamo abiti, mobili o altri oggetti, in modo da sostenere politici e aziende che abbiano davvero a cuore il mondo in cui viviamo.

Queste azioni possono sembrare piccole, quasi insignificanti, ma tutte insieme possono davvero cambiare il mondo.

Le attività della Giornata della terra 2023

Cosa si fa durante la Giornata della Terra? In Italia, da Nord a Sud si terranno numerosi eventi dedicati al nostro Pianeta e alla salvaguardia dell’ambiente.

A Roma, dal 21 al 25 aprile, si terrà il “Villaggio per la Terra“, un evento in cui si susseguiranno incontri culturali, talk, spettacoli, attività sportive e didattiche dedicate a grandi e bambini. Visita il sito villaggioperlaterra.it per conoscere tutti gli eventi in programma.

A Torino, invece, ci attende una grande festa dedicata alla Terra, un evento gratuito con un programma ricco di eventi, workshop e panel incentrati sul tema della Sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030. In questa occasione, potremo assistere al “Concerto per la Terra”, uno spettacolo che vedrà la partecipazione di artisti italiani impegnati sul tema della salvaguardia dell’unico pianeta che abbiamo.

Visita il sito Earthday2023.it per conoscere tutti i dettagli dell’evento.

Sul sito ufficiale dell’Earth day puoi trovare tutti gli eventi in calendario in tutte le Regioni d’Italia oggi e per tutta la settimana.

Cosa puoi fare per l’Earth Day 2023?

Fonte: Pixabay

Se non hai modo di partecipare a questi eventi, potresti celebrare la Giornata mondiale della Terra guardando dei documentari o ascoltando dei podcast sull’ambiente, oppure potresti semplicemente fare una passeggiata in montagna o al mare, e raccogliere l’immondizia che, quasi sempre, deturpa la bellezza della natura.

Qui su GreenStyle puoi trovare molte idee per riciclare oggetti che non usi più, dar loro una nuova vita e ridurre l’inquinamento da immondizia. In questa data potresti scegliere di adottare anche delle nuove abitudini, come:

Ridurre l’acquisto di prodotti con imballaggi di plastica

Fare volontariato in un rifugio per animali della tua zona

Acquistare abiti prodotti in modo sostenibile o di seconda mano

Ridurre il consumo di carne e consumare più alimenti vegetali e locali

Scambiare abiti e oggetti anziché acquistarne di nuovi

Scegliere di camminare a piedi o in bicicletta, e lasciare l’auto in garage

Evitare di acquistare l’acqua in bottiglie di plastica.

Ogni piccolo gesto, sommato a quelli di chi ti circonda, può fare un’enorme differenza.