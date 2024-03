La Giornata internazionale di azione per i fiumi mira a sensibilizzare sull'importanza che tali corsi d'acqua hanno nelle nostre vite. Ha come scopo quello di accrescere la consapevolezza sul crescente inquinamento fluviale causato dalle attività umane e di promuovere l'accesso equo all'acqua pulita. Sottolinea l'importanza di proteggere gli ecosistemi fluviali per garantire la sopravvivenza delle specie acquatiche e il sostentamento delle comunità che da questi dipendono.

Oggi, 14 marzo, si celebra la Giornata internazionale di azione per i fiumi, un’occasione utile per ricordarci di quanto questi ultimi siano vitali e necessitino di tutta la nostra attenzione e protezione. E’ una data importante in quanto sottolinea in maniera forte quanto sia fondamentale garantire l’accesso delle comunità all’acqua pulita e che scorre liberamente. Ma, ancora di più, mette in luce il diritto fondamentale di ogni abitante della terra, di poter partecipare alle decisioni riguardanti la propria acqua e, di conseguenza, la propria vita. Approfondiamo lo scopo di questa Giornata, le sue origini e la sua portata.

Cos’è la Giornata internazionale di azione per i fiumi

Abbiamo detto che si tratta di una giornata il cui scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni riguardanti la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche, in particolare dei fiumi. E quello di promuovere la protezione degli ecosistemi fluviali, la lotta contro l’inquinamento e la difesa dei diritti delle comunità che dipendono dai fiumi per il loro sostentamento. E’ stata indetta per la prima volta nel 1997 da parte dall’associazione International Rivers. Associazione con sede centrale a Oakland, in California, che lavora insieme alle comunità dipendenti dai fiumi e colpite dalle dighe, e che si impegna a sviluppare una visione che protegga i fiumi.

Lo scopo di questa ricorrenza è triplice: mira a sottolineare il ruolo vitale dei fiumi nelle nostre vite; ad aumentare la consapevolezza sul sempre più alto tasso di inquinamento dei sistemi fluviali a causa dell’attività umana, ed a promuovere e proteggere l’accesso equo all’acqua pulita per favorire la sopravvivenza degli ecosistemi fluviali e delle comunità che da questi dipendono per il loro sostentamento.

Giornata internazionale di azione per i fiumi 2024

Dove trae origine la Giornata? E’ stata adottata nel 1997 a Curitiba, in Brasile, dai partecipanti al primo Incontro internazionale delle persone colpite dalle dighe. In quell’occasione, i rappresentanti di 20 paesi hanno deciso che la data nella quale si sarebbero schierati contro i progetti di sviluppo idrico distruttivi ed avrebbero rivendicato la salute dei bacini idrografici, sarebbe stata il 14 marzo. Quest’anno, la Giornata è giunta alla sua 27° edizione. Il tema del 2024 è “Acqua per tutti”. Nonostante gli ecosistemi di acqua dolce siano fondamentali per la vita sul pianeta, sono anche i più minacciati al mondo, anche più rispetto a quelli terrestri. Per rendere l’idea, le specie che vivono in acqua dolce hanno subito un declino pari all’83% considerando gli ultimi 54 anni. Questa percentuale è pari al doppio del tasso registrato in ambito terrestre e marino. La Giornata internazionale d’azione dei fiumi, non va confusa con la Giornata mondiale dei fiumi. Il World rivers Day, infatti, si celebra il 27 settembre di ogni anno.

Citazioni della Giornata internazionale d’azione dei fiumi

L’attivista non è l’uomo che dice che il fiume è sporco. L’attivista è l’uomo che ripulisce il fiume. (Ross Perot)

I fiumi sono le arterie del nostro pianeta. Sono ancora di salvezza nel vero senso della parola. (Mark Angelo)

I fiumi non vanno mai indietro. Quindi, prova a vivere come un fiume, dimentica il tuo passato e concentrati sul tuo futuro.

Se c’è magia su questo pianeta, è contenuta nell’acqua. (Loren Eiseley)

Ho sempre visto l’inquinamento come un furto e ho sempre pensato: ‘Perché qualcuno dovrebbe poter inquinare l’aria, che appartiene a tutti noi, o distruggere un fiume o un corso d’acqua, che dovrebbe appartenere all’intera comunità? (Robert Kennedy, Jr.)

I miei posti preferiti sulla terra sono i corsi d’acqua selvaggi dove la foresta apre le sue braccia e la curva argentata del fiume avvolge il viaggiatore nel suo abbraccio. (Rory MacLean)

