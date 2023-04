Perché oggi è la Giornata mondiale del Criceto

Forse non tutti sanno che ogni 12 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Criceto, in onore dal biologo Israel Aharoni che, il 12 aprile 1930, partì alla ricerca di una razza di criceti ritenuta ormai estinta, il criceto siriano. E riuscì a trovare una mamma con i piccoli. Per questo motivo è stato scelto il 12 aprile per celebrare questi piccoli animali da compagnia.

Oggi, 12 aprile, si festeggia la Giornata Mondiale del Criceto. Già proprio così: ogni anno in questa data ricorre una giornata per ricordare questo buffo animale da compagnia che, però, nasconde dei lati oscuri e insospettabili.

Per esempio, lo sapevi che i criceti mangiano i piccoli? Sono fra gli animali che uccidono i figli. Certo, non lo fanno tutte le volte. Spesso capita che madri disturbate durante l’allattamento a causa di ambienti rumorosi, sovraffollati o che vengono infastidite troppo spesso durante l’allattamento, si stressino a tal punto da uccidere tutta la cucciolata e mangiarsela.

Oppure capita che, incautamente o per scarsa conoscenza della specie, papà criceto venga lasciato insieme a mamma criceto subito dopo il parto. In questo caso può essere che il maschio decida di uccidere tutta la cucciolata per far tornare subito in calore la compagna e potersi accoppiare di nuovo.

E a volte, semplicemente, capita che la gestione della puerpera sia impeccabile, ma che lei, per qualche imperscrutabile motivo e con scarso spirito materno, decida di uccidere tutta la prole.

Quando è nata la Giornata Mondiale del Criceto?

I criceti sono presenti da secoli sulla Terra. Ricerche hanno ipotizzato che esistano da 11,2 milioni a 16,4 milioni di anni fa, facendo capolino durante l’epoca del Miocene in Europa e Nord Africa. In Asia, invece, pare che siano presenti da 6 a 11milioni di anni fa.

Purtroppo da allora almeno quattro delle diverse specie di criceti si sono estinte. Arriviamo così al 1930. All’epoca si pensava che una determinata razza di criceti siriani fosse ormai estinta da tempo. Così il 12 aprile 1930 il biologo Israel Aharoni, decise di organizzare una spedizione scientifica vicino all’antica città di Aleppo. Quale era l’obiettivo? Beh, scovare dei criceti siriani.

Il biologo, infatti, aveva sentito raccontare storie in merito a un criceto dorato e aveva così deciso di partire alla ricerca di questo animale. Aharoni non amava molto viaggiare, ma pur di trovare un esemplare ancora in vita del criceto siriano, si mise in moto e viaggio per giorni insieme a un cacciatore locale.

Così, dopo qualche tempo, scoprì una cucciolata di criceti siriani. La madre della cucciolata, forse stressata, iniziò a mangiarsi i piccoli. Dai cricetini sopravvissuti, nacquero gli antenati dei criceti dorati domestici presenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Perché è nata la Giornata Mondiale del Criceto?

La Giornata Mondiale del Criceto è nata per festeggiare questi animali da compagnia. Al di là della loro abitudine di mangiarsi i figli, in realtà se ben socializzati sono animali simpatici. Certo, il loro carattere varia molto a seconda della razza: alcune sono decisamente più domestiche di altre. Tuttavia sono capaci di portare molta allegria nella tua vita.

Purtroppo, come tutti gli animali piccoli, non sono molto longevi. Ben che vada un criceto russo vive in media 1,5-3 anni, un criceto di Roborowskij e un criceto cinese vivono in media 2-3 anni, così come un criceto dorato.

Come si festeggia la Giornata Mondiale del Criceto?

Puoi festeggiare la Giornata Mondiale del Criceto in vari modi. Puoi trovare eventi o convegni a tema che parlino di criceti, in modo da approfondire la loro conoscenza, magari cercandoli anche online. Se non ne trovi, basta recarsi in libreria: ci sono numerosi volumi e trattati che parlano dei criceti.

Se vuoi prendere un criceto, prova a rivolgerti a una delle associazioni che si occupano di proteggere, tutelare e trovare una nuova casa ai criceti.

Prova, per esempio, a richiedere informazioni all’Associazione Italiana Criceti Onlus. E se non puoi adottare, puoi magari effettuare una donazione, chiedere all’associazione se abbiano bisogno di qualche aiuto in particolare, adottare un criceto a distanza o offrirti anche per stalli e staffette se ne hai la possibilità.

Se hai dei bambini piccoli, potresti scaricare da internet immagini di criceti da colorare. Oppure potresti fare vedere il cartone animato Hamtaro, i cui protagonisti sono dei pucciosissimi e simpatici criceti.

Se giochi a Pokémon Go, potresti provare a catturare Dedenne, un Pokémon che assomiglia a un criceto dorato, anche se ha la coda lunga. È un Pokémon di tipo Elettro/Folletto, di sesta generazione che non si evolve in altri Pokémon. Anche se bisogna ammettere che Dedenne non è un Pokémon che spawna con molta frequenza.

Frasi famose, aforismi e citazioni sui criceti

Ma ecco alcune frasi famose, aforismi e citazioni che parlano proprio dei nostri amici criceti:

Credo che il buon Dio abbia creato il criceto dorato per la gioia dei poveri amici degli animali che vivono in città – Konrad Lorenz

Il fatto che mi basti poco per essere felice non significa che mi accontenti delle briciole. Altrimenti sarei un criceto – Simona Ingrassia

Quando il criceto è sorpreso si alza di scatto sulle estremità posteriori, lasciando penzolare le anteriori, di cui l’una scende sempre più dell’altra. Allora sbircia fissamente l’oggetto che lo ha commosso, visibilmente pronto, se l’occasione gli si presenta a piombargli addosso e far uso dei denti – Alfred Edmund Brehm

A me un animale interessa per ciò che posso osservare, e sotto questo aspetto il piccolo criceto, il più modesto fra gli animali che sia dato tenere in casa, supera certamente molte specie assai pregiate – Konrad Lorenz

La vita è come la giostra di un criceto: corri sempre più velocemente per non andare da nessuna parte – Sergio Pozzi

Il pensiero è come il criceto sulla ruota… fa tanto movimento, ma alla fine rimane sempre sulla sua posizione iniziale – Giordano Salvador

Reincarnazione? E’ duro immaginare che uno è presidente di una grande industria in questa vita e diventa un criceto nella prossima! – Woody Hallen

Se vuoi qualche altra informazione sui criceti, qui trovi un piccolo approfondimento su gestione dell’alloggio, carattere, alimentazione e differenze fra i principali tipi di criceti domestici. Con anche qualche piccolo riferimento alle principali malattie, in modo che tu possa capire se il criceto sta bene e se è felice.

