Ghassoul: cos’è e i 9 benefici di questa argilla

Il ghassoul è un’argilla ampiamente utilizzata come prodotto cosmetico per la pelle e i capelli. Si caratterizza per il particolare colore marrone dovuto alla sua zona di provenienza, la zona montuosa dell’Atlante in Marocco. Tale preziosa polvere è ricca di benefici che vale la pena conoscere, dei quali approfittare in quanto prodotto naturale, economico e facilmente reperibile.

Ma a cosa serve il ghassoul? E come si usa tale argilla? Andiamo per gradi alla scoperta di un elisir di bellezza.

Cos’è il ghassoul

Il ghassoul (detto anche rassoul il cui significato, derivante dall’arabo, è “lavare” o “materiale che lava”) è un’argilla minerale naturale al 100% originaria del Marocco. Ha l’aspetto di una terra argillosa, che viene utilizzata da secoli in Nord Africa e in alcune aree del Medio Oriente per le sue numerose proprietà a vantaggio della bellezza.

Viene estratta nella valle di Moulouya, nel Medio Atlante marocchino. La sua unicità sta nel fatto che esistono solo due depositi di ghassoul attivi, entrambi nei pressi della suddetta catena, a 200 km dalla città di Fez. Contiene silicio, ossido di magnesio, ferro, calcio e potassio. È adatta praticamente a tutti.

La sua grana, più spessa rispetto ad altri tipi di argilla, la rende ideale per gli scrub corpo. I vantaggi legati al suo uso abbracciano diversi campi. Usando il ghassoul, balsamo e maschere per capelli diventano superflui. Ma non solo.

Benefici del ghassoul

Tale argilla lenitiva e di alta qualità è destinata esclusivamente ad uso esterno. Il suo tempo di conservazione è infinito, purché sia mantenuta in condizioni ottimali, ossia il più possibile asciutta. Numerosi sono, come abbiamo detto, i benefici dell’argilla ghassoul.

Detergente

Pulisce in profondità i pori ostruiti in quanto è in grado di rimuovere le impurità dal profondo degli stessi.

Disintossicante

Le argille in generale sono note per il loro effetto disintossicante, ed anche il ghassoul non fa eccezione. Le sue proprietà purificanti le attribuiscono la capacità di detergere e ridurre l’eccesso di sebo, nonché di favorire la rimozione di batteri e tossine dalla pelle.

Esfoliante

Contiene silice, un componente della sabbia, che può fungere da esfoliante donando ai capelli lucentezza ed eliminando la forfora laddove presente. La sua consistenza leggermente abrasiva aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle.

Assorbe l’olio in eccesso

Ha un elevato potere assorbente – può assorbire 1,66 volte il suo peso in acqua – in fatto di grasso e sporco, che la rende un’ottima alleata nella lotta ai capelli grassi o che tendono facilmente a sporcarsi.

Restringe i pori dilatati

Il ghassoul ha proprietà astringenti naturali ed è in grado di restringere i pori dilatati.

Shampoo naturale

Ha doti schiumogene grazie al suo contenuto di saponina: tale caratteristica la rende ottima da usare come shampoo naturale che deterge e sgrassa sia i capelli che il cuoio capelluto.

Ammorbidisce e dona lucentezza ai capelli

Utilizzata sulla chioma, la rende morbida e lucente, oltre che voluminosa. Fa la sua parte anche nella lotta alle doppie punte. Nonostante sia particolarmente assorbente, è in grado di prevenire la secchezza dei capelli.

Combatte la forfora

L’argilla ghassoul aiuta a esfoliare le cellule morte della pelle e a bilanciare la secrezione di sebo sulla pelle eliminando, di fatto, la forfora.

È adatta a tutti

È adatta a tutti i tipi di capelli, in particolare a quelli grassi e a tutti i tipi di pelle, in particolare quelle sensibili. Non provoca allergie né irrita la pelle o il cuoio capelluto. Non contiene additivi chimici, tensioattivi o parabeni come invece accade in diversi prodotti per capelli facilmente reperibili al supermercato.

A cosa serve il ghassoul?

Principalmente il ghassoul serve a eliminare le impurità più profonde dal viso, dal corpo e dai capelli. Il tutto grazie all’azione degli oligoelementi e dei sali minerali che contiene. Sgrassa il cuoio capelluto così come la pelle del viso.

Funge da detergente naturale rimuovendo lo sporco e il sebo in eccesso e permettendo ai pori di respirare. Può essere utilizzata come base per maschere per pelle o capelli; come trattamento esfoliante; come bagno di fango, per impacchi terapeutici.

Come si usa il ghassoul

Gli usi del ghassoul sono diversi tanto da abbracciare bellezza, salute ma anche artigianato. Nonostante i suoi molteplici usi, le donne marocchine la associano alla cura del corpo e alle sessioni negli hammam. Tale argilla è disponibile in commercio sia in polvere che in grumi o cialde.

Versate in una ciotola un cucchiaio di ghassoul

Coprire con acqua bollente e ponete un coperchio

Fate riposare 5 minuti, quindi mescolate bene, fino a quando i grumi non si saranno sciolti

Unite più o meno acqua per ottenere la consistenza perfetta.

Unica raccomandazione è quella di non usare ciotole, pennelli o altri accessori di metallo, in quanto il rassoul ne può assorbire le particelle e rilasciarle sulla cute.

Viso

Il ghassoul sul viso va steso come una maschera, evitando la zona del contorno occhi. Dopo averla bene distribuita – con un pennello o con le mani – attendete circa 15 minuti, quindi risciacquate con abbondante acqua. Una volta rimossa dal volto, potete completare il trattamento con del tonico o dell’acqua di rose imbevuti in un dischetto di cotone e passati con delicatezza su tutto il viso.

Nel caso in cui abbiate una pelle tendente al secco, potete unire qualche goccia di olio di argan o di mandorle. Se soffrite di macchie sul viso potete invece ricorrere al potere sbiancante di qualche goccia di limone. Infine, potete usarla come base per uno scrub viso che abbia potere esfoliante e levigante.

Corpo

Sul corpo, il ghassoul può essere spalmato esattamente come una maschera. Mentre la applicate, cercate di massaggiare per far penetrare meglio i principi attivi. Tenete in posa per 10-15 minuti, quindi sciacquate se possibile con acqua fresca, che contribuisce a rassodare la pelle e a chiudere i pori dopo un bagno caldo.

Al termine del trattamento la pelle risulterà levigata, ma potrebbe essere secca: completate la routine di bellezza con l’applicazione di una crema idratante.

Capelli

Interessante è l’uso del ghassoul come shampoo, per capelli lucenti, morbidi e sani. Ha la capacità di liberarli dalle impurità senza aggredirli o danneggiarli. Se preferite fate a meno dello shampoo tradizionale, questa argilla è la soluzione che fa per voi.

Basta versare della polvere in un contenitore, unire dell’acqua e qualche goccia di olio essenziale a scelta, agitare bene, fino ad ottenere un composto liscio, quindi procedere come se si stesse facendo un normale shampoo.

In caso di cuoio capelluto misto o grasso è l’ideale in quanto ha la capacità di riequilibrarlo. Nel caso in cui il cuoio capelluto sia tendenzialmente secco, è possibile unire poco olio extravergine di oliva per contrastare il suo potere assorbente.

In caso di capelli fini, contribuisce a regalare volume. Come maschera, invece, è utile per capelli sfibrati o problematici. Distribuitelo sulla chioma e tenete in posa per 10 minuti, quindi copritela con un asciugamano e attendete un quarto d’ora. Risciacquate bene.

Controindicazioni dell’argilla ghassoul

È, come abbiamo detto, un prodotto 100% naturale, ma questo non significa che sia privo di controindicazioni. Il fatto di contenere componenti metalliche la rende poco adatta a chi soffre di di allergia ad alluminio o magnesio.

Tra i suoi effetti collaterali c’è quello di seccare potenzialmente la pelle, per tale motivo non andrebbe usata da chi soffre di psoriasi o di eczema sul cuoio capelluto. È vietato, infine, l’uso interno.