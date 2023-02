Farine senza glutine: quali sono e le migliori per ogni ricetta

Le farine senza glutine non sono tutte uguali: alcune, come la farina di nocciole, sono utili per preparare dolci e pancake, mentre altre sono ideali per preparare un buon pane senza glutine fatto in casa. Ma come scegliere le farine più adatte? Sapere quali sono gli abbinamenti giusti è molto importante, per preparare dolci e lievitati buonissimi e gluten free.

Fonte immagine: Pixabay

Le farine senza glutine sono sicuramente un ingrediente molto utile per coloro che soffrono di celiachia o di un’intolleranza alimentare verso questa proteina. Nelle persone più sensibili, infatti, diversi prodotti contenenti glutine possono scatenare una serie di reazioni avverse anche gravi.

Fortunatamente, in cucina è possibile utilizzare moltissimi ingredienti senza glutine, per preparare dolci, torte, pizze, pasta, pane e focacce a prova di intolleranza. Poiché sempre più persone presentano una forma di sensibilità o intolleranza verso il glutine, le farine gluten free sono oggi disponibili in molti supermercati, ma puoi trovarle anche nelle farmacie o nei negozi e negli shop on line dedicati.

In questo articolo vogliamo fare un piccolo viaggio culinario, alla scoperta delle migliori farine senza glutine. Vedremo quali sono quelle più versatili e le più adatte per le diverse ricette. Come è facile immaginare, non tutte le farine si adattano ad ogni preparazione.

Una farina, ad esempio, potrebbe essere adatta per un buon pane senza glutine, mentre un’altra potrebbe essere da preferire nella preparazione di torte, crostate e biscotti. E allora, vediamo quali sono le farine che non contengono glutine, ma anche quali sono quelle più adatte per la preparazione di pane, pasta e tante altre sfiziosità.

Le migliori farine senza glutine per pane, dolci e pasta

Fonte: Pixabay

Chi è intollerante al glutine, quale farina può mangiare? In realtà, la lista delle farine gluten free adatte a chi non può assumere glutine è molto lunga. Le farine che vedremo sono ricavate da cereali, dalla frutta secca, dai legumi, dagli pseudocereali o anche dal riso.

Ogni farina ha il suo sapore caratteristico, così come avrà le sue peculiari qualità nutritive. Spesso, le farine senza glutine danno il meglio di sé quando vengono mescolate tra loro. Di volta in volta, provando e sperimentando nuovi abbinamenti, sarai tu a scegliere i migliori per le tue esigenze. Ma vediamo quali sono le varietà senza glutine da usare in cucina.

Farina d’avena

La farina d’avena è un ingrediente versatile e utilissimo in cucina, ottenuto mediante la macinazione dei fiocchi di avena.

Dalla colazione alla merenda, fino alla cena, puoi utilizzarla in diverse preparazioni. Grazie al suo contenuto di fibre, minerali e proteine, inoltre, si rivela un ingrediente ottimo per arricchire la tua dieta.

A cosa serve la farina d’avena?

La farina d’avena sarà l’ideale per la preparazione di dolci come muffin, pancake, waffle light e biscotti, ma puoi usarla, in abbinamento con altre farine senza glutine naturali, anche per preparare pane e crostate o antri dolci da forno.

Un vantaggio extra di questa farina: puoi usarla per addensare le zuppe, senza alterarne il sapore, ma anche per preparare un porridge cremoso e buonissimo.

Farina di tapioca

Fonte: Pixabay

Si tratta di una delle farine gluten free più versatili in cucina. La farina di tapioca deriva dalla radice della manioca, una pianta nota anche con i nomi di cassava o yucca.

La farina che ne deriva, può essere impiegata nella preparazione di snack dolci e salati. Puoi usarla per preparare delle focacce, una pizza croccante, biscotti, panini e tanti altri alimenti senza glutine.

Farina di riso

Tra le farine senza glutine per pasta, dolci e biscotti, primeggia di certo la farina di riso, ottenuta dalla macinazione del chicco di riso. Il sapore di questa farina è molto delicato, e si tratta di un’ottima opzione per via del suo potere nutrizionale.

Specialmente nella sua versione integrale, la farina di riso vanta infatti una grande quantità di proteine e fibre.

Per cosa è indicata la farina di riso?

Se per la preparazione di lievitati potrebbe non essere la scelta ideale, questa farina sarà ottima per preparare la pasta fatta in casa senza glutine, biscotti, crostate, ma anche pancake e, come nel caso della farina di avena, potresti usarla anche per addensare zuppe e minestre.

Farina di teff

Il teff è un cereale senza glutine molto piccolo. La sua grandezza è pari a circa 1/100 rispetto a quella di un chicco di grano.

La farina ricavata da questo cereale è naturalmente priva di glutine, ricca di proteine, fibre, minerali e vitamine. In più, si tratta di un ingrediente facile da digerire.

A cosa serve il teff?

Oltre che nella preparazione del pane tradizionale etiope, il pane injera, la farina di teff viene impiegata anche per preparare pasta frolla, biscotti e crostate.

In abbinamento con le altre farine senza glutine, puoi usarla per preparare pane e biscotti salati.

Farina di miglio

Sugli scaffali del supermercato dedicati ai prodotti senza glutine, troverai anche la farina di miglio, ideale per preparare dolci, per addensare minestre e minestroni, o per fare torte e biscotti. Usata in purezza, la farina di miglio non offre risultati ottimali per il pane, per cui bisognerà mescolarla ad altre più adatte.

Tuttavia, tra le farine senza glutine per dolci, quella di miglio può dare senza dubbio molte soddisfazioni.

Farina di mais

Tra le migliori farine senza glutine rientra anche quella di mais, utile, in abbinamento con altre farine, per la preparazione di numerosi prodotti da forno. Puoi aggiungere la farina di mais alle ricette di pasta, biscotti, pancake, torte e tortillas.

Farine di legumi

Le farine di legumi sono una vera sorpresa degli ultimi anni: puoi trovarle sempre più spesso nella lista degli ingredienti di prodotti come biscotti, come quelli di ceci, snack salati, salse e tanto altro.

Come usare le farine di legumi?

Puoi usare la farina di legumi in abbinamento con altre farine senza glutine per arricchire le tue ricette e renderle più nutrienti. La farina di ceci, ad esempio, sarà ottima per preparare dolci e non solo. Puoi usarla per preparare una frittata senza uova, o per gustare dei pancake salati proteici e dal gusto deciso.

Farina di grano saraceno

Fonte: Pixabay

Qual è il “grano” senza glutine? Semplice, è il grano saraceno. Nella lista delle farine senza glutine per pane e pasta non può mancare, in effetti, quella a base di grano saraceno.

Sebbene molti tendano a credere che si tratti di una farina con il glutine, in realtà quella ricavata dal grano saraceno è una farina assolutamente gluten free, versatile e dal gusto molto caratteristico, molto deciso.

A cosa serve la farina di grano saraceno?

Il grano saraceno, al pari della quinoa, è uno pseudocereale adatto sia per preparare dolci senza glutine che per preparare ricette salate.

Insieme alle altre farine, come ad esempio la farina di riso integrale, questa varietà sarà ottima per preparare la pasta fatta in casa, ma puoi usarla anche per preparare pizza e pane.

Farina di quinoa

Proteica, ricca di minerali e fibre, e con un basso indice glicemico, la farina di quinoa rientra a buon diritto fra le nostre farine senza glutine preferite. Mescolata insieme alla farina di grano saraceno, è ottima per preparare una pizza senza glutine deliziosa e molto nutriente.

Unita alla farina di riso, ti permetterà di preparare un pane nutriente e diverso dal solito. Puoi usare la farina di quinoa anche per dei biscotti, cracker o pasta fresca.

Farina di canapa

La farina di canapa sativa, con il suo sapore deciso, può risultare ottima per numerose preparazioni. Infatti, puoi usarla, unita ad altre farine senza glutine, per preparare dolci, torte e biscotti.

Unendola alla farina di grano saraceno, potrai preparare anche un ottimo pane proteico. Tieni a mente che, solitamente, la quantità di farina di canapa impiegata rappresenta circa il 10% rispetto al totale.

Farina di nocciole

Per finire, una farina spesso sottovalutata, ma incredibilmente versatile, è quella di nocciole. Puoi impiegare questo ingrediente sia nelle ricette dolci che in quelle salate.

Oltre alle classiche combinazioni, che vedono la farina di nocciole indispensabile nella preparazione di dolci e creme, questa particolare alleata sarà ottima anche per la preparazione di un buon pane alle nocciole.

Naturalmente, potrai aggiungerla ad altre farine senza glutine.

Mix di farine senza glutine

Fonte: Pixabay

Per semplificarti la vita in cucina, infine, ti ricordiamo che esistono anche numerose versioni di farine senza glutine professionali, utilissime per le più disparate preparazioni. Al supermercato o in farmacia puoi trovare i mix di farine senza glutine per pizza, pane e lievitati.

Si tratta di prodotti pronti per l’uso, e averne un sacchetto in casa potrebbe sicuramente risultare utile.

Tuttavia, il nostro consiglio è quello di non rinunciare al piacere di sperimentare nuovi abbinamenti, per scoprire qual è il mix di farine naturali fatto in casa più adatto a te.