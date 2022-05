Farina di ceci: 12 appetitose ricette

Se pensi alla farina di ceci, probabilmente ti vengono in mente ricette come quella della farinata o magari quella delle classiche panelle siciliane. In realtà, questo tipo di ingrediente può rivelarsi incredibilmente versatile. Puoi usare la farina di ceci per preparare biscotti, polpette vegane, o persino per preparare ottime torte.

Se in casa hai un pacchetto di farina di ceci, e non sai proprio come usarlo, preparati a scoprire come preparare tante ricette sfiziose e nutrienti.

In questo articolo troverai sia ricette dolci che salate, scoprirai delle ricette light ma anche golose, il tutto usando un ingrediente ricco di proteine, minerali, vitamine e tante sostanze benefiche per la salute. Agguanta il grembiule dunque, e mettiamoci all’opera.

Farina di ceci: 12 ricette veloci e deliziose

Con la farina di ceci è possibile preparare tanti piatti gustosi, ma anche facili e veloci. Come vedrai, si passa dalle ricette dolci, come quella della torta al cioccolato e ceci a quelle light, fino alle ricette più golose, come quella delle frittelle, ideali per i tuoi giorni “no diet”.

Scegli una delle ricette che ti proponiamo e prova a prepararla insieme a noi.

Frittata vegan con farina di ceci

È l’ideale per chi è in cerca di una ricetta con farina di ceci da fare in padella. La frittata senza uova, anche nota con il nome di farifrittata o frittata vegana, viene preparata usando la farina di ceci al posto delle uova.

Se non non puoi o vuoi mangiare le uova, la frittata con farina di ceci è semplice da preparare e anche veloce. Ecco quali sono gli ingredienti necessari e il procedimento da seguire.

Ingredienti

Farina di ceci: 300 grammi

Acqua frizzante: 520 ml

Olio extra vergine di oliva: un cucchiaio circa

Sale: un pizzico per insaporire.

Procedimento

Dopo aver radunato tutti gli ingredienti, è il momento di procedere. In una ciotola versa la farina setacciata e unisci il sale e l’acqua frizzante.

L’acqua dovrà essere versata lentamente, mentre amalgami l’impasto con una frusta. Quindi, aggiungi l’olio e continua a mescolare per qualche minuto. Lascia riposare l’impasto in frigo per circa 30 minuti, dopodiché ungi una padella e mettila a scaldare sul fornello.

A questo punto versa l’impasto e cuoci la frittata da entrambi i lati. La puoi accompagnare a zucchine grigliate, pomodorini secchi o delle olive nere tagliate a pezzetti.

Biscotti salati con farina di ceci: la ricetta

Per una merenda sana e nutriente, anziché scegliere i prodotti del supermercato, puoi fare uno snack ottimo con le tue mani.

Per farlo serviranno pochissimi ingredienti e ancor meno tempo.

Ingredienti

Farina di ceci: 300 grammi

Acqua a temperatura ambiente: 80 ml

Olio extravergine di oliva

Sale: la punta di un cucchiaino

Erbe aromatiche a piacere.

Procedimento

La preparazione è facilissima. In primo luogo, preriscalda il forno a 180 gradi. Quindi, versa la farina di ceci e l’acqua in una ciotola. Mescola finché non avrai ottenuto un impasto abbastanza liscio e omogeneo. Aggiungi le spezie, come rosmarino, salvia, dragoncello o quelle che più ti piacciono e amalgama per bene gli ingredienti lavorando l’impasto con le mani. Stendi l’impasto in un tagliere e crea i tuoi biscotti salati.

Dopo posizionali su una teglia foderata con carta da forno, condisci con un filo d’olio e una spolverata di sale, e inforna. Meno di 10 minuti, e la merenda sarà pronta.

Ricette con farina di ceci: le polpette senza carne

Un altro piatto adatto per i vegetariani è quello delle polpette di ceci. Per la preparazione, useremo la nostra amica farina di ceci e pochi altri ingredienti.

Anche questa volta la preparazione è molto semplice e soprattutto veloce.

Ingredienti

Farina di ceci: 150 grammi

Un uovo di medie dimensioni

Parmigiano: 60 grammi

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo

Pangrattato per la panatura

Procedimento

In una ciotola versa la farina di ceci, l’uovo, il parmigiano e il prezzemolo tritato a pezzetti. Mescola tutti gli ingredienti finché non avrai ottenuto un composto abbastanza omogeneo.

Quindi, insaporisci con una spolverata di sale e pepe. A questo punto, crea le polpette con le mani e passale nel pangrattato per la panatura.

Disponi le polpettine di ceci in una pirofila da forno, condisci con un filo d’olio e inforna per 20 minuti a 180 gradi.

La ricetta dei falafel con farina di ceci

Tipico piatto della cucina mediorientale, i falafel sono polpette di legumi speziate e dal sapore delizioso.

Questo piatto viene preparato generalmente usando i ceci, le spezie ed erbe aromatiche, come cumino, prezzemolo e aglio. Ecco la lista degli ingredienti e il procedimento da seguire.

Ingredienti

Ceci secchi: 250 grammi

Una cipolla piccola

Prezzemolo tritato: 2 cucchiai

Aglio: mezzo spicchio

Farina di ceci: q.b.

Olio EVO

Una spolverata di cumino in polvere

Sale e pepe nero: q.b.

Procedimento

Per prima cosa bisognerà mettere i ceci in ammollo per un giorno e una notte. Quindi, potrai sciacquarli, scolarli e versarli da crudi in un mixer da cucina. Aggiungi la cipolla tagliata a pezzetti, il prezzemolo, l’aglio e le altre spezie, e completa il tutto aggiungendo un filo d’olio di oliva.

Frulla insieme tutti gli ingredienti in modo da ottenere un composto omogeneo. Passaggio facoltativo, aggiungi della farina di ceci per rendere l’impasto meno morbido. Lascia riposare il tutto per circa un’ora in frigo, dopodiché crea le polpette aiutandoti con le mani.

È il momento della cottura. I falafel dovranno essere fritti in una pentola con abbondante olio di semi, fin quando non assumeranno un colore dorato e un aspetto irresistibile.

Pane con farina di ceci e senza glutine

Sapevi che con la farina di ceci è possibile preparare anche il pane? Non stiamo parlando di un pane qualsiasi, ma di un pane senza glutine.

Sorprendentemente, il procedimento è molto semplice. Vediamo di quali ingredienti avrai bisogno e come preparare il pane fatto in casa.

Ingredienti

Farina senza glutine, mix per pane: 350 grammi

Farina di ceci: 150 grammi

Acqua frizzante: 350 ml

Lievito per pane: 2 cucchiaini

Sale: un cucchiaino

Procedimento

In una ciotola versa la farina, il sale e il lievito e mescola tutti gli ingredienti aiutandoti con una frusta o con un cucchiaio. Quindi, aggiungi lentamente l’acqua, continuando a mescolare. In poco tempo avrai ottenuto un composto omogeneo.

Versa in uno stampo per pane foderato con carta da forno e cuoci per circa 50 minuti a 180 gradi.

Farina di ceci ricette light: la farinata di ceci

Una ricetta con la farina di ceci molto famosa è quella della farinata. Questo piatto è assolutamente light, ed ideale per una cena diversa dal solito, proteica, vegan e nutriente.

Ingredienti

Farina di ceci: 100 grammi

Acqua tiepida: 300 ml

Olio extravergine di oliva: 2 cucchiai

Sale: q.b.

Procedimento

In una ciotola versa la farina di ceci setacciata e aggiungi lentamente l’acqua, amalgamando gli ingredienti con una frusta. Quando avrai ottenuto un composto omogeneo e non troppo denso, copri la ciotola e metti a riposare in frigo per 4 ore fuori dal frigo.

Dopo potrai riprendere l’impasto e, dopo aver rimosso la schiuma dalla superficie con un cucchiaio, aggiungi l’olio extravergine di oliva. Mescola gli ingredienti e versa l’impasto in una pirofila da forno antiaderente.

Cuoci in forno a 200 gradi per circa 30-40 minuti. Quando sarà cotta, lascia raffreddare la farinata per qualche minuto e gustala.

Gnocchi con farina di ceci: la ricetta

Con la farina di ceci potresti preparare un primo piatto alternativo che non hai mai assaggiato prima. Stiamo parlando degli gnocchi con i ceci, un piatto che può essere adatto anche per chi soffre di intolleranza al glutine.

Ecco quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Ingredienti

Patate bollite: 3 grandi (circa un chilo)

Un uovo

Farina di ceci: 300 grammi

Procedimento

Dopo aver fatto bollire e aver sbucciato le patate, trasferiscile in una ciotola e schiacciale con una forchetta. Quindi, aggiungi la farina di ceci e lavora il tutto con le mani, per formare un impasto omogeneo. Aggiungi l’uovo e continua ad impastare.

A questo punto è il momento di dare forma alla pasta, creando la classica forma degli gnocchi. Per questa operazione, potresti aiutarti con una forchetta.

In ultimo, cuoci gli gnocchi in acqua bollente per circa 10 minuti e il gioco è fatto.

Ricette dolci con farina di ceci: i biscotti al cioccolato

Come avevamo preannunciato, la farina di ceci è l’ideale non solo per la preparazione di ricette salate, come quelle che abbiamo appena visto, ma anche per la preparazione di ricette dolci.

Ad esempio, fra pochissimo vedremo come preparare dei biscotti buonissimi. L’ingrediente segreto è proprio la farina di ceci.

Ingredienti

Farina di ceci: 200 grammi

Farina di avena: 30 grammi

Zucchero: 70 grammi

Acqua: 100 ml

Olio di arachidi: 80 ml

Cioccolato a pezzetti per guarnire.

Procedimento

In una padella antiaderente tosta leggermente la farina e, dopo averla fatta raffreddare, versala in una ciotola e aggiungi lo zucchero e la farina d’avena. Mescola gli ingredienti e aggiungi lentamente l’acqua e l’olio. Continua ad amalgamare il tutto finché non avrai ottenuto un impasto omogeneo.

Versa i pezzetti di cioccolato nell’impasto e lavoralo per bene.

A questo punto, potrai stendere l’impasto su un tagliere. Crea la forma dei biscottini e disponili di una teglia foderata con carta da forno.

Inforna a 180 gradi per circa 10 minuti, a fine cottura lascia intiepidire per qualche minuto. Ecco pronti i biscotti per la colazione.

Crepes con farina di ceci: la ricetta semplice

Per una merenda in famiglia non c’è niente di più buono di una “pila di crepes” con crema al cioccolato. Se in casa hai della farina di ceci, è giunta l’ora di sperimentare. Senza indugi (abbiamo fame!), vediamo quindi quali sono gli ingredienti per realizzare delle crepes senza sensi di colpa.

Ingredienti

Farina di ceci: 120 grammi

Un pizzico di sale

Acqua: 240 ml

Olio extravergine di oliva: un cucchiaio.

Procedimento

Il procedimento per preparare questa ricetta è facilissimo. Versa tutti gli ingredienti in una ciotola e mescola usando una frusta per dolci. Fatto? Benissimo, l’impasto è pronto. Poni una padella con fondo antiaderente sul fornello e lasciala riscaldare.

Ungi la padella con olio di semi, quindi versa un mestolo di impasto stendendolo per bene. Lascia cuocere la crepes da entrambi i lati e procedi allo stesso modo con il resto dell’impasto.

Pancakes con farina di ceci: la ricetta

Da crepes a pancake il salto è breve. Se con le crepes abbiamo preparato uno spuntino sfizioso, con i pancake con farina di ceci torniamo alla colazione, una colazione da leccarsi i baffi. Diamo un’occhiata alla lista degli ingredienti e al procedimento facile e veloce.

Ingredienti

Farina di ceci: 100 grammi

Latte di riso: 170 grammi

Zucchero: 20 grammi

Un pizzico di sale

Lievito per dolci: un cucchiaino.

Procedimento

Versa gli ingredienti secchi in una ciotola e mescolali usando un cucchiaio. Quindi, aggiungi il latte a filo e amalgama per bene usando una frusta in modo che si presenti privo di grumi. È il momento del riposino. Copri la ciotola con della pellicola per alimenti e lascia riposare l’impasto in frigo per 30 minuti.

Dopo, potrai metterti ai fornelli. Ungi una padella antiaderente e inizia a cuocere i pancake.

Frittelle di ceci dolci

Un piatto sfizioso, che all’occorrenza può essere sia dolce che salato, è quello delle frittelle di ceci. Qui vedremo una versione dolce di questa ricetta, ma per preparare le frittelle salate ti basterà sostituire il sale allo zucchero e aggiungere aromi, come qualche rametto di rosmarino o qualche fogliolina di prezzemolo.

Ingredienti

Farina di ceci: 300 grammi

Acqua: 180 ml

Lievito di birra: 2 grammi

Olio di semi di arachidi q.b.

Procedimento

Setaccia la farina e versala in una ciotola, quindi aggiungi il lievito di birra e un pizzico di sale. Lentamente, unisci l’acqua e mescola per bene aiutandoti con una frusta. Amalgama gli ingredienti in modo da ottenere un composto liscio e senza grumi.

Copri la ciotola con la pellicola e lascia lievitare l’impasto per 6 ore. Quindi, riprendi l’impasto e lavoralo con le mani.

È giunto il momento di preparare le frittelle. In un pentolino versa abbondante olio di semi di arachidi, quando sarà abbastanza caldo versa un cucchiaio di impasto abbastanza grande da formare una frittella.

Quando è ben dorata, è cotta. Procedi allo stesso modo con il resto dell’impasto e, quando saranno pronte, spolvera le frittelle con dello zucchero a velo o del normale zucchero da cucina.

Ecco pronte delle frittelle golosissime.

Torta con farina di ceci

Un ultimo modo goloso per usare la farina di ceci in cucina. Dopo aver cucinato biscotti, crepes e pancake, è giunto il momento di preparare una torta, e più esattamente una torta al cioccolato. Diamo uno sguardo alla lista degli ingredienti e scopriamo come prepararla.

Ingredienti

Farina di ceci: 300 grammi

Latte: 280 grammi

Cioccolato fondente: 80 grammi

Zucchero: 80 grammi.

Procedimento

Fai sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e lascialo intiepidire. Nel frattempo, in una ciotola, versa la farina, il lievito e lo zucchero setacciati, quindi aggiungi il latte lentamente e mescolando per bene gli ingredienti. Aggiungi il cioccolato fuso e continua ad amalgamare gli ingredienti.

L’impasto è pronto. Versalo in una pirofila precedentemente imburrata e infarinata, inforna a 180 gradi per circa 40 minuti.

La torta è pronta da gustare.