Gli 8 benefici della farina di canapa e le ricette per gustarla

Nota per le sue proprietà benefiche attribuibili al buon contenuto di aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre e sali minerali, la farina di canapa è un alimento sorprendente equiparabile ad un superfood. È utile per il benessere dell'intestino; è priva di glutine e quindi adatta ai celiaci; è ipoallergenica e più digeribile rispetto a farine ricavate da altri semi. Inoltre, è molto versatile in cucina e si può utilizzare in ricette varie, come quella di pane, pizza e biscotti.

Fonte immagine: Pixabay

La farina di canapa è una farina ottenuta dalla macinazione dei semi di canapa. È ricca di proteine, fibre, acidi grassi essenziali e minerali come ferro, calcio e potassio. Anche i suoi benefici sono notevoli: è una fonte vegetale di proteine complete, ed una buona fonte di fibre alimentari che favoriscono il benessere intestinale e migliorano la digestione.

Ma che sapore ha la farina di canapa, in quali ricette si può utilizzare per beneficiare dei suoi valori nutrizionali? Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Fonte: Pexels

Cos’è la farina di canapa

La farina di canapa si ottiene dalla macinazione dei semi dell’omonima pianta. Tuttavia, a causa dell’elevato contenuto di oli, i semi non possono essere macinati direttamente. Per ottenere la farina, infatti, è necessario rimuovere tutte le componenti oleose.

A essere macinato, perciò, è il sottoprodotto della pressatura dei semi di canapa, privato dell’olio. Ciò che si ottiene è appunto una farina, che non si può dire sia un prodotto di largo consumo, ma nonostante ciò è conosciuta da millenni e continua ad essere utilizzata ancora oggi. Può essere utilizzata in cucina in diverse e salutari preparazioni.

Valori nutrizionali della farina di canapa

Quante calorie ha la farina di canapa? In quanto ai valori nutrizionali, 100gr di prodortto possono apportare:

350 calorie

28% di proteine

9% grassi

50% carboidrati

30-35% fibre

Calcio 200 mg

Potassio 900 mg

Così come riportato sul sito dell’Humanitas, tale alimento viene considerato al pari di un superfood per “l’ottimo apporto di proteine associato a minerali, vitamine, e omega 3-6 nella giusta proporzione”.

In base alle analisi condotte al fine di rilevare le caratteristiche di tale farina mettendola a confronto con quella di frumento, è emerso come la prima vanti un valore nutritivo aumentato, un alto contenuto di proteine, grassi, minerali, fibre, acidi grassi essenziali e amminoacidi essenziali.

Proprietà e benefici della farina di canapa

Quali sono i benefici della farina di canapa? Tale prodotto ne vanta numerosi, che bisogna approfondire per comprendere meglio la potenzialità dell’alimento e la sua versatilità ed adattabilità a diverse esigenze alimentari.

Ipoallergenica

Innanzitutto è ipoallergenica. Ciò significa che in generale nessuno è allergico al prodotto. Pertanto, può essere consigliata a chi soffre di allergie alimentari, come alle proteine dell’uovo e del latte. I prodotti alimentari a base di canapa sono considerati in generale meno allergenici di quelli provenienti da altri semi commestibili.

Digeribile

I semi di canapa hanno una digeribilità complessiva maggiore rispetto alla soia o al riso. Inoltre, essendo più facile digerire le proteine ​​dei semi di canapa, l’energia ottenuta è maggiore se messa a confronto con altri alimenti.

Fonte di amminoacidi essenziali

La farina di canapa è un’ottima fonte di aminoacidi essenziali come cisteina, glutammina, glicina, isoleucina, triptofano, lisina, metionina e fenilalanina.

Vanta un rapporto 3:1 tra acidi grassi omega 6 e omega 3 – ossia l’equilibrio ideale per un alimento – e garantisce un ottimo contenuto di acido alfa-linolenico, acido linoleico, acido gamma linoleico e acido stearidonico.

Ricca di proteine

Le proteine ​​totali della farina di canapa si trovano in quantità maggiori di oltre il 35% rispetto alla farina di frumento. Sono tra le più digeribili e sono rappresentate per la maggior parte da edestina e albumina: la prima è circa il 65% di tutto il contenuto proteico.

Si tratta di una proteina globulare presente anche in altri vegetali, come ad esempio la zucca: contiene nella sua struttura del fosforo e acido glutammico, una sostanza che agisce anche come neurotrasmettitore, che modula la risposta fisiologica allo stress psicofisico. In definitiva, la si considera un’ottima fonte proteica per vegetariani e vegani.

Fonte: Pexels

Senza glutine

Tra le proteine contenute nella farina di canapa mancano la gliadina e la glutenina, perciò questo ingrediente e gli alimenti da esso derivati sono utili anche per l’alimentazione di chi soffre di celiachia o di sensibilità al glutine. È un’ottima scelta per i celiaci.

Poco calorica

Ha, ancora, un contenuto di calorie inferiore a quello della farina di grano e frumento. Ciò in quanto l’energia viene fornita principalmente dalle proteine anziché dall’amido. È anche più saziante di questa e, per tale motivo, è utile per chi segue un regime dietetico ipocalorico a scopo dimagrante.

Ricca di sali minerali e vitamine

Contiene, ancora, calcio, magnesio, fosforo, potassio, rame, ferro, zinco, manganese, zolfo e clorofilla, vitamina A, vitamine B1, B3, B5, vitamina D e vitamina E. È quindi un alimento molto nutriente da preferire nella propria alimentazione.

Favorisce il benessere intestinale

Le fibre in essa contenute favoriscono il benessere dell’intestino e aiutano a regolarizzare il transito intestinale. L’alimento supporta la prevenzione della stitichezza.

Controindicazioni della farina di canapa

C’è spesso parecchia incertezza relativamente ai prodotti ottenuti dalla canapa per i potenziali effetti negativi per la salute che potrebbero comportare.

Si tratta spesso e volentieri di timori infondati in quanto il fattore principale a generare confusione è legato alla presenza delle due sostanze fitochimiche specifiche di questa pianta, il delta−9-tetraidrocannabinolo, THC e il cannabidiolo non psicoattivo, CBD, l’unico composto psicoattivo e tossico della pianta.

L’assenza di THC, che si trova principalmente nei fiori femminili, rende questa farina priva di effetti psicoattivi nonché assolutamente legale da vendere o acquistare.

Un altro degli aspetti da tenere in considerazione è il prezzo elevato, dovuto al fatto che la canapa, fino a non molti anni fa, era coltivata esclusivamente in determinati paesi. Costi che, fortunatamente, negli anni sono scesi per l’arrivo della produzione della pianta anche nella nostra penisola.

Per fare un esempio, il prezzo della farina di canapa su Amazon ammonta a circa 7 euro per una confezione da 500 grammi. Nonostante sia un alimento sicuro per la salute, è bene non usarla come ingrediente principale nei piatti.

Inoltre, in caso di assunzione di medicinali antiaggreganti e antipertensivi, è opportuno chiedere un parere medico, o non eccedere con il suo consumo.

Dove comprarla

Generalmente è reperibile presso tutti i negozi che vendono prodotti alimentari naturali. La si può acquistare sia presso gli esercizi fisici che online. E non solo su Amazon. Esistono infatti numerosi e-commerce specializzati in alimentazione naturale sul web presso i quali acquistare anche altre tipologie di prodotti derivati dalla canapa.

Usi della farina di canapa

Cosa si può fare con la farina di canapa? Può essere utilizzata come ingrediente per la realizzazione di diverse pietanze, nonché di bevande. Tra gli usi che è possibile farne:

Frullati o bevande energetiche

Zuppe di verdure miste

Yogurt

Pane e prodotti da forno salati in genere

Barrette energetiche a base anche di polpa di frutta e frutta secca

Pancake, torte, biscotti, crostate

La farina di canapa ha un sapore intenso che ricorda quello delle noci. In cucina è un ingrediente che conferisce densità, tuttavia, come la farina di mais, va impiegata e mescolata con attenzione per evitare la formazione di grumi densi.

Nelle preparazioni dolci, come nei prodotti da forno che devono lievitare, è buona norma utilizzare circa il 25-33% di farina di canapa, in una miscela di farina di frumento.

Questa percentuale assicura una composizione equilibrata nel sapore e nella consistenza. Nel caso del pane, invece, il rapporto 3:1 produce una pagnotta pesante abbondante, mentre in un rapporto 7:1 si ottiene un pane ben lievitato, con tracce di canapa comunque ben percepite al gusto.

Farina di canapa, ricette

In quanto alle ricette, ve ne segnaliamo 3 tra le più comuni. Quella dei biscotti, del pane e della pizza con farina di canapa. Ecco come si preparano.

Pizza

Fonte: Pexels

Ingredienti

200 g di farina integrale

50 g di farina bianca

75 g di farina ​di canapa

1 pizzico di sale

4 g di lievito di birra secco

200 g di acqua tiepida

Preparazione

Versate tutti gli ingredienti in una ciotola ed impastateli fino ad ottenere un impasto sodo e liscio. Trasferite la ciotola in un luogo caldo e, dopo averla coperta, lasciate lievitare l’impasto per circa un’ora. Trascorsa questa, stendete l’impasto ottenendo un disco, farcitelo a piacere e fate cuocere a 180 °C per circa 20 minuti.

Pane in cassetta

Fonte: Pixabay

Ingredienti

80 g di farina di semi di canapa

80 g di farina di semi di lino

100 g di farina 00

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1/2 cucchiaino di sale

4 uova

3 cucchiaini di aceto di mele

2 cucchiai di olio d’oliva

Preparazione

Preriscaldate il forno a 170 C. Mescolate tutti gli ingredienti secchi in una ciotola. Lavorate insieme gli ingredienti umidi in un’altra. Versate quest’ultimo composto nella ciotola contenente gli ingredienti secchi e mescolate con una forchetta fino a quando non saranno ben amalgamati. Trasferite quanto ottenuto in uno stampo a cassetta rivestito di carta forno e poi in forno caldo per circa 40 minuti.

Biscotti

Fonte: Pixabay

Ingredienti

200 gr farina di canapa biologica

50 gr di cacao amaro in polvere

1 uovo

120 g di margarina vegetale

120 g di zucchero

100 g di gocce di cioccolato fondente

1/2 bustina di lievito per dolci

Preparazione

Lavorate a crema la margarina con lo zucchero, unite l’uovo e mescolate bene. Aggiungete gli ingredienti in polvere poco per volta. Una volta aggiunti tutti, unite le gocce di cioccolato e mescolate per farle amalgamare bene. Aiutandovi con un cucchiaio, prelevate piccole porzioni di impasto e, con le mani leggermente inumidite, create delle palline. Disponetele su una teglia foderata di carta forno e schiacciatele leggermente con il palmo delle mani. Fate cuocere a 180°C, in forno caldo, per 10 minuti circa.

Fonti