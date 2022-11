Crostata senza glutine: quali farine usare e ricetta spiegata

Fare una crostata senza glutine non è una missione impossibile, basta conoscere gli ingredienti giusti e seguire questi passaggi. Guarda la nostra ricetta.

Fonte immagine: Pixabay

Hai in programma di preparare una crostata senza glutine, ma non sai da che parte cominciare? Anche se può sembrare difficile, in realtà preparare dolci gluten free è senza dubbio una missione possibile. Basta solo sapere quali ingredienti possiamo utilizzare, conoscere le giuste proporzioni, tenere a mente alcune regole utili per evitare possibili contaminazioni in cucina.

Prima di tutto, però, devi sapere che in commercio sono disponibili appositi mix di farine che possono semplificare il lavoro. Si tratta di miscele di diversi tipi di farine rigorosamente senza glutine appositamente dosate per preparare dolci di tutti i tipi.

Eh già, anche chi è celiaco può e deve mangiare dolci, se lo desidera. Se ti stai domandando quali siano i dolci senza glutine, beh, teoricamente tutti, purché vengano preparati con gli ingredienti adatti.

Puoi fare pancake, muffin, torte, budini, bretzel dolci e anche crostate senza glutine, che non hanno nulla da invidiare ai prodotti che contengono questo complesso proteico.

Crostata senza glutine: le ricette da fare a casa

Fonte: Pixabay

E a proposito di crostate, in questo spazio scopriremo come preparare una crostata senza glutine con farina di riso. Per chi invece preferisce una soluzione più rapida e pratica, vedremo come preparare la pasta frolla senza glutine usando un mix di farine. Siamo pronti per metterci all’opera?

E allora impastiamo.

La crostata senza glutine con farina di riso

Fonte: Pixabay

Vediamo, per prima cosa, come preparare una pasta frolla senza glutine con farina di riso. Come dicevamo, in commercio esistono molti mix di farine senza glutine pronti per l’uso, ma non sempre è facile trovarli. E francamente, spesso hanno prezzi davvero eccessivi.

Se vuoi optare per ingredienti naturali, ecco la ricetta della frolla gluten free con farina di riso.

Ingredienti

200 grammi farina di riso

150 grammi fecola di patate

120 grammi olio di semi

2 uova di media grandezza

Una bustina di lievito per dolci.

Procedimento

In una ciotola capiente unisci le uova a temperatura ambiente, lo zucchero, l’olio e il lievito. Mescola tutti gli ingredienti, quindi aggiungi le farine setacciate continuando ad amalgamare. Se lo desideri, aggiungi della scorza di limone o di arancia grattugiata.

Quando l’impasto diventerà più lavorabile, inizia a impastarlo con le mani, aiutandoti con della farina per renderlo liscio e non farlo “incollare” alle dita.

A questo punto, la pasta frolla senza glutine è pronta per essere trasformata in una crostata.

Bada bene però, diversamente da quelle con il glutine, questa risulterà un tantino più friabile, quindi bisognerà lavorare la pasta con attenzione.

Prepariamo la crostata senza glutine con farina di riso

Una volta pronta la pasta frolla, stendila su un foglio di carta da forno utilizzando un mattarello. Quindi, dopo aver oliato e infarinato uno stampo di medie dimensioni, trasferisci la pasta e utilizza i tuoi ingredienti preferiti per farcire la crostata. Puoi aggiungere marmellata di arance o fragole, delle mele o della crema fatta in casa.

Finisci di decorare la crostata e inforna in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti, finché la torta non sarà di un bel colore dorato.

Il dolce si manterrà in ottimo stato se conservato in un’apposita tortiera per un paio di giorni. E a proposito, con la pasta frolla avanzata, naturalmente, ti consigliamo di preparare dei biscotti senza glutine.

Insomma, in cucina non si butta via niente.

Crostata con mix di farine senza glutine

Fonte: Pixabay

Per chi non vuole rinunciare alla praticità di un mix di farine già pronto e dosato, al supermercato è possibile acquistare prodotti facili da usare, come i mix multiuso o quelli specificatamente formulati per preparare i dolci.

Vediamo la lista degli ingredienti e i passaggi da seguire per preparare una crostata senza glutine al cioccolato semplicemente ottima.

Ingredienti

Mix di farine per dolci senza glutine: 330 grammi

Burro: 150 grammi o 120 grammi di olio di semi, se vuoi preparare una crostata anche senza lattosio

2 uova medie

Cacao amaro: 30 grammi

Zucchero: 100 grammi

Un pizzico di sale.

Procedimento

In una ciotola capiente, unisci il burro ammorbidito e tagliato a pezzetti con lo zucchero, mescola gli ingredienti aiutandoti con una frusta a mano. Quindi, aggiungi le uova a temperatura ambiente continuando a impastare rapidamente tutti gli ingredienti.

Quando avrai ottenuto un composto uniforme, aggiungi la farina e il sale e amalgama gli ingredienti finché non assumeranno una consistenza ben solida. È il momento di sporcarsi le mani. Sposta l’impasto su una superfice pulita e crea la forma di un panetto di pasta frolla. Avvolgilo nella pellicola trasparente e lascialo riposare in frigo per circa 3 ore, per permettere al burro di addensarsi.

Trascorse le 3 ore, estrai la pasta frolla dal frigo, ponila al centro del piano di lavoro e spolverizzala leggermente con farina. Stendila abbastanza velocemente su un foglio di carta da forno usando un mattarello o semplicemente le mani. Usando una forchetta crea dei piccoli buchi sul fondo della crostata, quindi versa una crema al cioccolato senza glutine o la tua farcitura preferita.

Decora la parte superiore realizzando le classiche striscioline di pasta frolla, dei cuoricini, delle stelline o la forma che più ti piace. Per ottenere un risultato ancor migliore, e preparare una crostata senza glutine che non si sbriciola e non cade a pezzi al primo assaggio, fai riposare in frigo per circa 30-35 minuti prima di infornarla.

Quindi, potrai inserire la teglia nel forno preriscaldato a 180 gradi e cuocere per circa 35 minuti.

Buon appetito!

Qualche raccomandazione

Fonte: Pixabay

Abbiamo condiviso due possibili idee per preparare una crostata adatta per i celiaci. Prima di metterci all’opera tra farine e marmellate, però, vediamo qualche piccola raccomandazione. Quali sono gli accorgimenti da rispettare durante le preparazioni senza glutine?

Dal momento che stiamo preparando un dolce per persone con celiachia o sensibilità al glutine, bisognerà scegliere con cura gli ingredienti da usare e prestare attenzione alle possibili contaminazioni.

In particolar modo, sarà necessario informarsi su quali siano le farine senza glutine da utilizzare.

Quale farina usare per dolci senza glutine?

Ma allora, quali sono e dove trovare le farine senza glutine? Oltre ai mix di farine gluten free già pronti, come abbiamo appena visto esistono anche tante altre farine senza glutine che potresti usare usare in cucina. Fra queste vi sono:

Farina di riso

Farina di ceci

Farina di grano saraceno

Farina di quinoa o altri cereali senza glutine

Farina di canapa

Farina di tapioca

Farina di mandorle.

Questi sono solo alcuni esempi di ingredienti adatti per le tue preparazioni. Per andare sul sicuro, leggi sempre l’etichetta dei prodotti, e scegli farine che riportino il logo della spiga sbarrata o la dicitura “senza glutine”.

Durante la preparazione delle ricette, infine, assicurati che piano di lavoro, accessori, teglie e forno siano ben puliti, in modo da evitare qualsiasi tipo di contaminazione con il glutine.