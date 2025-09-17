Con il rincaro costante del prezzo della benzina, gli automobilisti italiani sono sempre più alla ricerca di metodi efficaci per risparmiare.

Mentre le abitudini di guida e la manutenzione dell’auto restano fondamentali, esiste un semplice accorgimento che può ridurre sensibilmente la spesa al distributore: utilizzare la modalità self-service. Chi possiede un’auto sa bene quanto incidano i costi del carburante sul bilancio familiare. I prezzi oscillano continuamente, tra lievi cali e improvvisi aumenti, rendendo difficile pianificare la spesa mensile.

Per questo motivo, gli automobilisti adottano diverse strategie: una guida più fluida e meno aggressiva consente di contenere i consumi, mentre la corretta manutenzione, come mantenere la pressione degli pneumatici ottimale e sostituire regolarmente i filtri, aiuta a migliorare l’efficienza del veicolo.

Prezzi del carburante: una lotta quotidiana per risparmiare

Un altro aspetto determinante è la scelta del distributore. Grazie alle numerose app che mostrano in tempo reale i prezzi aggiornati, è oggi possibile individuare il punto vendita più conveniente lungo il percorso. Anche pochi centesimi risparmiati al litro, moltiplicati per i rifornimenti mensili, possono fare una grande differenza.

Oltre a questi accorgimenti, il risparmio più immediato e concreto arriva scegliendo il rifornimento in modalità self-service. Diversi studi, tra cui quelli riportati da altroconsumo.it, evidenziano come il prezzo del carburante nel self sia costantemente inferiore rispetto al servizio assistito. In alcune regioni italiane, la differenza può superare il 9%, traducendosi in un risparmio che può arrivare fino a 150 euro l’anno per un automobilista medio.

Il motivo è semplice: il self-service richiede meno personale e riduce i costi di gestione per il distributore, che si riflettono in tariffe più basse per il cliente. Questo vantaggio è valido sia per la benzina sia per il gasolio e rappresenta un’opportunità concreta per chi non ha la possibilità di rinunciare all’auto. Per massimizzare il risparmio legato al self, è importante ricordare qualche semplice regola:

Usare la parola magica “self” al momento del rifornimento, scegliendo la modalità di pagamento e servizio che esclude l’assistenza.

al momento del rifornimento, scegliendo la modalità di pagamento e che esclude l’assistenza. Monitorare con app dedicate i prezzi dei distributori lungo il proprio percorso abituale, così da fermarsi sempre nel punto più conveniente.

dei distributori lungo il proprio percorso abituale, così da fermarsi sempre nel punto più conveniente. Mantenere una guida regolare e attenta, evitando accelerazioni brusche e frenate improvvise, per migliorare il chilometraggio e ridurre i consumi.

Effettuare controlli regolari e manutenzione preventiva per garantire che il veicolo funzioni al meglio.

Inoltre, alcune compagnie petrolifere offrono programmi fedeltà o sconti speciali per chi utilizza il self-service regolarmente, incrementando ancora di più la convenienza.