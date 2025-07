Un impianto di climatizzazione efficiente, abbinato a buone pratiche d’uso e a un’abitazione ben isolata, consente di creare un ambiente fresco e confortevole, riducendo al tempo stesso i consumi energetici. Investire in tecnologie all’avanguardia e adottare comportamenti consapevoli, infatti, rappresenta la chiave per migliorare la qualità della vita, spendendo meno e rispettando l’ambiente.

Climatizzazione efficiente: come ridurre gli sprechi in bolletta

Per ottenere una climatizzazione efficiente, non basta selezionare un elettrodomestico moderno e dall’elevata classe energetica, ma è necessario osservare alcuni accorgimenti.

Primo tra questi vi è l’isolamento termico. A prescindere dal climatizzatore installato, infatti, la presenza di un involucro edilizio, come ad esempio un cappotto esterno o interno alla casa, consente di ridurre le dispersioni energetiche, sia in inverno sia in estate. Senza una buona schermatura, infatti, si rischia un comfort ridotto, ma anche consumi elevati.

Anche gli infissi giocano un ruolo decisivo. Questi devono sia garantire il passaggio di luce naturale, sia limitare gli sbalzi di temperatura. I modelli più efficienti sono quelli a prestazioni termoisolanti elevate, in grado di migliorare l’efficienza energetica complessiva dell’abitazione. Per evitare ulteriori dispersioni e infiltrazioni di umidità è importante ridurre i ponti termici presenti nella struttura e isolare adeguatamente i tubi esterni del circuito refrigerante.

Un ulteriore modo per risparmiare è quello di integrare gli impianti di climatizzazione con quelli a fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. L’energia pulita prodotta da questi sistemi consente di coprire una parte significativa del consumo energetico domestico, contribuendo ad abbattere i costi in bolletta e a ridurre l’impatto ambientale.

Vi è, poi, la manutenzione periodica e regolare dei filtri dell’apparecchio. Tale pratica permette al sistema di trattenere polveri, umidità e inquinanti, migliorando la salubrità degli ambienti. Non va trascurato, inoltre, che filtri sporchi possono aumentare la spesa energetica fino al 15%, compromettendo le prestazioni del climatizzatore stesso.

Infine, ma non ultime per importanza, ci sono le buone abitudini d’uso. Limitare le ore di accensione degli impianti, sfruttando l’inerzia termica dell’edificio e mantenendo gli infissi chiusi durante il funzionamento, sono semplici pratiche che garantiscono efficienza e risparmio energetico.

Il climatizzatore: regolazione e gestione del dispositivo

Per una climatizzazione efficiente è importante regolare e gestire correttamente il proprio impianto di raffreddamento. Inutile, infatti, acquistare un modello di classe energetica elevata e regolarlo nel modo sbagliato.

Ne è un esempio la temperatura impostata. In estate, il valore ideale dovrebbe essere compreso tra i 24 e i 26 °C, oppure con una differenza massima di 7 gradi rispetto a quella esterna. Un eccessivo sbalzo termico, oltre a essere dannoso per la salute, comporta un notevole dispendio energetico, facendo lievitare la bolletta. Molti climatizzatori moderni presentano le modalità ECO che consentono di ottimizzare automaticamente le prestazioni del dispositivo in base alle condizioni ambientali.

Un altro aspetto altrettanto importante, ma spesso trascurato, si rivela la gestione dei flussi d’aria. Tali getti, infatti, sono spesso erroneamente orientati verso le persone rendendoli fastidiosi e ben poco efficaci. È preferibile, invece, dirigerli verso il soffitto o le parenti poiché ciò favorisce una dispersione più omogenea e il rapido raggiungimento della temperatura desiderata.

Per una gestione ancora più efficiente, è possibile integrare un termostato intelligente o un sistema di controllo smart. Questi strumenti consentono di programmare l’accensione, regolare la temperatura da remoto e monitorare i consumi in tempo reale, migliorando il benessere abitativo e limitando gli sprechi.

Offerte climatizzatore: consigli pratici per scegliere apparecchi efficienti

Una climatizzazione efficiente parte innegabilmente dalla scelta di un dispositivo adatto alle proprie esigenze, che coniughi prestazioni e comfort. Per individuare il modello più adatto, è fondamentale considerare alcuni parametri tecnici e funzionali.

Il primo riguarda la classe energetica. I modelli di classe A++ o A+++ garantiscono qualità con consumi ridotti. Inoltre, è importante verificare la presenza della tecnologia inverter. Questa, infatti, è in grado di regolare autonomamente la potenza dell’elettrodomestico in funzione della temperatura rilevata, riducendo così gli sprechi. Molti condizionatori, poi, offrono livelli di rumorosità estremamente bassi, ideali per le camere da letto, ma anche filtri speciali per la qualità dell’aria e funzionalità da remoto.

Naturalmente, la scelta, oltre che guidata dai propri gusti personali e dalle necessità, dovrà tener conto degli spazi ove si intende installare il prodotto. Ad esempio, per piccoli ambienti o utilizzi occasionali, un climatizzatore portatile può essere una soluzione pratica, mentre per quelli più grandi o per un uso continuativo, è consigliabile optare per un sistema fisso, eventualmente dotato di pompa di calore, utile anche nella stagione invernale.

Le soluzioni di Iren Clima

Tra i climatizzatori di punta sul mercato spiccano i modelli proposti da Iren Clima, azienda leader nel settore. Un esempio è il Toshiba Clima NEW SEYIA, che integra tecnologie innovative per garantire elevata efficienza e qualità.

In particolare, tale elettrodomestico è dotato di un compressore Inverter DC Rotary che assicura consumi contenuti e una regolazione precisa della temperatura. Grazie al funzionamento con pompa di calore, poi, può essere sfruttato anche in inverno. L’impatto ambientale è davvero minimo giacché dotato di liquido refrigerante R32, sostenibile e che favorisce ridotti consumi energetici.

Di classe energetica A+++, è presente in due varianti: mono e multisplit. Mentre la prima è ideale per stanze di piccole dimensioni, la seconda riesce a garantire comfort da 2 a 3 ambienti. In ogni caso, è disponibile in ben 7 taglie di potenza, da 1,5 kW fino a circa 6,5 kW, per adattarsi a ogni esigenza.

Vi sono, poi, le funzionalità aggiuntive. Essendo Toshiba Clima NEW SEYIA tra i modelli più recenti, è dotato di sistemi smart e digitalizzati, con intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente i consumi e migliorare il comfort. Tra questi: il Wi-Fi, la modalità ECO, quella notturna, il timer settimanale e il PRESET per memorizzare le proprie impostazioni preferite.

Il tutto è racchiuso in un design moderno e minimale, con un livello di silenziosità di 19 dB(A) in modalità Ultra-Quiet.

Per chi desidera installare questo climatizzatore, è possibile usufruire di molteplici incentivi fiscali. Tra questi vi è l’Ecobonus che consente di ottenere detrazioni fiscali per oltre il 50% sul prezzo d’acquisto. Quest’ultimo, inoltre, può essere acquistato con soluzioni di pagamento rateale fino a 10 mesi a tasso zero o abbinato a offerte di luce e gas dell’operatore al fine di ottenere ulteriori risparmi in bolletta.