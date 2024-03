Nel 2024 gli eventi dedicati alla sostenibilità in Italia sono davvero moltissimi. Da Nord a Sud sono diversi gli appuntamenti da non perdere assolutamente per parlare di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un modo per raccontare quello che è già stato fatto e quello che si deve fare per raggiungere la tanto desiderata transizione energetica. Esperienze, best practice, case history e molto altro ancora, in eventi aperti solo agli addetti ai lavori, ma in alcuni casi anche al pubblico

Quali sono gli eventi sulla sostenibilità in Italia nel 2024 da non perdere? In tutto il mondo si svolgono continuamente manifestazione, meeting, congressi e anche eventi di larga portata (come la COP delle Nazioni Unite), volti a parlare di economia circolare, ambiente, transizione ecologica, best practice per abbandonare un modello ormai obsoleto e abbracciare uno nuovo stile di vita, più rispettoso della natura. Anche in Italia sono tanti gli appuntamenti interessanti ai quali spesso si può (e si deve) partecipare.

Ci sono eventi sulla sostenibilità in Italia nel 2024 più famosi e riconosciuti e altri più di nicchia. Alcuni sono solo su invito e riservati agli addetti ai lavori: i risultati, però, di tali incontri vengono sempre resi noti, per condividere idee, conoscenze, esperienze, case history che possano aiutare a diffondere una mentalità più ecologica che permetta di cambiare approccio, a ogni livello.

Dalla società civile alle autorità, passando per le aziende, piccolo o grandi, per le associazioni, per le onlus: tutti possiamo e dobbiamo fare la nostra parte. Perché come ha ben dimostrato Greta Thunberg: non si è mai troppo piccoli per fare la differenza.

Rapporto ambiente SNPA – Edizione 2023

Il 21 febbraio viene presentato a Roma il “Rapporto ambiente SNPA – Edizione 2023“, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Un evento per scoprire dati che possono aiutarci a programmare le prossime azioni per migliorare la sostenibilità in Italia. si parte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili per arrivare alla raccolta differenziata. Senza dimenticare la qualità dell’aria che respiriamo, l’agricoltura biologica, i gas serra, il turismo sostenibile, il consumo di suolo, i piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

Eventi sulla sostenibilità in Italia nel 2024: Key, The Energy Transition Expo

Dal 28 febbraio all’1 marzo 2024 a Rimini si svolge la 17esima edizione di KEY, The Energy Transition Expo 2024, organizzata da IEG (Italian Exhibition Group), Si tratta di un evento importantissimo per tutta l’area meridionale dell’Europa, l’Africa e il bacino del Mediterraneo. Si occupa di parlare di energie rinnovabili e transizione ecologica.

Milano circolare 2024

A Milano il 29 febbraio 2024 presso Base Milano si svolge l’evento di lancio del Piano d’azione per la moda e il design circolari in città. Una città che riduce, riusa e recupera: un modello d’esempio per tantissime altre realtà urbane. L’evento è organizzato dal Comune di Milano. L’ingresso è gratuito.

Fa’ la cosa giusta!

Dal 22 al 24 marzo 2024 a Milano si svolge la manifestazione Fa’ la costa giusta! La manifestazione è nata nel 2004 per parlare di economia sostenibile: oggi è uno dei punti di riferimento per tutto il mondo green. L’evento, giunto alla 20esima edizione, si svolge all’Allianz MiCo di Milano (Pad. 3 e 4) in viale Scarampo angolo via Colleoni. Il biglietto di ingresso in fiera ha un costo di 9 euro, ridotto a 7 online, per gli adulti. I bambini fino ai 2 anni non pagano, mentre da 3 a 14 anni pagano solo un euro. Previsti anche abbonamenti e biglietti per le famiglie.

Green Week – Festival della Sostenibilità

Dal 2 al 7 aprile 2024 a Parma si svolge Green Week – Festival della Sostenibilità, un evento per poter scoprire le novità della sostenibilità per le aziende. Ci sono incontri, workshop, appuntamenti imperdibili per parlare di economia circolare. E non solo.

Climate Tech

Il 9 aprile 204 si svolge a Milano Climate Tech, un evento esclusivo su invito per parlare di nuove tecnologie per raggiungere la neutralità carbonica e migliorare la transizione ecologica.

Green blue days

Dall’1 al 31 maggio a Napoli si svolgono i Green blue days, un format che si svolge in diverse location e che ha come interlocutori in particolare i ragazzi della Generazione Z.

Festival dello Sviluppo Sostenibile

Dal 7 al 23 maggio 2024 si svolge in tutta Italia il Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, per promuovere la sostenibilità ambientale, economica e sociale su tutto il territorio italiano. Saranno centinaia le iniziative da Nord a Sud e saranno molte le organizzazioni della società civile presenti. L’evento è la più grande mobilitazione in Italia dedicata ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite.

Osservatorio ESG Big Tech 2024

Il 22 maggio a Milano ci sarà l’Osservatorio ESG Big Tech 2024, un evento dedicato al mondo dell’imprenditoria, per fare il punto della situazione su quanto le grandi aziende possono inquinare e consumare.

Congresso Mondiale della Transizione Energetica (GET)

Dall’1 al 3 luglio 2024 a Milano si svolge il Congresso Mondiale della Transizione Energetica (GET), una piattaforma alla quale partecipano leader politici, aziende e start up per creare connessioni e trovare piani comuni per agire.

Forum Sostenibilità 2024

Il 14 settembre a Roma torna il Forum Sostenibilità 2024, un incontro per parlare di innovazione sostenibile. L’evento, giunto alla settima edizione, prevede la partecipazione di manager, imprenditori e istituzioni per discutere su temi green importanti.

Pianeta Terra Festival

Dal 3 al 6 ottobre nella splendida cornice di Lucca si terrà il Pianeta Terra Festival, un evento giunto alla seconda edizione. Per alcuni appuntamenti live è anche previsto lo streaming.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale

Dal 9 all’11 ottobre 2024 a Milano, online e in presenza, si svolge il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, un evento che da 12 anni organizza incontri e momenti di confronto tra imprese e altre realtà. Il titolo dell’edizione 2024 è “Sfidare le contraddizioni”: “La sostenibilità è complessità: in un contesto come quello che stiamo vivendo è necessario non solo imparare ad abitare il cambiamento ma anche leggere i problemi in modo nuovo“, questo leggiamo nella presentazione dell’evento. “Il percorso verso lo sviluppo sostenibile è ancora in salita: ma è importante ricordare che nei momenti di maggior criticità nascono soluzioni innovative. Ma è necessario l’impegno di tutti, un’azione plurale, un continuo confronto tra gli stakeholder“.

Eventi sulla sostenibilità in Italia nel 2024: Ecomondo, The Green Technology Expo

Dal 5 all’8 novembre 2024 a Rimini si svolge Ecomondo, The Green Technology Expo. Stiamo parlando del più grande evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per quello che riguarda le tecnologie, le soluzioni industriali e i servizi dei settori della green economy e dell’economia circolare.

Bologna Tech Week

Dal 4 al 6 dicembre 2024 a Bologna si svolge il Bologna Tech Week. Si tratta di un evento che analizza come il digitale e la tecnologia possono aiutare nella delicata transizione ecologica. Si affronteranno temi come l’intelligenza artificiale, ad esempio, ma anche argomenti legati al cibo, ai viaggi e, ovviamente, allo sviluppo sostenibile, oltre che all’inclusione sociale.