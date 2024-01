Quali sono i cinque principi per l’economia circolare?

L'economia circolare è un modello economico incentrato sulla riduzione degli sprechi e sulla massimizzazione del riutilizzo delle risorse. I suoi principi cardine includono l'uso di fonti rinnovabili o riciclate, il concetto di "prodotto come servizio" per favorire l'uso al posto della proprietà, l'estensione del ciclo di vita attraverso la progettazione modulare e resistente, e il recupero e riciclo per promuovere la riparazione e la reimmissione dei prodotti sul mercato.

Fonte immagine: Pexels