Chi sono gli attivisti per l’ambiente più famosi?

Difendere il nostro Pianeta è un impegno di enorme importanza, ma c'è ancora molta strada da percorrere. A tracciarla ci pensano uomini e donne di ogni età, da Greta Thunberg fino a Brianna Fruean, da Federica Gasbarro a David Attenborough, ecco quali sono gli attivisti per l'ambiente più influenti e famosi.

Da più di mezzo secolo, in tutto il mondo molti famosi attivisti per l’ambiente si stanno mobilitando per trasmettere un messaggio di enorme importanza: il mondo si sta ammalando, e siamo noi esseri umani i primi responsabili.

Allo stesso tempo, noi umani abbiamo il potere e il dovere di cambiare le cose. Per farlo, però, non bastano bei discorsi e promesse che rimangono scritte sulla carta.

Sono necessarie azioni concrete, un impegno collettivo che va adottato da Governi, industrie, e da noi singoli cittadini della Terra.

Pianeta Terra: un mondo in pericolo

I cambiamenti climatici sono un problema concreto e reale. Ne vediamo le conseguenze tutti i giorni in ogni parte del mondo, a conferma del fatto che gli stravolgimenti ai quali stiamo assistendo non conoscono confini politici.

Gli eventi meteorologici si fanno sempre più estremi; le temperature globali sono sempre più elevate; la biodiversità nel nostro pianeta è ogni giorno più a rischio.

Il tempo delle parole è ormai passato. Ora è tempo di agire per riparare i danni che abbiamo causato alla nostra casa. A guidarci in questo percorso di cambiamento sono proprio alcuni dei più famosi attivisti per l’ambiente.

Da Greta a Brianna, da David a Jane, conosciamo più da vicino sette degli ambientalisti più influenti.

I 7 attivisti per l’ambiente più famosi e influenti

Fonte: iStock

Se in questo momento ti domandassi “chi è diventato famoso per la sua lotta contro il cambiamento climatico?”, quasi certamente il primo nome che ti verrebbe in mente sarebbe quello di Greta Thunberg, la bambina ormai ventenne che ha ispirato i movimenti ambientalisti più recenti in tutto il mondo.

Quella di Greta, però, non è l’unica voce di chi desidera creare un mondo più pulito. Prima di lei e dopo di lei si sono sollevate tante altre voci, uomini e donne, ragazzi e ragazze che dovremmo ascoltare e prendere a modello, attivisti e attiviste che si battono per difendere la loro casa, la nostra Terra.

Greta Thunberg

Nel 2078 celebrerò i miei 75 anni, se avrò figli, forse passeranno quella giornata con me. Forse mi chiederanno di voi, forse mi chiederanno perché voi non abbiate fatto nulla, mentre c’era ancora il tempo per agire. Voi dite di amare i vostri figli sopra qualsiasi altra cosa, eppure state rubando il loro futuro proprio davanti ai loro stessi occhi.

Con queste parole, una giovanissima Greta Thunberg ha espresso la sua disapprovazione verso un sistema chiaramente insostenibile.

L’attivista (classe 2003) aveva solo 15 anni quando per la prima volta protestò di fronte al parlamento svedese, dando inizio al movimento “Fridays For Future” (iniziato il ben noto “Skolstrejk för klimatet“, lo sciopero scolastico per il clima). In quell’occasione, Greta chiedeva al suo Governo di adottare delle azioni concrete per combattere i cambiamenti climatici.

Le parole che abbiamo letto in alto sono state pronunciate da Greta nel 2018, in occasione della COP24 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ebbe luogo in Polonia.

Con il suo impegno e la sua determinazione, la Thuberg ha attirato sempre più consensi e ha ispirato le generazioni a venire.

Federica Gasbarro

Tra gli attivisti per l’ambiente italiani più famosi emerge la biologa e attivista del movimento “Fridays For Future” Federica Gasbarro, definita da molti “la Greta Thunberg italiana“, divulgatrice scientifica in prima linea in difesa della nostra sola e unica Casa.

La Gasbarro (classe 1995) ha preso parte all’Assemblea Generale durante il vertice per il Clima 2019.

Sin da giovanissima si è impegnata per promuovere uno stile di vita sostenibile e far comprendere le cause e l’impatto dei cambiamenti climatici sulla nostra vita e sugli ecosistemi del nostro pianeta.

Severn Cullis-Suzuki

Prima di Greta, prima di Federica Gasbarro e di molti altri attivisti, a far sentire la propria voce è stata una bambina di soli 12 anni, la canadese Severn Suzuki (1979), che diversi anni fa pronunciò delle parole che dovremmo scolpire nelle nostre menti.

Severn Suzuki è nota come “La bambina che zittì il mondo per 6 minuti”. In occasione del Vertice della Terra a Rio de Janeiro del 1992 tenne un discorso in merito ai cambiamenti climatici.

Vi siete mai preoccupati di queste cose quando avevate la mia età? Tutto questo sta accadendo sotto i nostri occhi, e tuttavia agiamo come se avessimo a disposizione tutto il tempo che vogliamo e tutte le soluzioni. Voi non sapete come riparare i buchi nello strato di ozono. Non sapete come riportare indietro i salmoni in un fiume inquinato. Non sapete come far tornare una specie animale estinta. E non potete restituirci le foreste che una volta crescevano là dove ora c’è il deserto. Se non sapete come sistemare tutto ciò, smettete di distruggerlo.

Oggi Severn continua a svolgere il suo lavoro di attivista, ed è anche una conduttrice televisiva e scrittrice.

David Attenborough

Una delle voci più autorevoli e storiche nel campo del movimento ambientalista appartiene forse a Sir David Attenborough, uno degli scienziati ambientalisti più noti al mondo, autore di documentari in grado di aprire le menti.

Attenborough è un divulgatore, documentarista e naturalista di origini britanniche.

Attraverso i suoi lavori, illustra i reali effetti dei cambiamenti climatici; ci mostra una Natura straordinaria, un ecosistema che, però, sta tragicamente collassando, e con grande delicatezza ci invita a fare il massimo per ridurre il nostro impatto sul Pianeta.

Autumn Peltier

Di storie da raccontare, quando si parla di giovani attivisti per l’ambiente, ce ne sono tante. Una di queste è quella di Autumn Peltier, water defender che a soli 8 anni si è espressa per proteggere il diritto di avere acqua pulita e potabile delle tribù native canadesi, le First Nation Wikwemikong.

Sebbene vivano da centinaia di anni nelle aree dei Grandi Laghi del Nord America, infatti, le persone delle First Nation non hanno accesso a questa risorsa essenziale.

Il motivo è semplice: l’acqua potabile viene sottratta dalle compagnie di imbottigliamento o viene contaminata dalle aziende petrolifere. Il risultato è facile da immaginare: dai lavandini delle case esce solo acqua sporca, marrone o nera, letteralmente inutilizzabile e sicuramente non adatta al consumo.

Ho deciso di diventare una water defender dopo aver partecipato ad una cerimonia dell’acqua in un villaggio dove non c’era accesso ad acqua sicura e potabile. Rimasi colpita dal fatto che ragazzi della mia età, otto anni, non sapessero nemmeno cosa fosse un rubinetto con l’acqua potabile. Per dissetarsi o lavarsi dovevano bollire l’acqua in pentoloni. Un’ingiustizia profonda. Non potevo rimanere immobile.

In occasione dell’assemblea del 2016 delle First Nations, davanti al primo ministro canadese Justin Trudeau, la giovanissima e coraggiosa attivista ha espresso la sua delusione per il modo in cui vengono gestite le risorse idriche in Canada e per il sostegno del Primo ministro alle compagnie di oleodotti.

Attivisti per l’ambiente famosi: Jane Goodall

Fonte: iStock

Jane Goodall (classe 1934) è un’etologa, un’attivista per la salvaguardia degli animali e dell’ambiente e una grande fonte di ispirazione per generazioni di ambientalisti.

La Goodall è divenuta celebre in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé, che permisero di conoscere da vicino le meraviglie del mondo animale.

L’attivista è anche fondatrice dell’associazione ambientalista “Istituto Jane Goodall”, presente in numerosi Paesi del mondo. E’ inoltre fondatrice del Programma “Roots & Shoots” (Radici e Germogli), che si impegna a far comprendere ai giovani l’importanza di preservare il nostro Pianeta.

Brianna Fruean

Terminiamo la nostra lista degli attivisti per l’ambiente famosi con la giovane Brianna Fruean (classe 1998), famosa per aver reso noti gli allarmanti effetti dei cambiamenti climatici sulle isole Samoa, un gruppo di isole dell’oceano Pacifico che, più di altri luoghi del mondo, risente dell’innalzamento dei mari a causa della particolare posizione geografica.

Sin dalla sua giovane età, la Freuan ha fatto della tutela dell’ambiente uno dei suoi primari obiettivi. L’attivista è un membro fondatore del gruppo ambientalista 350 Samoa ed è leader del gruppo “Future Rush” sin dall’età di 11 anni.

Quelli che abbiamo letto sono solo 7 dei nomi più famosi nel campo dell’attivismo ambientale. Ad accomunare queste persone è la consapevolezza che un giorno, le future generazioni potrebbero non avere a disposizione una casa in cui vivere.

Quando parliamo di “future generazioni” ci riferiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai bambini che cresceranno quando noi non ci saremo più. Tra 70 anni queste bambini, ormai adulti, potrebbero dover affrontare condizioni climatiche devastanti.

Se abbiamo davvero a cuore la loro sicurezza, non possiamo non agire per ridurre il nostro impatto su quella che sarà la loro sola e unica casa, la nostra Terra.