Per Pasqua, perché non optare per regali che, oltre a fare felici i destinatari, promuovano la sostenibilità? Alcune idee in proposito sono le piante, ornamentali o aromatiche, che oltre ad arredare casa o profumare i piatti, migliorano l'aria. O i prodotti biologici e locali, i cosmetici eco-friendly, gli oggetti artigianali, le esperienze culturali e non. Sono tutti pensieri per i nostri cari che veicolano un messaggio più profondo, quello della protezione dell'ambiente.

Pasqua 2024 si avvicina, ed una serie di idee per regali sostenibili da donare in tale occasione potrebbe tornare utile a chi voglia fare un pensiero ai propri cari nel pieno rispetto del pianeta. Quando pensiamo a questa festività, il primo dono a venire probabilmente in mente sono le uova di cioccolato. Queste, tanto sostenibili non sono. Pensate alla sola plastica che contengono tra carta che le avvolge e ciotolina che serve a tenerle in piedi. Se siete in cerca di alternative, di seguito vi suggeriamo una serie di spunti da copiare.

Regali sostenibili per Pasqua

Cosa si può regalare a Pasqua? Scegliere regali che promuovono la sostenibilità ambientale non solo dimostra una grande considerazione verso il pianeta, ma ci permette – cosa non da poco – di cogliere l’opportunità per condividere valori significativi con le persone alle quali vogliamo bene. E, per farlo, non dobbiamo lanciarci in ricerche frenetiche o spendere cifre esorbitanti. Anzi. Prendete spunto dalle idee sostenibili per i regali di Pasqua che abbiamo raccolto di seguito. Vi stupiranno nella loro semplicità.

Fonte: Pexels

Piante

Che siano da interno o da giardino, regalare piante è sempre una buona idea. Ancora di più se pensiamo che il periodo primaverile è il migliore per iniziare a prendersene cura con soddisfazione. Si tratta di un dono a lungo termine che, oltre che ad arredare, contribuisce anche a migliorare la qualità dell’aria.

Prodotti biologici e locali

Se a Pasqua e a Natale siete soliti regalare i classici cesti alimentari, questa potrebbe essere la volta buona per dare una possibilità a quelli composti da prodotti biologici e locali, come frutta, verdura e miele. Tramite questo gesto, potrete favorire l’agricoltura sostenibile ed i produttori locali. In alternativa, preparateli da voi: marmellate e conserve fatte in casa sono sempre apprezzate.

Fonte: iStock

Borraccia

Un’ottima idea in fatto di regali di Pasqua sostenibili – per grandi e bambini – può essere una borraccia realizzata in acciaio inossidabile, vetro o plastica riciclata. Il suo pregio è quello di evitare – o perlomeno ridurre – l’uso di bottiglie di plastica monouso (sappiamo bene come i rifiuti plastici siano alla base dell’inquinamento ambientale). Averne una ci conduce inevitabilmente verso uno stile di vita sostenibile.

Cosmetici eco-friendly

Cosa regalare di sostenibile in fatto di beauty? Se preferite omaggiare amiche e parenti con cosmetici (del resto, chi è che non li apprezza?), potreste optare per prodotti per la cura personale o di make up realizzati a partire da ingredienti naturali e racchiusi in packaging sostenibili. Faranno la loro bella figura. Questo tipo di regali va bene anche per i più piccoli. Un esempio su tutti? Lo shampoo solido per bambini.

Prodotti artigianali

Un altro spunto utile in fatto di regali sostenibili per Pasqua risiede negli oggetti artigianali o fatti a mano da artisti locali. In questo modo, oltre a sostenere l’artigianato locale, si va a ridurre l’impatto ambientale legato alla produzione di massa. Inoltre, un oggetto artigianale è unico, e questo è uno dei suoi più grandi pregi agli occhi di chi lo riceve.

Fonte: Pexels

Esperienze ed eventi

In alternativa ai regali materiali appena visti, altrettanto sostenibili sono le esperienze come i corsi di cucina (magari vegetale), le visite guidate o l’ingresso ai musei locali. Prediligete i biglietti digitali a quelli cartacei.

Donazioni a organizzazioni ambientali

Così come l’idea precedente potete considerare, infine, la possibilità di fare donazioni ad organizzazioni ambientali o di beneficenza che lavorano per la protezione dell’ambiente e per la sostenibilità. Potete effettuare la donazione a nome del destinatario del vostro pensiero e farglielo sapere. Spesso abbiamo già tutto, e anziché scervellarci per ore sul dono perfetto, abbiamo la soluzione sotto il naso.