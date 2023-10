Erba d’orzo: benefici, quando e come assumerla

L'erba d'orzo è un rimedio naturale considerato oggi un super alimento, grazie a molte celebrities che ne hanno raccontato, anche sui social, i mille benefici. Fu studiata per la prima volta negli anni Settanta da uno scienziato giapponese. Si ottiene da un processo di polverizzazione ad aria fredda dei nuovi germogli della pianta dell'orzo e si può consumare in molti modi differenti, per fare un pieno di fibre, vitamine, sali minerali, amminoacidi ed enzimi soprattutto digestivi.

Fonte immagine: Pixabay

L’erba d’orzo è un utile alimento dalle mille proprietà. Si ottiene attraverso un procedimento di polverizzazione ad aria fredda dei nuovi germogli della pianta dell’orzo. Possiamo trovare questa polvere in comprese o capsule, sotto forma di integratori per beneficiare di tutte le sue proprietà. Ma possiamo assumerla anche sotto forma di bevanda. Si tratta di un rimedio naturale molto conosciuto, soprattutto nei paesi asiatici, ma che, da qualche tempo, è molto diffuso anche in Occidente. Scopriamo insieme a cosa serve l’erba di orzo, come e quando assumerla e perché.

A cosa serve l’erba d’orzo

L’erba d’orzo è famosa per le sue proprietà antiossidanti, disintossicanti, antibatteriche, anticolesterolemizzanti, immunostimolanti. Fu uno scienziato giapponese, Yoshihide Hagiwara, a scoprire le sue potenzialità negli anni Settanta, scoprendo che, tra più di 200 vegetali, la polvere d’orzo aveva proprietà davvero interessanti. Questo perché è un concentrato di clorofilla dai mille benefici.

Il Green Magma, come è anche chiamato questo rimedio naturale, contiene vitamina A, vitamina C, vitamine del gruppo B, come la B1, la B2, la B6 e la B12, vitamina E, vitamina K, il doppio del contenuto di calcio del latte, il ferro, la biotina, il magnesio, il potassio, il sodio, tanti amminoacidi ed enzimi digestivi utili per la salute di mente e corpo.

Il super alimento è sempre più popolare, anche grazie alle celebrities che diffondono news sulla pianta conosciuta anche come Hordeum vulgare. originaria dell’Asia occidentale e dell’Africa nordoccidentale. Oggi la troviamo in tutto il mondo.

Quando assumere l’erba d’orzo

L’erba d’orzo si presenta sotto forma di polvere verde, che possiamo consumare semplicemente disciolta in acqua o come superfood in centrifugati, succhi, spremute, frullati. Il suo sapore è dolce, fresco e delicato. Per ottenere il massimo dei suoi benefici, sarebbe meglio consumarlo a stomaco vuoto, poco prima dei pasti. Così i nutrienti sono subito disponibili e l’assorbimento sarà più facile ed efficace.

Essendo un rimedio ricco di proprietà antiossidanti e antinfiammatori, aiuta a proteggere il corpo dall’invecchiamento precoce e previene diverse malattie. Inoltre, aiuta il sistema immunitario a essere più forte, stimolando anche la produzione di globuli bianchi e diminuendo il rischio di infezioni. Dà anche una mano alla digestione, essendo un alimento ricco di fibre e di enzimi digestivi. Tiene anche a bada i livelli di zucchero nel sangue e aiuta a mantenere il giusto peso corporeo. Senza dimenticare che favorisce la salute cardiovascolare e tiene a bada i livelli di colesterolo nel sangue.

Quanta erba d’orzo assumere al giorno

Di solito l’erba d’orzo è in vendita in sacchettini da 100-200 grammi, con costi che possono variare, a seconda dell’origine delle materie prime. Meglio scegliere una versione completamente biologica e pura al 100%: leggendo la lista di ingredienti, non dovremo trovare altre sostanze o additivi. Possiamo anche far crescere l’orzo a casa e poi cercare di ottenere la polvere utile per la salute di mente e corpo.

Di solito si consiglia di assumere da 3 a 6 grammi di erba d’orzo al giorno, sciolti in un bicchiere d’acqua. Oppure, in caso di compresse, è bene seguire le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo o fornite da medico e farmacista di fiducia.

Non è da consumare, però, in caso di celiachia, perché l’erba d’orzo contiene glutine. Anche in caso di allergie è bene evitare: parlarne con il medico curante è sempre consigliabile.