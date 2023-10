10 cibi per dimagrire mangiando

Esistono tanti cibi per dimagrire mangiando che possiamo inserire più spesso all'interno di un regime dietetico comunque sano ed equilibrato e a uno stile di vita che prevede un po' di attività fisica. Si tratta di alimenti a basso contenuto di calorie, che agiscono sull'organismo accelerando il metabolismo e aiutando a bruciare più grassi e più calorie, intervenendo anche sul senso di fame e sul senso di sazietà.

Non sarebbe bello se esistessero dei cibi per dimagrire mangiando? A posto di stare sempre a dieta, potremmo farci aiutare da tutti quegli alimenti che ci consentono di perdere peso direttamente a tavola. Per fortuna questo sogno può diventare realtà, perché ci sono dei cibi che vantano proprietà dimagranti. L’importante è conoscere quali sono e come portarli in tavola, in abbinamenti non solo gustosi, ma anche salutari e consigliabili a chi sta cercando di perdere peso.

Ovviamente non dobbiamo solo pensare la nostra dieta a base di questi cibi “a calorie negative”. I nutrizionisti dicono, infatti, che è una brutta abitudine dannosa per la nostra salute. Scegliere solo cibi a basso contenuto di calorie può farci soffrire di carenza di grassi e proteine che servono per il corretto funzionamento di tutto l’organismo. Questi alimenti sono utili, all’interno di una dieta sana ed equilibrata, magari come spezzafame: al posto di mangiare un pezzo di torta o un panino, proviamo a mangiare qualcosa tra i 10 migliori cibi per dimagrire mangiando.

Caffè

Ogni tazzina di caffè che prendiamo ogni giorno contiene solo 2 calorie, a patto di non aggiungere zuccheri o dolcificanti. Aiuta a bruciare i grassi per produrre energia e riduce il senso di fame, accelerando al tempo stesso il metabolismo.

Cetrioli

I cetrioli sono cibi utili per dimagrire, perché 100 grammi di prodotto contengono solo 16 calorie. Sono composti di acqua e sono ricchi di vitamina C.

Sedano

Anche il sedano ha pochissime calorie, 16 per 100 grammi di prodotto. E poi il gambo è costituito dal 75% di sola acqua, mentre il restante 25% è fibra. Inoltre, questo ortaggio è ricco di potassio e di sodio.

Pomodori

I pomodori hanno solo 18 calorie per 100 grammi. Fanno bene da crudi e da cotti e aiutano a tenere basso il colesterolo e la pressione del sangue, grazie al licopene contenuto al suo interno, considerata una delle sostanze antiossidanti più potenti.

Asparagi

Gli asparagi sono noti per le loro proprietà disintossicanti e antinfiammatorie: contengono al loro interno delle sostanze che, infatti, svolgono azione diuretica e aiutano a eliminare scorie e tossine dall’organismo. Hanno poche calorie: solo 20 per 100 grammi di prodotto. Inoltre accelerano il metabolismo.

Cavolfiore

Il cavolfiore ha solo 25 calorie per 100 grammi, ma non ha grassi e ha tanta vitamina C. Per ottenere il massimo dei benefici è bene mangiarlo a crudo. Può aiutarci ad aumentare il senso di sazietà.

Peperoncino

Il peperoncino ha solo 40 calorie per 100 grammi di prodotto ed è considerato l’alimento brucia calorie più efficace. Tutto merito della capsaicina che aumenta il metabolismo e spinge l’organismo a bruciare le calorie dopo averle mangiate.

Papaya

La papaya ha 43 calorie per 100 grammi di frutto mangiato, è ricca di vitamina C e di antiossidanti. Aiuta inoltre a combattere la stitichezza.

Mele

Una mela al giorno leva il medico di torno. E anche i chili di troppo. Le mele hanno circa 52 calorie per 100 grammi, sono ricche di fibre, aumentano il senso di sazietà e aiuta a ridurre la fame e a non ingurgitare calorie in eccesso durante il giorno.

Carni magre

Chi lo avrebbe detto che anche le carni magre rientrano nei cibi che ci aiutano a dimagrire. Le calorie non sono proprio pochissime per 100 grammi di prodotto (145 per la carne di maiale, 144 per quella di tacchino, 172 per il petto di pollo), ma stiamo parlando di preziosi fonte di proteine che aumentano il metabolismo e ci consentono di bruciare i grassi più velocemente. Inoltre, la carne bianca fa sentire la sazietà più a lungo.