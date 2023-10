Tè marocchino alla menta: proprietà e preparazione

Il tè marocchino alla menta è una bevanda iconica, apprezzata per il suo sapore rinfrescante e le sue proprietà benefiche. Preparato con tè verde, menta fresca e zucchero, è ricco di antiossidanti e vitamine. La menta contribuisce alla digestione, mentre il tè verde fornisce antiossidanti. Per prepararlo, si fa bollire l'acqua, quindi si versa sul tè verde e si lascia in infusione: menta e zucchero vengono aggiunti e mescolati man mano. Questo tè è tradizionalmente legato all'ospitalità.

Fonte immagine: Pixabay

Il tè marocchino alla menta è molto più di una bevanda. È una tradizione millenaria che incarna l’ospitalità e la cultura del Marocco. Tale delizioso infuso di tè verde, profumato con menta fresca e reso dolce da una buona dose di zucchero, dà vita ad una combinazione di sapori e aromi che rappresenta la vera essenza del paese nordafricano. In questo articolo ne analizziamo le proprietà benefiche e scopriamo come si prepara in casa.

Cos’è il tè marocchino alla menta

Potremmo definirlo il benvenuto da parte dei marocchini per chiunque arrivi nella loro terra: è una bevanda popolare che prevede una base di tè verde, noto per i suoi numerosi benefici per la salute, arricchito con menta fresca e zucchero. E’ un tè semplice e rinfrescante servito come gesto di ospitalità verso chi arriva. Nell’antico Marocco, ma anche ancora oggi, nelle famiglie marocchine tradizionali, il capofamiglia ha l’incarico di prepararlo.

Fonte: Pexels

Proprietà del tè marocchino alla menta

Non solo soddisfa il palato, ma si caratterizza per alcuni benefici per la salute. Sappiamo infatti che il tè verde è ricco di antiossidanti, noti per i loro effetti positivi sulla salute del cuore e sulla riduzione dello stress. Ha inoltre proprietà anticancro ed antietà. Funge da tonico, diuretico ed antinfiammatorio. Inoltre, contribuisce all’abbassamento dei valori del colesterolo e aiuta a dimagrire. La menta, invece, è conosciuta per alleviare disturbi a carico dello stomaco e contribuire ad una migliore digestione. E’ un’erba rinfrescante, disinfettante, calmante in caso di raffreddore e apporta sollievo in caso di catarro e raucedine.

Tè marocchino alla menta: ricetta

La preparazione del tè marocchino alla menta è un vero e proprio rituale che inizia con il trasporto dell’attrezzatura e degli ingredienti in soggiorno su un grande vassoio d’argento. Mentre il tè viene preparato, si crea un’atmosfera di convivialità, scandita da conversazioni tra gli ospiti ed i padroni di casa. Una curiosità: durante la cerimonia, dovrebbero essere serviti almeno tre bicchieri di tè, ognuno dei quali con un sapore diverso derivante dal diverso tempo di infusione. Il primo bicchiere è “dolce come la vita”, il secondo – più intenso e amaro – rappresenta l’amore. L’ultimo bicchiere, che nel frattempo è diventato molto forte, è “amaro come la morte”. Per ottenere il migliore dei risultati, è importante utilizzare del tè verde – magari in foglie – di buona qualità.

Ingredienti

4 cucchiaini tè verde in polvere

1,2 l d’acqua

4 cucchiaini di zucchero

4 rametti di menta

Preparazione

Mettete le foglie della miscela di tè in una teiera. Fate bollire l’acqua in un bollitore. Versate una tazza di acqua bollente nella teiera e mescolate brevemente per pulire le foglie di tè. Buttate questa acqua mantenendo le foglie di tè. Versate l’acqua bollente rimanente nella teiera. Aggiungere lo zucchero. Posizionate la teiera sul fornello, su fiamma media e fate bollire per 1-3 minuti. Unite la menta e fate in modo che venga tutta ricoperta d’acqua. Fate bollire il tutto per altri 1 o 2 minuti, finché non inizia a formarsi una leggera schiuma. Spegnete il fuoco e servite caldo.

Fonte: Pixabay

Perché il tè marocchino si versa dall’alto

Se siete stati in Marocco o avete assistito alla cerimonia del tè, probabilmente avrete visto il padrone di casa versare la bevanda iniziando con il beccuccio della teiera posto vicino al bicchiere e, mentre versa, aumentare la distanza e l’arco del getto verso l’esterno in un movimento continuo. Questa operazione ha il fine da un lato di onorare l’ospite, ma dall’altro ha lo scopo di aerare e raffreddare il tè facendo in modo che si formi una schiuma leggera sulla superficie, che è considerata un segno di qualità. Inutile dire come il versamento dall’alto aggiunga un tocco suggestivo a tale rituale, parte integrante della cultura marocchina.