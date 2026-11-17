Castori tornano a Loch Ness dopo 500 anni: il progetto di rewilding per ripristinare gli ecosistemi scozzesi

Il 4 novembre 2026, per la prima volta in circa 500 anni, i castori hanno fatto ritorno nelle acque attorno a Loch Ness. Non si tratta di un avvistamento fortuito, ma di un’operazione pianificata con precisione: sei esemplari rilasciati in un lochan — un piccolo lago di montagna — all’interno della tenuta di rewilding di Dundreggan, in Glenmoriston, nelle Highlands scozzesi. Dietro al progetto ci sono due organizzazioni no-profit britanniche, Trees for Life e Beaver Trust, con l’obiettivo di restituire a questo angolo di Scozia una specie che ne era parte integrante per millenni.

Sei castori, una tenuta da 10.000 acri e 500 anni di assenza

I castori di Loch Ness rilasciati il 4 novembre non sono stati catturati all’estero né allevati in cattività appositamente per il progetto. Provengono da altre popolazioni già presenti in Scozia e sono stati trasferiti grazie a una licenza rilasciata da NatureScot, l’agenzia governativa scozzese per la natura. Il sito scelto per il primo rilascio è la tenuta di Dundreggan, una proprietà di oltre 10.000 acri gestita da Trees for Life, dedicata al rewilding delle Highlands.

L’ultima documentazione certa della presenza di castori in quest’area risale a circa 500 anni fa. Da allora, la specie era scomparsa dall’intero bacino di Loch Ness, vittima della caccia per la pelliccia e il castoreo, e della progressiva alterazione degli habitat fluviali. Il ritorno di questi animali non è quindi soltanto una notizia di cronaca naturalistica: rappresenta la chiusura di un vuoto ecologico lungo mezzo millennio.

Il Ness Beaver Project: obiettivi e scala dell’intervento

Quello partito a novembre è soltanto il primo passo del Ness Beaver Project. Il piano prevede la reintroduzione di almeno 15 famiglie di castori nell’arco di tre anni, distribuite nel bacino idrografico che alimenta Loch Ness. È un’ambizione considerevole, che richiede non solo risorse logistiche ma anche una rete di consenso tra proprietari terrieri, comunità locali e istituzioni.

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Il finanziamento del progetto arriva anche dall’estero: Rewilding Europe ha contribuito attraverso il suo European Wildlife Comeback Fund, un fondo dedicato al ritorno delle specie selvatiche nel continente. Questo sostegno internazionale segnala quanto il caso scozzese sia osservato come modello, in un momento in cui la legislazione europea sul ripristino della natura spinge i governi a invertire decenni di perdita di biodiversità.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di interventi sul territorio. Sempre nell’area di Loch Ness, un progetto di ripristino delle torbiere interessa oltre 1.000 ettari (circa 2.500 acri) distribuiti tra la tenuta di Dundreggan, Guisachan e Corrimony Farm. Torbiere e castori, in questo senso, non sono iniziative separate: fanno parte di una visione integrata del paesaggio.

Perché i castori contano per gli ecosistemi d’acqua dolce

I castori sono considerati una keystone species, una specie chiave: la loro presenza modifica l’ambiente in modo tale da creare condizioni favorevoli per decine di altre specie. Le dighe che costruiscono rallentano il flusso dei corsi d’acqua, creano zone umide, abbassano la velocità con cui l’acqua raggiunge i fiumi principali durante le piogge intense e trattengono i sedimenti.

Per il bacino di Loch Ness, che comprende fiumi e torrenti caratterizzati da deflussi rapidi e habitat impoveriti da secoli di sfruttamento agricolo e forestale, il ritorno dei castori potrebbe significare una riqualificazione progressiva degli ambienti ripari. Le zone umide create dalle loro dighe offrono rifugio agli anfibi, habitat di riproduzione per i pesci, aree di sosta per gli uccelli acquatici. Non è un cambiamento immediato né uniforme, ma tende ad accumularsi nel tempo.

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Il ripristino degli habitat di acqua dolce è uno degli obiettivi esplicitamente dichiarati dal Ness Beaver Project, insieme all’incremento della biodiversità complessiva dell’area. Secondo quanto comunicato da Beaver Trust nella sua nota ufficiale, la reintroduzione mira a restituire al paesaggio scozzese un ingegnere naturale capace di operare su scala di bacino idrografico, non solo sul singolo tratto di fiume.

Il rewilding nelle Highlands: un approccio che guadagna terreno

La Scozia è diventata negli ultimi anni uno dei laboratori europei più attivi sul tema del rewilding. Organizzazioni come Trees for Life lavorano da decenni al recupero della Caledonian Forest, la foresta boreale originaria delle Highlands, quasi completamente scomparsa. La tenuta di Dundreggan, dove i castori di Loch Ness sono stati rilasciati, è uno degli esempi più concreti di questo approccio: un territorio sottratto al pascolo intensivo e restituito a dinamiche naturali più complesse.

Il rewilding non è privo di tensioni. I proprietari terrieri, gli allevatori e i pescatori hanno spesso preoccupazioni legittime riguardo all’impatto delle specie reintrodotte sulle attività economiche locali. Nel caso dei castori, i timori riguardano principalmente la capacità degli animali di allagare terreni agricoli o alterare la gestione delle acque. Per questo motivo, il Ness Beaver Project prevede un coinvolgimento attivo delle comunità locali e un monitoraggio costante degli esemplari rilasciati.

Il fatto che i sei castori provengano da popolazioni già stabilite in Scozia, e non da importazioni estere, è anche un segnale politico: dimostra che la specie si è già adattata con successo al territorio britannico, e che la sua espansione può avvenire in modo graduale e controllato.

Con l’obiettivo di raggiungere almeno 15 famiglie nei prossimi tre anni, il Ness Beaver Project rappresenta oggi uno degli interventi di reintroduzione faunistica più significativi attivi nelle Highlands. La tenuta di Dundreggan e il bacino di Loch Ness diventeranno nei prossimi anni un banco di prova concreto per misurare cosa succede quando si restituisce a un paesaggio impoverito uno dei suoi costruttori più antichi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.