Abbazia di Novacella conquista la certificazione FairChoice: il modello di sostenibilità nella viticoltura altoatesina

Quando una cantina fondata nel 1142 ottiene una certificazione di sostenibilità contemporanea, il messaggio che arriva al settore vitivinicolo è tutt’altro che scontato: la tradizione non è necessariamente un ostacolo all’innovazione responsabile. Abbazia di Novacella, storica realtà altoatesina, ha ottenuto nel 2026 la certificazione FairChoice vino dopo due anni di lavoro preparatorio, diventando un riferimento concreto per chi cerca un modello di produzione viticola che coniughi radici storiche e impegno ambientale misurabile.

Due anni di lavoro per un riconoscimento verificato

La certificazione FairChoice non è arrivata in modo rapido né automatico. L’Abbazia di Novacella ha impiegato due anni per completare il percorso che ha portato al riconoscimento, un processo che ha incluso una verifica tramite audit indipendente. Questo passaggio è cruciale: la certificazione non è un’autodichiarazione, ma il risultato di una valutazione esterna che attesta la conformità della cantina ai criteri dello standard.

Dal punto di vista temporale, la certificazione è valida a partire dalla vendemmia 2025, mentre il logo FairChoice comparirà sulle etichette delle bottiglie a partire dalla vendemmia 2026. Una distinzione che vale la pena tenere presente: il riconoscimento è già operativo, ma la sua visibilità diretta al consumatore finale si concretizzerà con i vini della vendemmia in corso.

Bottiglie più leggere e impianto fotovoltaico: le scelte concrete

Tra le misure sostenibili che hanno contribuito al percorso di certificazione fairchoice vino, due emergono con chiarezza dai dati disponibili. La prima riguarda il packaging: Abbazia di Novacella ha adottato bottiglie da 410 grammi, una scelta che riduce il peso del vetro rispetto alle bottiglie standard più pesanti, con un impatto diretto sulle emissioni legate al trasporto e sulla quantità di materia prima impiegata nella produzione del contenitore.

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La seconda misura riguarda la produzione energetica: la cantina ha installato un impianto fotovoltaico, spostando parte del proprio fabbisogno energetico verso fonti rinnovabili. Non si tratta di un gesto simbolico, ma di un intervento strutturale sulla filiera produttiva. Nel settore enologico, dove le esigenze energetiche spaziano dalla refrigerazione alla gestione delle cantine, l’autoproduzione da solare rappresenta una leva concreta per abbassare l’impronta carbonica dell’intera operazione.

Questi due interventi — riduzione del peso del vetro e fotovoltaico — illustrano bene l’approccio che caratterizza le certificazioni di sostenibilità più credibili: non basta dichiarare attenzione all’ambiente, occorre documentare scelte specifiche, quantificabili e verificabili.

Una filiera che coinvolge 60 famiglie di conferitori

Un elemento spesso trascurato nel dibattito sulla sostenibilità vinicola è la dimensione sociale della filiera. Nel caso dell’Abbazia di Novacella, la catena produttiva non si esaurisce all’interno della cantina: 60 famiglie di viticoltori conferitori sono coinvolte nella fornitura delle uve. Questo dato è rilevante perché la certificazione fairchoice abbraccia, per definizione, una visione allargata della sostenibilità, che include anche le relazioni con i produttori agricoli a monte.

Portare una certificazione di questo tipo in un contesto che coinvolge sessanta nuclei familiari significa estendere i principi dello standard oltre i confini della cantina stessa, con implicazioni pratiche sulla gestione dei vigneti, sulle pratiche agronomiche adottate e sul rapporto economico tra la struttura abbaziale e i viticoltori locali. In Alto Adige, dove la viticoltura è storicamente frammentata in piccole proprietà familiari su terreni spesso ripidi e di difficile meccanizzazione, questo aspetto assume un peso specifico.

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Cosa significa la certificazione FairChoice per la viticoltura italiana

Il percorso dell’Abbazia di Novacella verso la certificazione fairchoice vino arriva in un momento in cui il settore enologico italiano si confronta con una pressione crescente da parte dei mercati internazionali e dei consumatori più attenti. Le certificazioni di sostenibilità stanno diventando uno strumento di differenziazione sempre più richiesto, ma la loro credibilità dipende in larga misura dalla solidità del processo di verifica.

Il fatto che la certificazione ottenuta dall’Abbazia di Novacella sia stata validata attraverso un audit indipendente la distingue dalle semplici dichiarazioni aziendali di impegno ambientale, un fenomeno che nel settore del vino — come in molti altri comparti — non è raro. La differenza tra un’etichetta sostenibile credibile e un’operazione di greenwashing passa esattamente da questo: la verifica esterna, documentata e ripetibile.

Per una cantina con quasi novecento anni di storia alle spalle, ottenere la certificazione FairChoice non è solo una questione di marketing. Significa formalizzare in un sistema di standard contemporaneo pratiche che, in molti casi, fanno parte del modo di lavorare di una realtà monastica da secoli: attenzione al territorio, cura dei rapporti con la comunità locale, gestione prudente delle risorse. La sfida, semmai, è quella di tradurre questo patrimonio di pratiche in metriche misurabili e comunicabili a un mercato globale che chiede trasparenza e prove concrete.

Con il logo FairChoice che apparirà sulle etichette a partire dalla vendemmia 2026, i consumatori avranno uno strumento in più per orientarsi. Resta da vedere se altri produttori altoatesini seguiranno l’esempio, trasformando quello che oggi è ancora un caso isolato in una tendenza strutturale per la viticoltura di montagna italiana. Puoi approfondire i criteri delle principali certificazioni di sostenibilità nel settore vitivinicolo sul portale I Grandi Vini.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.