Data center e intelligenza artificiale, l’accordo COP31 per ridurre i consumi energetici

Mentre i negoziatori di quasi duecento Paesi discutevano a Maratona le sorti del clima globale, ad Antalya si consumava un confronto parallelo e sempre più urgente: quello tra la crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale e la capacità del pianeta di sostenerne i consumi energetici. La COP31, ospitata dalla Turchia nel novembre 2026, ha portato al centro del dibattito climatico internazionale un tema che fino a pochi anni fa sembrava marginale — l’impatto ambientale dei data center — e ha prodotto il primo strumento collettivo pensato specificamente per affrontarlo.

L’Antalya AI Pledge: cosa prevede l’accordo

Il documento più rilevante emerso dalla conferenza sul fronte tecnologico è l’Antalya AI Pledge, un impegno volontario siglato da diversi Paesi e operatori del settore per ridurre i consumi energetici, le emissioni e l’impatto ambientale complessivo dell’intelligenza artificiale. Non si tratta di un trattato vincolante, ma di una dichiarazione di intenti strutturata attorno a obiettivi concreti.

Il punto centrale riguarda l’energia: i firmatari si sono impegnati ad aumentare la quota di infrastrutture AI e data center alimentati da fonti a zero o basse emissioni. L’obiettivo è spingere la transizione energetica anche all’interno di un settore che, finora, ha privilegiato la disponibilità e il costo dell’elettricità rispetto alla sua provenienza.

Il Pledge si inserisce in un quadro più ampio delineato dalla COP31: la conferenza ha fissato come traguardo generale portare la quota dell’elettricità nei consumi finali globali di energia al 35% entro il 2035. Un obiettivo ambizioso che richiede, tra le altre cose, che anche i settori ad alta intensità energetica — come quello dei data center — accelerino la propria decarbonizzazione invece di rallentarla.

Perché i data center sono diventati un problema climatico

Per capire perché i data center siano finiti nell’agenda di una conferenza sul clima, bisogna partire dai numeri del loro fabbisogno energetico. Software come ChatGPT e Gemini richiedono quantità enormi di energia per funzionare: ogni interrogazione, ogni generazione di testo o immagine, ogni elaborazione complessa si traduce in un consumo elettrico che si accumula su scala globale.

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I data center che ospitano questi sistemi non sono semplici server in una stanza: sono impianti industriali che consumano elettricità in continuità, ventiquattro ore su ventiquattro, e che richiedono sistemi di raffreddamento altrettanto energivori. Con la proliferazione dei modelli di machine learning e la corsa delle grandi aziende tecnologiche a offrire capacità computazionale sempre maggiore, questa domanda è cresciuta a un ritmo che le reti elettriche di molti Paesi faticano a reggere.

Il nesso tra data center, intelligenza artificiale e consumi energetici è diventato così evidente da non poter più essere ignorato nelle sedi istituzionali. Non è un caso che la COP31 abbia visto una presenza massiccia di rappresentanti del settore: secondo i dati verificati, ad Antalya erano accreditati almeno 495 rappresentanti degli interessi dei data center. Una presenza che, come ha documentato il manifesto con gli articoli di Andrea Capocci e Lorenzo Tecleme, ha alimentato un dibattito acceso sulla reale influenza dell’industria tecnologica sui negoziati climatici.

La lobby tecnologica ad Antalya: presenza record

La cifra di 495 accreditati legati agli interessi dei data center è significativa non solo in termini assoluti, ma per quello che rappresenta: un settore industriale che fino a poco tempo fa non aveva quasi voce nelle conferenze sul clima ha ora una presenza paragonabile a quella di molti governi nazionali.

Questo dato pone una domanda legittima: gli impegni presi con l’Antalya AI Pledge riflettono una reale volontà di cambiamento, o sono il risultato di una mediazione al ribasso ottenuta attraverso una pressione lobbistica intensa? La natura volontaria del Pledge — che non prevede meccanismi di verifica vincolanti — lascia aperta questa questione.

Non è la prima volta che le conferenze COP si trovano a gestire la tensione tra interessi industriali e obiettivi climatici. Ma la velocità con cui il settore AI è cresciuto, e la rapidità con cui ha acquisito rilevanza energetica, rendono questo caso particolarmente delicato. A differenza del petrolio o del carbone, che hanno una storia lunga di presenza nelle negoziazioni climatiche, l’industria dei data center si è affacciata su questo palcoscenico in modo relativamente improvviso, portando con sé un fabbisogno energetico che le proiezioni attuali indicano in forte espansione.

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Rinnovabili e AI: un’equazione ancora da risolvere

L’impegno a orientare i data center verso energie a zero e basse emissioni è la risposta più diretta che l’Antalya AI Pledge offre al problema. Ma tradurlo in pratica è tutt’altro che semplice.

Alimentare un data center esclusivamente con energia rinnovabile richiede soluzioni di stoccaggio avanzate o contratti di fornitura garantita che, in molte aree del mondo, non sono ancora disponibili su scala sufficiente. La domanda energetica dell’AI non è modulabile come quella di un’industria tradizionale: i sistemi devono rimanere attivi indipendentemente da quando soffia il vento o splende il sole.

Alcuni operatori hanno già avviato accordi di acquisto di energia rinnovabile (Power Purchase Agreement, o PPA) per coprire una parte del loro fabbisogno. Ma la distanza tra la quota attuale di rinnovabili nell’alimentazione dei data center e l’obiettivo di una transizione completa rimane considerevole. L’Antalya AI Pledge spinge in questa direzione, ma senza fissare scadenze precise o percentuali minime, lascia ampi margini di interpretazione ai singoli firmatari.

Il tema dell’efficienza energetica è l’altro versante dell’equazione. Ridurre il consumo per unità di calcolo — attraverso architetture hardware più efficienti, algoritmi ottimizzati o sistemi di raffreddamento innovativi — può contribuire a contenere la crescita della domanda anche in presenza di un’espansione del settore. Alcune delle ricerche più recenti in campo informatico si concentrano proprio su questo: fare più calcolo con meno energia.

Cosa resta dopo Antalya

L’Antalya AI Pledge è un punto di partenza, non un traguardo. Il suo valore principale è di natura politica: per la prima volta, in una sede climatica multilaterale, i data center e l’intelligenza artificiale sono stati riconosciuti esplicitamente come fattori rilevanti per i consumi energetici globali e, di conseguenza, per gli obiettivi climatici. Questo riconoscimento istituzionale apre la strada a future negoziazioni più stringenti.

La COP32, qualunque ne sarà la sede, erediterà questo dossier con aspettative più alte. Se il Pledge di Antalya resterà sulla carta o si tradurrà in azioni verificabili dipenderà in larga misura dalla pressione che governi, società civile e mercati sapranno esercitare sul settore tecnologico nei prossimi mesi. Il confronto tra intelligenza artificiale e transizione energetica è appena cominciato, e la posta in gioco è troppo alta per lasciarlo a soli impegni volontari.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.