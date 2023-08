Duroni ai piedi: 3 rimedi della nonna da provare

I duroni sono pelle ispessita a livello dei piedi, che si forma a causa di pressione e fregamento locali. Di solito duroni e calli tendono a scomparire in modo graduale senza interventi, quando le sollecitazioni che li hanno formati cessano. Ma se vogliamo accelerare la guarigione, ci sono ottimi rimedi della nonna che permettono di ottenere validi risultati in tempi anche brevi.

I calli e i duroni ai piedi sono un problema che si verifica quando ripetuti sfregamenti e pressione nelle aree circostanti, tendono a ispessire la pelle. Ma ci sono dei rimedi della nonna che possono aiutarci nel trattare il disagio. Se anche, va ricordato, il primo metodo è ridurre le cause all’origine di questo problema.

Di fatti, questi disturbi possono anche scomparire da soli nel corso di qualche settimana, ma solo evitando che scarpe troppo strette, o attività stressanti per i nostri piedi, li mantengano. Ci sono infatti dei comportamenti poco attenti nei confronti della salute dei piedi, che favoriscono l’avvento e la permanenza di calli e duroni.

Le cause, in ambo le circostanze, sono le stesse: la pelle più superficiale si ispessisce a seguito di un continuo sfregamento o compressione. Il motivo è che in questo modo, il nostro straordinario corpo, tenta di proteggere la cute più in profondità in modo naturale.

Ma altrettanto naturali sono i rimedi che possiamo adoperare per ammorbidire i duroni ai piedi, così da avere le estremità inferiori di nuovo in salute. Il consiglio è, tuttavia, in caso di problemi di salute, di chiedere al proprio medico di base cosa fare. Ad esempio in caso di diabete, una condizione per cui serve una maggiore cura per evitare sanguinamenti e infezioni pericolose.

Duroni ai piedi: le cause

Lo abbiamo detto, le cause per calli e duroni ai piedi (ma anche alle mani) sono sfregamento e pressione nelle aree, che si ripetono in modo regolare. Ci sono condizioni, tipo le scarpe strette, o attività, tipo lo stare in piedi spesso, che rendono il problema frequente. Ma cerchiamo di capire quali situazioni ne favoriscono la comparsa.

Scarpe che non calzano bene – È la causa più comune di calli sulla parte superiore dei piedi. Scarpe troppo strette o con aree che sfregano contro la pelle causano tagli, attrito e pressione. Le persone che indossano spesso scarpe col tacco alto spesso sviluppano più di frequente calli e duroni Stare in piedi, camminare o correre per lunghi periodi di tempo Hobby fisici, attività sportive o lavori che esercitano pressione sui piedi o provocano sfregamenti ripetuti su un’area della pelle Andare a piedi nudi Non indossare calze sotto le scarpe Avere calze che scivolano e si appallottolano sotto i piedi mentre si indossano le scarpe Camminare con una postura scorretta, tipo sul bordo interno o esterno del piede Deformità strutturali del piede o modifiche alla forma del piede, quali dita a martello, borsiti o deformità dalla nascita

Duroni ai piedi: rimedi della nonna

Il rimedio più adoperato per trattare calli e duroni ai piedi è la pietra pomice, che aiuta a levigare le zone ispessite in modo da ammorbidirle. Ma per favorire la sua azione ed evitare di ferirci, è importante un trattamento preventivo. La cute va infatti resa meno rigida con ammolli in acqua tiepida e lozioni.

I sali di Epsom

Con un pediluvio a base di sali di Epsom riusciamo nell’impresa di ammorbidire la pelle dei piedi e renderla predisposta ai trattamenti. Di fatti, lasciarli in ammollo una decina di minuti, rende la cute meno dura. Il passaggio successivo è di sfregare la pietra pomice sulle aree da trattare, ma senza essere aggressivi per evitare ferite.

Il trattamento si conclude grazie ad un risciacquo fresco e l’applicazione di una crema idratante, che aiuta la pelle a ritrovare il nutrimento perso. Di fatto, i sali di Epsom possono essere adoperati da soli per ammorbidire calli e duroni anche senza pietra pomice. Ma i risultati saranno meno veloci.

Olio di ricino

Un buon pediluvio tiepido, da fare ogni giorno con o senza i sali di Epsom, tende di suo ad ammorbidire la pelle, ma i trattamenti ai piedi che faremo dopo fanno la differenza. Dopo che abbiamo asciugato le nostre estremità, le possiamo infatti nutrire con applicazioni di olio di ricino, fonte di vitamina E, che aiuta la cute a tornare elastica.

Le imbottiture

Lo ripetiamo, se non eliminiamo la causa all’origine del problema dei calli e duroni ai piedi, i migliori rimedi della nonna nulla possono. Se abbiamo scarpe che non calzano nel modo corretto, le dovremo eliminare, o rendere comode grazie a solette e imbottiture. A tutela dei nostri duroni, ci sono anche degli spessori adesivi che troviamo in farmacia.

Si tratta di mezzelune e ciambelline di gomma che vanno incollate attorno al durone o al callo, prima di indossare calze e scarpe. In questo modo le zone che prima erano soggette a pressione e sfregamenti, non avranno più il contatto diretto con la calzatura e questo velocizzerà il recupero.

