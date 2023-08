Come allargare le scarpe strette con rimedi naturali

Le scarpe strette non sono mai gradevoli se indossate, in quanto provocano dolore ai piedi e vesciche. Ma con alcuni semplici rimedi naturali si possono allargare e favorire una calzata più confortevole, senza doverle regalare a parenti o amici. Di sicuro per i modelli più costosi si consiglia di optare per un calzolaio, ma per le scarpe di tutti i giorni, vi sveliamo qualche metodo.

Le scarpe strette, che fastidio e che problema, visto che in questo modo non le possiamo indossare senza dolori e vesciche. Ma non sempre regalarle a parenti e amici è la soluzione migliore. Se infatti la misura non è confortevole, ma si avvicina a quella del nostro piede, ci sono dei rimedi naturali per allargare punta e suola in modo semplice.

Ma occhio, se abbiamo dei modelli più costosi e artigianali, non dovremmo correre il rischio di rovinarli, se anche le strategie di cui parleremo non sono troppo invasive. Di certo, però, se vogliamo tutelare una calzatura di un certo livello è preferibile che ad occuparsene sia un calzolaio specializzato, in modo da evitare danni irreparabili.

In questi casi, infatti, vale la pena spendere qualche soldo in più e mantenere le scarpe che tanto amiamo nelle loro condizioni ottimali. Un professionista sa come distendere i materiali di cui sono fatte, senza comprometterne la stabilità e la forma. E così non dovremo rinunciare ad indossarle nelle occasioni speciali.

Di sicuro una parentesi va però aperta proprio sui materiali, in quanto non tutte le scarpe si riescono ad allargare con i metodi che andremo a descrivere. Le pelli e i tessuti naturali, di solito, possono essere distesi senza problemi, ma lo stesso non si può dire per vinile e altre materie plastiche, che hanno un diverso grado di resistenza.

Allargare le scarpe strette: rimedi naturali

Di norma i nostri piedi tendono a non essere sempre della stessa misura, anzi, con il passare degli anni possono cambiare in lunghezza e larghezza. Ma se abbiamo delle scarpe a cui siamo affezionati, le possiamo allargare di mezza taglia per indossarle senza fastidi. E almeno eviteremo di rovinarci le estremità inferiori pur di non rinunciarci.

Il phon e i calzettoni

Se abbiamo delle scarpe in pelle, il metodo dei calzettoni e dell’aria calda dell’asciugacapelli è quello migliore per distendere le fibre e renderle comode. Il rimedio è semplice, in quanto basta indossare dei calzettoni spessi e mettere le scarpe ai piedi. Con il phon a temperatura media, irroriamo di aria le zone strette e poi camminiamo.

Il calore del phon aiuta la pelle a rilassarsi e lo spessore dei calzettoni donerà una nuova misura più confortevole a quel paio di scarpe strette che tanto ci piacciono. Si tratta di un metodo che non rovina, in genere, le calzature. Ma se il modello ha decorazioni o stampe, facciamo un tentativo prima su un’area nascosta per vedere che effetto fa.

Il metodo del ghiaccio

Un altro rimedio naturale per allargare le scarpe strette è di riempirle con dei sacchetti di plastica colmi di acqua e sigillati, tipo i classici ziplock del supermercato. Le scarpe andranno messe in un altro sacchetto di plastica che le tutelerà dal contatto diretto con cose attigue e infine alloggiate nel congelatore per almeno 24 ore.

Il freddo ghiaccerà l’acqua dei sacchetti e spingerà contro la parte interna delle scarpe: in questo modo la pressione le allargherà in modo naturale. Il metodo è adatto alle scarpe in pelle non decorate e quelle in tessuto, ma va evitato in caso di calzature in seta o materiali pregiati.

Il tendiscarpe

Se vogliamo avere in casa un accessorio utile per dare una forma più comoda alle scarpe, il tendiscarpe è quello che dovremmo acquistare. Di solito è venduto con un liquido in dotazione, che favorisce una distensione dei materiali. Dopo si può inserire nella scarpa e adattarlo per allargare le zone strette. Di solito bastano 12 ore per avere i risultati sperati.

L’alcol

Il metodo dell’alcol denaturato, o isopropilico, è uno dei rimedi naturali della nonna per allargare le scarpe strette da secoli. Si bagna un batuffolo di ovatta con l’alcol e si umetta la scarpa, nelle zone dove il piede è scomodo. Poi le si indossa subito con un paio di calze spesse e si cammina fino a quando l’alcol non è evaporato.

Le passeggiate serali

Di solito il piede la sera, dopo lo stress di camminate e soste in piedi, ha uno spessore maggiore rispetto alla mattina e questo ci aiuta. Se vogliamo allargare le scarpe di mezza misura, senza ricorrere a metodi che potrebbero danneggiarle, le dovremo indossare la sera.

In casa, con i calzettoni ai piedi, stavolta utili a tutelare la pelle da eventuali attriti, facciamo qualche passo in modo da allentare i materiali. Il bello è che possiamo toglierle ogni volta che sentiamo fastidio, ma a lungo andare le nostre calzature saranno più comode e pronte da indossare senza dolori.

