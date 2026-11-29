Il divieto dei PFAS funziona: le concentrazioni diminuiscono nei fiumi inglesi

Che vietare le sostanze chimiche più pericolose produca effetti concreti sull’ambiente non è scontato: i tempi di risposta degli ecosistemi possono essere lunghi, i percorsi di contaminazione difficili da interrompere. Per questo i dati pubblicati il 12 novembre 2026 dall’Environment Agency, l’ente regolatore ambientale del governo britannico, rappresentano un segnale importante. Il rapporto PFAS sources, pathways & environmental data report — aggiornamento dell’analoga valutazione del 2021 — documenta una riduzione significativa delle concentrazioni di alcune tra le sostanze perfluoroalchiliche più studiate nei fiumi inglesi e nei pesci d’acqua dolce, nell’arco di un decennio. Sul tema del divieto PFAS efficacia, i numeri iniziano a dare risposte concrete.

Cosa sono i PFAS e perché sono difficili da eliminare

I PFAS — per- and polyfluoroalkyl substances, ovvero sostanze per- e polifluoroalchiliche — sono una famiglia di migliaia di composti chimici sintetici sviluppati per la prima volta negli anni Trenta del Novecento negli Stati Uniti. La loro caratteristica principale è la straordinaria stabilità chimica: il legame carbonio-fluoro che li costituisce è tra i più robusti che esistano in chimica organica. Questa proprietà li ha resi preziosi in numerose applicazioni industriali e di consumo — dalle padelle antiaderenti ai tessuti impermeabili, dai rivestimenti per imballaggi alimentari agli estinguenti — ma è anche la ragione per cui non si degradano nell’ambiente.

Vengono definiti forever chemicals, sostanze eterne, perché si accumulano nel suolo, nell’acqua, negli organismi viventi e nella catena alimentare. Alcuni di essi sono stati associati a gravi effetti sulla salute umana: la Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato il PFOA come cancerogeno per l’essere umano. Questa designazione ha contribuito ad accelerare il processo normativo internazionale che ha portato alle prime restrizioni.

Quando sono scattati i divieti e su quali sostanze

Le restrizioni non sono arrivate tutte insieme. Il PFOS — acido perfluoroottansolfonico, tra i PFAS più diffusi e studiati — è stato inserito nella Convenzione di Stoccolma sugli Inquinanti Organici Persistenti delle Nazioni Unite nel 2009, avviando un processo di eliminazione progressiva a livello globale. Il PFOA — acido perfluoroottanoico — ha seguito nel 2019, con un ritardo di dieci anni che riflette la complessità politica e industriale di queste decisioni.

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Questi due composti sono oggi i meglio monitorati e i più documentati nei dati ambientali. Non a caso sono anche quelli su cui il rapporto dell’Environment Agency riesce a misurare tendenze chiare nel tempo.

I dati del rapporto: quanto è calata la contaminazione nei fiumi e nei pesci

Tra il 2016 e il 2025, le concentrazioni di PFOS nei fiumi inglesi sono diminuite di circa il 30%. Quelle di PFOA del 29%. Non si tratta di cali marginali: in un decennio, in corpi idrici soggetti a pressioni continue da fonti diffuse e puntuali, una riduzione di quasi un terzo è un risultato che pochi avrebbero dato per scontato quando le prime restrizioni entrarono in vigore.

Ancora più marcata la tendenza rilevata nei pesci d’acqua dolce: i livelli di PFOS negli esemplari analizzati sono calati di quasi il 50% nell’arco dell’ultimo decennio, con una riduzione stimata al 49%. Questo dato è particolarmente rilevante perché i pesci rappresentano un indicatore biologico affidabile dell’accumulo di sostanze persistenti nell’ecosistema acquatico. Un calo così netto nei tessuti degli animali suggerisce che la riduzione nelle acque non è soltanto superficiale, ma si sta traducendo in una minore esposizione lungo la catena trofica.

Il rapporto aggiorna la precedente valutazione del 2021 e copre un arco temporale sufficientemente lungo da distinguere tendenze reali dal rumore statistico di breve periodo. La questione del divieto PFAS efficacia trova qui una risposta empirica: le restrizioni introdotte dalla Convenzione di Stoccolma hanno prodotto effetti misurabili nell’ambiente.

Il problema irrisolto: nuovi PFAS e impianti di depurazione

I dati positivi non devono oscurare le criticità che lo stesso rapporto mette in luce. Mentre le concentrazioni di PFOS e PFOA calano, altri composti della stessa famiglia continuano a circolare — alcuni dei quali ancora poco studiati e privi di restrizioni normative specifiche.

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C’è poi una questione tecnica che riguarda gli impianti di trattamento delle acque reflue. I processi di depurazione convenzionali non sono progettati per eliminare i PFAS. Anzi, in alcuni casi possono trasformare composti precursori — molecole che in natura si convertono lentamente — in forme terminali di PFAS, più resistenti e potenzialmente più concentrate nelle acque trattate in uscita dagli impianti. In altre parole, un depuratore può paradossalmente rilasciare nell’ambiente PFAS più stabili di quelli che riceve in ingresso. Questo meccanismo rappresenta uno dei nodi tecnici più complessi da affrontare nelle politiche di gestione dell’acqua.

La questione del divieto PFAS efficacia si arricchisce così di una dimensione più sfumata: limitare la produzione e l’uso di alcune sostanze è necessario, ma non sufficiente se le infrastrutture di trattamento idrico non vengono adeguate.

Cosa dicono questi risultati per le politiche europee e globali

Il contesto europeo è rilevante. L’Unione Europea sta lavorando da anni a una regolamentazione più ampia dei PFAS, con proposte che puntano a limitare non solo le singole sostanze già identificate come pericolose, ma intere classi di composti. L’approccio per classi — anziché sostanza per sostanza — nasce proprio dall’esperienza degli ultimi decenni: ogni volta che un PFAS viene vietato, l’industria ha spesso risposto sostituendolo con analoghi strutturali di cui si sa ancora poco.

I dati dell’Environment Agency dimostrano che la regolamentazione funziona, a condizione che sia tempestiva, ampia e accompagnata da monitoraggio continuativo. Dieci anni dopo le restrizioni sul PFOA, i fiumi inglesi mostrano quasi il 30% di concentrazione in meno. È un argomento empirico a favore dell’intervento normativo, in un dibattito in cui spesso prevalgono le proiezioni sui costi industriali rispetto alle evidenze sui benefici ambientali.

Il rapporto dell’Environment Agency è consultabile integralmente sul sito del governo britannico e include i dati di monitoraggio per il periodo 2016–2025. Rimane aperta la questione dei PFAS emergenti, di quelli ancora privi di restrizioni e della capacità degli impianti di depurazione di gestirli. Il cammino verso acque davvero pulite è ancora lungo, ma i numeri indicano che la direzione giusta è stata imboccata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.