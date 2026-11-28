Ricarica veloce, la rete italiana si espande nelle città e sulle autostrade

La rete delle colonnine di ricarica veloce in Italia sta crescendo a un ritmo che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrato difficile da immaginare. I dati raccolti da Motus-E — l’associazione che monitora l’infrastruttura di ricarica pubblica nel paese — mostrano una curva di espansione costante, con un’accelerazione evidente nella componente ad alta potenza. Al 30 giugno 2026, i punti di ricarica pubblici attivi sul territorio nazionale avevano raggiunto quota 84.564, con un incremento di oltre 17.000 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un segnale che la transizione verso la mobilità elettrica non è più una prospettiva lontana, ma un processo in corso — con infrastrutture che si moltiplicano sia nei centri urbani sia lungo le autostrade.

Una crescita sostenuta, trainata dalla ricarica rapida

I numeri raccontano una storia precisa. Solo tra aprile e giugno 2026, sono stati attivati 6.311 nuovi punti di ricarica pubblici, un ritmo che non accenna a rallentare. Ma la tendenza più significativa riguarda la tipologia di infrastruttura installata: il 53% dei punti di ricarica entrati in funzione negli ultimi dodici mesi (a giugno 2026) appartiene alla categoria della ricarica veloce o ultra-rapida. Non si tratta di una coincidenza, ma di una scelta strategica degli operatori, che stanno orientando gli investimenti verso colonnine capaci di erogare potenze elevate, riducendo i tempi di sosta per gli utenti.

Il confronto con i dati di fine 2025 aiuta a capire la traiettoria. Al 31 dicembre 2025, i punti di ricarica pubblici erano 73.047, già in crescita di 8.656 unità rispetto all’anno precedente. In sei mesi, tra dicembre 2025 e giugno 2026, la rete ha guadagnato altri 11.517 punti. Un’accelerazione netta, che posiziona l’Italia in modo interessante anche nel confronto europeo: secondo Motus-E, il rapporto tra punti di ricarica e veicoli elettrici immatricolati vede il nostro paese davanti a Francia, Germania e Regno Unito. Un primato che tende a sorprendere chi associa l’Italia a un ritardo strutturale sull’elettrico.

La distribuzione geografica: Nord avanti, ma Napoli sorprende

La mappa della ricarica pubblica italiana non è uniforme. La Lombardia guida la classifica regionale per numero di punti di ricarica, seguita da Piemonte, Lazio e Veneto. Un quadro coerente con la distribuzione della popolazione e del parco veicoli elettrico, concentrato nelle aree metropolitane del Nord e del Centro.

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C’è però un dato che rompe lo schema atteso: tra le città, Napoli risulta quella con la maggiore densità di punti di ricarica in rapporto alla superficie, superando Milano e Torino. Un risultato che riflette probabilmente la concentrazione urbana della città e gli investimenti recenti nell’area metropolitana campana, oltre che la particolare morfologia del territorio, che favorisce densità elevate rispetto all’estensione chilometrica.

Questa distribuzione non è priva di implicazioni pratiche. Chi vive o si sposta nelle grandi città trova oggi un’infrastruttura più capillare rispetto a pochi anni fa. Chi invece percorre distanze interregionali — o si sposta in aree rurali e nel Sud profondo — può ancora incontrare discontinuità nella copertura.

Autostrade: la sfida della ricarica veloce lungo i corridoi nazionali

Il nodo più critico per la diffusione dell’auto elettrica rimane la percorribilità autostradale. Un’auto che si ricarica comodamente a casa o in ufficio in città diventa un problema se il viaggio lungo richiede soste imprevedibili o attese eccessive. I dati di Motus-E fotografano una situazione in evoluzione: lungo la rete autostradale sono presenti 1.374 punti di ricarica, che salgono a 4.170 se si considerano anche quelli collocati entro tre chilometri dai caselli.

Il numero è in crescita, ma la qualità dell’infrastruttura conta quanto la quantità. Su questo fronte, a luglio 2026 Autostrade per l’Italia e Atlante hanno annunciato il completamento di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza distribuiti in sette aree di servizio. I nuovi impianti sono equipaggiati con sistemi di ricarica ultra-rapida fino a 400 kW, che consentono di portare la batteria all’80% in circa 20 minuti. Un tempo paragonabile a una sosta normale in autogrill, che riduce significativamente il disagio percepito dagli automobilisti.

Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, ha indicato esplicitamente l’obiettivo: rendere possibile il viaggio in autostrada con un veicolo elettrico con tempi di ricarica analoghi a quelli del rifornimento tradizionale. Un traguardo ancora non raggiunto in modo generalizzato, ma verso cui la rete si sta muovendo concretamente.

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Gli operatori che stanno costruendo la rete

L’espansione dell’infrastruttura di ricarica veloce in Italia non dipende da un unico soggetto, ma da una pluralità di operatori che competono e talvolta collaborano. Tra i protagonisti più attivi:

Free to X (la società del gruppo Autostrade per l’Italia dedicata alla mobilità sostenibile), che gestisce la rete autostradale in partnership con operatori come Atlante;

(la società del gruppo Autostrade per l’Italia dedicata alla mobilità sostenibile), che gestisce la rete autostradale in partnership con operatori come Atlante; Atlante , che ha accelerato l’installazione di colonnine ad alta potenza sia in autostrada sia nelle aree urbane e commerciali;

, che ha accelerato l’installazione di colonnine ad alta potenza sia in autostrada sia nelle aree urbane e commerciali; Ewiva, che a luglio 2026 aveva già superato le 500 stazioni di ricarica ad alta potenza, con erogazioni comprese tra 100 kW e 400 kW, costruendo una delle reti più estese del paese.

A questi si aggiungono altri operatori nazionali e internazionali, oltre alle utility energetiche che stanno integrando la ricarica elettrica nella propria offerta. La concorrenza tra soggetti diversi sta contribuendo a spingere verso l’alto la qualità media delle installazioni, con una progressiva riduzione delle colonnine lente a corrente alternata nei nuovi impianti e una preferenza crescente per la corrente continua ad alta potenza.

Cosa manca ancora per una rete davvero matura

I progressi sono reali, ma la rete italiana presenta ancora alcune aree di fragilità. La copertura autostradale, pur in crescita, resta disomogenea su alcune tratte, in particolare nel Sud e nelle isole. La disponibilità effettiva delle colonnine — ovvero la percentuale di punti funzionanti al momento dell’accesso — è un tema su cui gli operatori sono chiamati a migliorare: una colonnina installata ma fuori servizio non contribuisce alla mobilità reale degli utenti.

C’è poi la questione dell’interoperabilità: la capacità di accedere a reti diverse con un unico contratto o metodo di pagamento è migliorata grazie alle normative europee, ma non è ancora pienamente risolta per tutti gli utenti. Chi viaggia con un’auto elettrica deve ancora, in alcuni casi, gestire più app o tessere per accedere a operatori differenti.

Infine, il ritmo di crescita della rete dovrà mantenersi elevato per stare al passo con l’aumento previsto del parco elettrico nei prossimi anni. La disponibilità di dati aggiornati e trasparenti da parte di Motus-E rimane uno strumento essenziale per monitorare se l’infrastruttura cresce in modo adeguato rispetto alla domanda reale — e per individuare dove gli investimenti sono ancora insufficienti. La direzione è quella giusta; la velocità con cui si procede sarà determinante.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.