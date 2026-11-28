Tokyo sperimenta cassonetti compattatori smart alimentati a energia solare per gestire rifiuti e overtourism

Tokyo ha rimosso quasi tutti i cestini dai suoi spazi pubblici nel 2022, alimentando un paradosso che chiunque abbia visitato la capitale giapponese conosce bene: una delle città più ordinate al mondo, dove però trovare dove buttare un involucro di onigiri può diventare una piccola impresa. Ora, con l’introduzione di cassonetti smart a energia solare — i cosiddetti SmaGO — il Governo Metropolitano di Tokyo sta ridisegnando il rapporto tra spazio urbano, rifiuti e turismo di massa, cercando di conciliare due esigenze che fino a poco fa sembravano difficilmente compatibili.

Akihabara, novembre 2026: dove tutto è cominciato (di nuovo)

L’8 novembre 2026, il quartiere di Akihabara — cuore mondiale della cultura anime e videoludica, nonché una delle mete turistiche più frequentate dell’intero Giappone — ha accolto 22 cassonetti SmaGO distribuiti in 10 postazioni. Non si tratta di semplici bidoni con un pannello solare sopra. Ogni unità comprime automaticamente i rifiuti ogni cinque minuti, riducendo il volume fino a cinque o sei volte rispetto a un contenitore tradizionale. Quando la capienza si avvicina al limite, il sistema invia una notifica agli operatori incaricati della raccolta, eliminando i giri a vuoto e ottimizzando i percorsi.

Il pannello fotovoltaico installato sulla sommità genera tutta l’elettricità necessaria per il meccanismo di compressione, rendendo i cassonetti completamente autonomi dal punto di vista energetico. Non servono allacci alla rete elettrica, il che significa che possono essere posizionati praticamente ovunque: marciapiedi, piazze, aree pedonali temporanee, zone di festival. Per una città come Tokyo, dove lo spazio pubblico è regolato con precisione millimetrica, questa flessibilità non è un dettaglio secondario.

Non è la prima volta che Tokyo sperimenta questa tecnologia. Già nell’ottobre 2020, la Harajuku-Omotesando Keyaki Organization aveva installato 34 unità SmaGO lungo i marciapiedi di Omotesando, uno dei viali commerciali più iconici della città. Quel progetto pilota ha probabilmente contribuito a raccogliere i dati necessari per giustificare l’espansione ad Akihabara, un contesto con caratteristiche molto diverse: più caotico, più giovane nel pubblico, con picchi di afflusso legati agli eventi dell’industria dell’intrattenimento giapponese.

Il nodo dei rifiuti turistici e la filosofia del disagio calcolato

Per capire perché Tokyo stia investendo nei cassonetti smart a energia solare, bisogna comprendere una scelta urbanistica che può sembrare controintuitiva. La scarsità di cestini pubblici in Giappone non è il risultato di una carenza di risorse o di pianificazione: è una politica deliberata. Le autorità hanno storicamente preferito limitare i contenitori per ragioni di sicurezza — ridurre il rischio di attentati con oggetti nascosti — e per evitare che i bidoni sovraffollati diventassero essi stessi fonti di degrado. C’è anche una logica comportamentale: se smaltire i rifiuti è scomodo, le persone tendono a produrne di meno, o a portarli con sé fino a casa.

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Questo approccio funziona ragionevolmente bene con i residenti, che conoscono le regole e hanno adottato abitudini di conseguenza. Ma con i turisti stranieri il sistema si inceppa. Secondo un’indagine della Japan Tourism Agency condotta nel 2019, la mancanza di cestini pubblici era indicata dai visitatori internazionali come il principale disagio riscontrato durante il viaggio in Giappone. Non la lingua, non i trasporti, non i prezzi: i rifiuti.

Il problema si è aggravato con la ripresa del turismo internazionale dopo la pandemia. Akihabara, Shinjuku, Harajuku registrano flussi che in certi periodi dell’anno saturano letteralmente le infrastrutture. L’overtourism non è solo una questione di code ai musei o di prezzi degli hotel: si manifesta anche in sacchetti lasciati sui marciapiedi, involucri abbandonati davanti ai negozi, cassonetti improvvisati che compaiono spontaneamente dove non ce ne sono di ufficiali.

I robot che si spostano da soli a Shinjuku

Parallela alla diffusione degli SmaGO, Tokyo sta testando una soluzione ancora più avanzata presso la stazione di Shinjuku, uno degli snodi ferroviari più trafficati al mondo. Qui sono in sperimentazione cassonetti robotici dotati di sensori in grado di rilevare autonomamente il livello di riempimento e di spostarsi verso aree di raccolta designate senza intervento umano.

Si tratta di un livello di automazione superiore rispetto ai semplici compattatori solari: il bidone non aspetta che qualcuno venga a svuotarlo, ma si muove attivamente verso il punto di raccolta quando necessario. Le implicazioni logistiche sono significative. In un hub come Shinjuku, dove migliaia di persone transitano ogni ora, ottimizzare anche solo la raccolta dei rifiuti può liberare personale, ridurre la congestione e migliorare la pulizia percepita dello spazio.

I dettagli tecnici completi di questi prototipi robotici non sono ancora stati resi pubblici in forma definitiva, e la tempistica per un eventuale dispiegamento su scala più ampia non è stata ufficializzata. Quello che emerge chiaramente, però, è che Tokyo sta testando contemporaneamente due livelli di innovazione: uno più maturo e già operativo (i cassonetti smart solari), l’altro ancora in fase sperimentale ma potenzialmente più trasformativo.

Perché i cassonetti smart a energia solare cambiano la logistica urbana

Il vantaggio principale degli SmaGO non è la compressione in sé, ma la combinazione tra autonomia energetica e connettività. Un cassonetto tradizionale viene svuotato secondo un calendario fisso, indipendentemente dal fatto che sia pieno o quasi vuoto. Un cassonetto smart comunica in tempo reale il proprio stato, permettendo agli operatori di pianificare i ritiri in base alla domanda effettiva.

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Questo si traduce in:

meno veicoli per la raccolta in circolazione nelle ore di punta;

riduzione delle emissioni legate ai percorsi non necessari;

minore probabilità che i contenitori trabocchino nei momenti di maggiore affluenza turistica;

dati aggregati sull’uso dei cassonetti utili per pianificare future installazioni.

L’alimentazione solare elimina poi uno dei principali ostacoli all’installazione di tecnologie smart in spazi pubblici: la necessità di infrastrutture elettriche dedicate. In quartieri storici o in zone con vincoli urbanistici, questo può fare la differenza tra un progetto realizzabile e uno che resta sulla carta.

Un modello replicabile oltre Tokyo?

Il caso di Tokyo è osservato con attenzione da altre metropoli alle prese con pressioni turistiche simili. Barcellona, Amsterdam, Venezia, Kyoto stessa: la gestione dei rifiuti nei centri storici ad alta densità turistica è ovunque un tema critico, spesso sottovalutato rispetto ad altre infrastrutture.

Il modello giapponese ha però una specificità culturale che non è automaticamente trasferibile: la disponibilità dei residenti a rispettare regole di smaltimento complesse, la pulizia come norma sociale interiorizzata, la capacità delle istituzioni di comunicare politiche anche controintuitive. I cassonetti smart a energia solare funzionano meglio in un contesto dove già esiste una cultura diffusa della responsabilità individuale sui rifiuti. Altrove, la tecnologia da sola potrebbe non essere sufficiente.

Quello che Tokyo sta dimostrando, però, è che la tensione tra limitare i rifiuti e accogliere milioni di visitatori non è necessariamente irrisolvibile. Si può trovare un punto di equilibrio, a patto di essere disposti a sperimentare — e a raccogliere dati sul campo prima di scalare. Per approfondire il contesto ufficiale del progetto, il portale Tokyo Updates del Governo Metropolitano documenta le fasi di implementazione con dettaglio istituzionale.

Resta da vedere se la sperimentazione a Shinjuku produrrà risultati sufficienti per giustificare i costi di una flotta di bidoni robotici autonomi, e se Akihabara diventerà il modello per altri quartieri ad alto flusso. Per ora, il segnale è chiaro: Tokyo non sta solo aggiungendo cassonetti, sta ripensando da zero il significato di raccolta urbana dei rifiuti nell’era del turismo globale di massa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.