Il lupo ritorna alle porte di Napoli: confermati due esemplari nell’Oasi WWF Cratere degli Astroni

Due lupi nell’oasi naturalistica più impensabile d’Italia: un antico cratere vulcanico circondato da uno dei contesti metropolitani più densamente popolati d’Europa. La conferma del ritorno del lupo a Napoli — o meglio, alle sue porte — è arrivata nei giorni scorsi dalle fototrappole del WWF e dalle analisi condotte dall’ISPRA, e ha sorpreso anche chi segue da anni i movimenti della specie sul territorio nazionale.

Dove sono stati avvistati: l’Oasi degli Astroni nei Campi Flegrei

Il luogo è tutt’altro che un bosco remoto. L’Oasi WWF Cratere degli Astroni è una riserva naturale incastonata in un antico cratere vulcanico dei Campi Flegrei, nel tratto compreso tra Napoli e Pozzuoli. Un lembo boschivo di straordinaria biodiversità che sopravvive, quasi per paradosso geologico, all’interno di una delle aree urbane più estese del Sud Italia.

È qui che almeno due esemplari di lupo sono stati documentati dalle fototrappole installate dal WWF nell’oasi. La notizia, resa pubblica il 24-25 novembre 2026 da la Repubblica Napoli, ha rapidamente circolato sui canali scientifici e ambientali: la presenza degli esemplari è stata confermata attraverso analisi condotte dall’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l’ente di riferimento nazionale per il monitoraggio della fauna selvatica.

Va chiarito subito un punto: i lupi non si trovano nella città di Napoli, non frequentano i quartieri abitati né le strade urbane. Si muovono all’interno dell’area protetta degli Astroni, che rappresenta però un confine ecologico-geografico del tutto inedito per questa specie nel contesto campano.

Come è avvenuta la documentazione

Il sistema di fototrappole del WWF ha permesso di immortalare i due esemplari nel loro habitat. Le immagini raccolte hanno poi consentito all’ISPRA di procedere all’identificazione, confermando che si tratta effettivamente di Canis lupus italicus, la sottospecie italiana del lupo grigio.

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I dettagli tecnici sulle analisi — metodo, date precise, laboratorio coinvolto — non sono stati resi pubblici dalle fonti ufficiali al momento della pubblicazione. Quel che è certo è la catena di verifica: le immagini delle fototrappole WWF, la conferma istituzionale ISPRA. Un protocollo che rende il dato solido, non un semplice avvistamento occasionale.

Non è noto da quale area provengano i due animali né a quale branco appartengano. Il lupo italiano ha progressivamente ricolonizzato negli ultimi decenni vaste porzioni di territorio peninsulare, espandendosi dagli Appennini verso nord e verso le pianure, ma una presenza documentata in un’oasi urbana come gli Astroni resta un fatto di rilievo scientifico e simbolico.

Il significato ecologico di una presenza così ravvicinata all’urbano

Il lupo a Napoli, inteso come presenza nell’area metropolitana, pone domande concrete sulla capacità degli ecosistemi frammentati di ospitare grandi predatori. L’Oasi degli Astroni non è un parco nazionale esteso centinaia di migliaia di ettari: è un’area protetta di dimensioni contenute, ma con una copertura boschiva densa e una fauna selvatica sufficiente a sostenere, almeno temporaneamente, la presenza di questi animali.

Il fenomeno si inserisce in un quadro più ampio di rewilding spontaneo che negli ultimi anni ha interessato l’intera penisola. Il lupo non è stato reintrodotto artificialmente in nessuna di queste aree: si è mosso autonomamente, seguendo corridoi ecologici, disponibilità di prede e assenza di persecuzione diretta. La protezione legale della specie, garantita in Italia dalla normativa nazionale e dalle direttive europee, ha giocato un ruolo fondamentale in questo processo.

Che due esemplari abbiano raggiunto un cratere vulcanico incastonato tra Napoli e Pozzuoli indica che i movimenti del lupo italiano stanno raggiungendo aree un tempo considerate impermeabili alla fauna selvatica di grandi dimensioni. Non è detto che la presenza sia stabile o permanente: i lupi possono percorrere decine di chilometri in una notte e la loro frequentazione di un’area può essere stagionale o esplorativa. Ma la documentazione ISPRA certifica che la visita è avvenuta, ed è già una notizia di per sé.

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Perché l’Oasi degli Astroni può ospitare il lupo

La struttura geologica del Cratere degli Astroni ha contribuito a preservare un ecosistema boschivo relativamente intatto nonostante la pressione urbanistica circostante. Le pareti del cratere vulcanico hanno funzionato per secoli come barriera naturale, limitando l’accesso umano e permettendo alla vegetazione di svilupparsi in modo quasi indisturbato.

All’interno dell’oasi vivono cinghiali, volpi, uccelli acquatici e numerose specie di anfibi — una base alimentare che può risultare attrattiva per un predatore come il lupo, almeno per soste temporanee. Il WWF gestisce la riserva con l’obiettivo di preservarne la biodiversità, e il sistema di fototrappole installato nell’area è parte di un monitoraggio faunistico continuativo che ha reso possibile questa documentazione.

Cosa cambia per la gestione dell’oasi e per i visitatori

La presenza dei due lupi non implica rischi per i visitatori dell’oasi: il lupo italiano evita sistematicamente il contatto con gli esseri umani e i casi di aggressione diretta sono storicamente rarissimi e quasi sempre legati ad animali malati o in condizioni di grave stress. Le autorità di gestione della riserva non hanno emesso avvisi particolari né modificato le modalità di accesso al sito.

Dal punto di vista gestionale, la documentazione ISPRA potrebbe invece rafforzare le argomentazioni a favore di una tutela ancora più rigorosa dell’oasi e dei corridoi ecologici che la collegano ad altri habitat dell’area campana. La presenza del lupo nell’area di Napoli è un indicatore biologico: segnala che la riserva degli Astroni ha raggiunto un livello di qualità ambientale sufficiente ad attrarre uno dei predatori più selettivi d’Europa.

Per chi segue l’evoluzione della fauna italiana, la notizia degli Astroni si aggiunge a un quadro in cui il lupo continua a sorprendere, colonizzando aree sempre più vicine ai centri abitati e dimostrando una capacità adattativa che nessun piano di reintroduzione avrebbe potuto progettare. Il cratere vulcanico tra Napoli e Pozzuoli è, per ora, l’avamposto più meridionale e urbano di questa espansione spontanea documentata con rigore scientifico. Ulteriori monitoraggi diranno se i due esemplari torneranno, e se si tratterà di una frequentazione stabile o di un passaggio isolato destinato a restare nella memoria dell’oasi come un’impronta nella neve.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.