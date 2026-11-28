Toscana, approvata la legge sulle aree idonee per le rinnovabili

Il 25 novembre 2026 il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la legge in materia di produzione di energie rinnovabili, definendo le aree idonee rinnovabili in Toscana e semplificando le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio degli impianti. Il voto finale è stato 25 favorevoli e 9 contrari, con il sostegno di Pd, Casa riformista, Avs e Movimento 5 stelle, mentre Fratelli d’Italia ha votato contro. Una legge attesa, che ora traccia un percorso preciso verso la transizione energetica regionale, ma che dovrà confrontarsi con obiettivi ambiziosi e tempi stretti.

Cosa prevede la nuova legge regionale

La norma approvata unifica due distinte proposte della Giunta: una sulle ulteriori aree idonee per gli impianti rinnovabili e una sulla semplificazione dei regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli stessi impianti. Mettere insieme i due filoni in un unico testo legislativo non è un dettaglio formale: significa che le aree individuate e le procedure semplificate si applicano in modo coordinato, riducendo i rischi di sovrapposizioni burocratiche che in passato hanno rallentato molti progetti.

Tra le misure più rilevanti, la legge prevede un innalzamento del 50% delle soglie operative fissate per l’edilizia libera dal Decreto Legislativo 190/2024. In pratica, gli impianti di piccola e media taglia potranno essere realizzati con procedure ancora più snelle rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale. Viene inoltre stabilito che tra le ulteriori aree idonee rientrano i beni pubblici e gli impianti al servizio di comunità energetiche e autoconsumo, una scelta che riflette un orientamento preciso: favorire la produzione distribuita e la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica.

Quanti comuni e quali territori coinvolge

La portata territoriale della legge è significativa. La proposta riguarda 157 dei 273 comuni della Toscana, ovvero più della metà del territorio regionale. Non si tratta di una copertura uniforme: la mappatura delle aree idonee tiene conto di vincoli paesaggistici, ambientali e agricoli, cercando un equilibrio tra la necessità di espandere la capacità installata e la tutela del paesaggio toscano, che rappresenta un patrimonio economico e culturale difficilmente comprimibile.

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La presenza di limiti espliciti a tutela dei terreni agricoli è uno degli elementi più discussi del testo. La Toscana è una regione con una vocazione agricola forte — dal Chianti alla Val d’Orcia, dalla Maremma alla Garfagnana — e il rischio di consumo di suolo agricolo da parte di grandi impianti fotovoltaici a terra è una preoccupazione concreta. La legge cerca di indirizzare gli investimenti verso superfici già compromesse o verso soluzioni integrate, come l’agrivoltaico, senza però escludere a priori il fotovoltaico su terreni agricoli in determinate condizioni.

L’obiettivo da raggiungere entro il 2030

Il traguardo che la Toscana si è data è aggiungere almeno 425 gigawatt di capacità rinnovabile entro il 2030. È un obiettivo che richiede un ritmo di installazione ben superiore a quello registrato negli anni precedenti. La legge appena approvata è lo strumento normativo che dovrebbe rendere possibile questa accelerazione, rimuovendo ostacoli burocratici e identificando con precisione dove gli impianti possono essere realizzati senza lunghe battaglie autorizzative.

Il presidente della commissione Brenda Barnini ha guidato il percorso legislativo che ha portato all’approvazione del testo. Il governatore Eugenio Giani ha sottolineato come la legge integri i piani nazionali, posizionando la Toscana tra le regioni più attive nella pianificazione energetica. L’obiettivo dichiarato è contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dei target europei di decarbonizzazione, senza delegare tutto al livello centrale.

Le aree idonee rinnovabili in Toscana tra opportunità e vincoli

Definire le aree idonee per le rinnovabili in Toscana non è solo una questione tecnica. È una scelta politica che determina chi può investire, dove e con quali procedure. La legge approvata cerca di dare certezze agli operatori del settore, che negli ultimi anni hanno spesso rinunciato a progetti promettenti proprio per l’incertezza normativa a livello regionale.

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Allo stesso tempo, la norma introduce criteri selettivi che non rendono tutto il territorio liberamente disponibile. Tra le priorità indicate:

i beni pubblici , come tetti di edifici comunali, aree industriali dismesse e pertinenze di infrastrutture;

, come tetti di edifici comunali, aree industriali dismesse e pertinenze di infrastrutture; gli impianti connessi a comunità energetiche , che permettono ai cittadini di produrre e condividere energia rinnovabile a livello locale;

, che permettono ai cittadini di produrre e condividere energia rinnovabile a livello locale; le superfici già impermeabilizzate o degradate, dove l’impatto ambientale di un impianto è minore rispetto a terreni agricoli o naturali.

Questo approccio riflette una tendenza sempre più diffusa a livello europeo: non espandere indefinitamente le superfici destinate alle rinnovabili, ma ottimizzare l’uso di quelle già disponibili e meno sensibili dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Il dibattito politico e le prospettive

Il voto in Consiglio regionale ha mostrato una maggioranza compatta a favore, ma il no di Fratelli d’Italia segnala che il tema delle rinnovabili e del consumo di suolo resta politicamente divisivo. Le critiche del centrodestra si concentrano in genere sui rischi per il paesaggio e sull’impatto sulle attività agricole, argomenti che trovano ascolto in molte comunità rurali della regione.

Sul fronte opposto, chi guarda agli obiettivi climatici con urgenza sottolinea che la legge, per quanto necessaria, non è sufficiente da sola. Il gap tra la capacità rinnovabile attuale e l’obiettivo del 2030 richiede non solo norme più chiare, ma anche investimenti pubblici e privati su scala significativa, oltre a una rete di distribuzione capace di assorbire la nuova produzione. La legge approvata il 25 novembre 2026 è un passo avanti concreto, ma il percorso verso la decarbonizzazione della Toscana è ancora lungo e richiederà un monitoraggio costante dei risultati effettivi di installazione anno per anno. Per approfondire il quadro normativo nazionale di riferimento, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblica aggiornamenti periodici sui piani energetici nazionali e sui decreti attuativi che si intrecciano con le leggi regionali come questa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.