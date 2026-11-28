Capannoli, le nuove campane SmartWaste per il vetro realizzate in plastica riciclata

Dal prossimo 30 novembre 2026, il comune toscano di Capannoli avvierà l’installazione delle nuove campane SmartWaste per la raccolta differenziata del vetro: contenitori realizzati con plastica riciclata, che trasformano un rifiuto in infrastruttura. Le campane per vetro in plastica riciclata diventano così il simbolo concreto di un modello di economia circolare applicato alla gestione quotidiana dei rifiuti urbani.

Cosa sono le campane SmartWaste e perché cambiano il modello tradizionale

Le campane SmartWaste non sono semplici contenitori stradali. Sono realizzate con materiale al 100% riciclato e riciclabile, il che significa che il ciclo di vita del prodotto stesso è circolare: la plastica raccolta e trattata torna in forma di infrastruttura pubblica, pronta a raccogliere un altro tipo di rifiuto differenziato, il vetro, che a sua volta verrà recuperato e reimmesso nel ciclo produttivo.

Il dato sulla composizione varia leggermente a seconda della fonte: secondo alcune rilevazioni, le campane SmartWaste contengono fino al 35% di plastica riciclata; in Toscana, dove il progetto si inserisce in un contesto regionale più ampio, la quota sale al 40%. In entrambi i casi, si tratta di una quota significativa di materiale che altrimenti rischierebbe di essere disperso o smaltito in discarica.

Le campane rispettano inoltre i CAM — i Criteri Ambientali Minimi — ovvero i requisiti ambientali obbligatori che le pubbliche amministrazioni devono considerare negli acquisti e negli appalti, in base alla normativa italiana sul Green Public Procurement. La conformità ai CAM non è un dettaglio tecnico secondario: certifica che il prodotto ha superato una verifica indipendente sulla sua sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita.

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Il progetto a Capannoli: raccolta differenziata e design inclusivo

L’installazione partirà lunedì 30 novembre 2026 e interesserà l’intero territorio comunale di Capannoli. Le nuove campane sostituiranno o integreranno i contenitori esistenti per la raccolta del vetro, con un impatto visivo che non è casuale: il design delle SmartWaste è descritto come colorato e inclusivo, pensato per essere riconoscibile e accessibile anche da persone con difficoltà visive o cognitive.

Questo aspetto — spesso trascurato nei progetti di infrastruttura per i rifiuti — riflette un approccio che considera la raccolta differenziata non solo come un obbligo ambientale, ma come un servizio pubblico che deve funzionare per tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dalle capacità. Un contenitore ben segnalato, facilmente identificabile e comodo da usare raccoglie più vetro, e raccoglie vetro meglio.

Il Comune di Capannoli, in provincia di Pisa, si inserisce così in una tendenza già avviata in altri territori toscani, dove le campane SmartWaste in plastica riciclata sono già operative. La scelta di adottare questo sistema non è isolata: rappresenta un tassello di una strategia regionale più ampia che punta a rendere la raccolta differenziata stessa parte del ciclo virtuoso dei materiali.

Perché fare le campane per il vetro con la plastica riciclata ha senso

A prima vista, l’idea di costruire contenitori per vetro usando plastica riciclata può sembrare controintuitiva. In realtà, è proprio questa apparente contraddizione a rendere il modello interessante dal punto di vista dell’economia circolare.

La plastica da imballaggio raccolta in modo differenziato — bottiglie, flaconi, contenitori — viene trattata e rigenerata in granulo. Quel granulo può diventare materia prima per oggetti durevoli, come appunto le campane stradali, che hanno una vita utile di molti anni. In questo modo, la plastica non finisce bruciata o interrata, ma viene valorizzata in un prodotto con una funzione pubblica precisa.

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Il risultato è un doppio beneficio: si riduce la quantità di plastica che potrebbe disperdersi nell’ambiente o essere smaltita in modo non ottimale, e si abbatte la necessità di utilizzare plastica vergine — derivata da combustibili fossili — per produrre nuove infrastrutture. Le campane SmartWaste sono quindi un esempio di come il riciclaggio possa uscire dalla logica del “meno peggio” per diventare una scelta produttivamente vantaggiosa.

La conformità ai CAM come garanzia pubblica

Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi da parte delle campane SmartWaste è un elemento che merita attenzione, soprattutto in un’ottica di trasparenza verso i cittadini. I CAM sono definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e aggiornati periodicamente per diverse categorie di prodotti e servizi. Per i comuni che acquistano arredi urbani o contenitori per la raccolta rifiuti, rispettare i CAM non è facoltativo: è un obbligo normativo introdotto dal Codice degli appalti.

Questo significa che Capannoli, scegliendo le SmartWaste, non ha semplicemente optato per un prodotto “più green” in senso generico: ha adempiuto a un preciso quadro regolatorio che impone standard misurabili. Per i cittadini, è una garanzia che la sostenibilità dichiarata non è solo un’etichetta, ma corrisponde a requisiti verificati. Per ulteriori dettagli sui CAM applicabili agli acquisti pubblici è possibile consultare il portale ufficiale del MASE.

Un modello replicabile oltre i confini comunali

Capannoli non è il primo comune toscano a fare questa scelta, ma ogni nuova installazione amplia la portata del modello e ne consolida la credibilità. Quando più comuni adottano lo stesso sistema — campane per la raccolta del vetro in plastica riciclata — si crea una domanda strutturata di materiale rigenerato, che a sua volta rende economicamente sostenibile l’intera filiera del riciclo della plastica.

È questo il meccanismo che distingue un progetto pilota da una trasformazione di sistema: non basta che un prodotto sia tecnicamente possibile, occorre che esista una domanda pubblica sufficiente a giustificare investimenti nella filiera. Le campane SmartWaste, diffuse progressivamente su scala regionale, contribuiscono esattamente a costruire questa domanda. Capannoli, con l’avvio delle installazioni di fine novembre 2026, aggiunge un tassello a un mosaico che, pezzo dopo pezzo, ridisegna il modo in cui i rifiuti vengono gestiti — e trasformati — nel territorio toscano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.