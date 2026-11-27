Save The Duck trasforma il Black Friday in acqua pulita per oltre 1.800 persone in Indonesia

Mentre la maggior parte dei brand conta i click e ottimizza i carrelli abbandonati, Save The Duck ha scelto di usare la settimana del Black Friday per qualcosa di diverso: garantire l’accesso all’acqua pulita in Indonesia a oltre 1.800 persone. L’iniziativa, attiva dal 23 al 30 novembre 2026, si chiama Respect Friday ed è costruita su un meccanismo semplice quanto concreto — il 20% delle vendite nette del periodo viene devoluto a The Sumba Foundation, con un contributo minimo garantito di 50.000 euro.

Perché il Black Friday può diventare qualcos’altro

Il Respect Friday non è uno sconto mascherato da buona causa. Save The Duck — brand italiano al 100% animal-free, noto per capi tecnici e outdoor privi di materiali di origine animale — ha strutturato l’iniziativa in modo che l’impatto sia garantito a prescindere dal volume di vendite: anche se il 20% del fatturato del periodo non raggiungesse la soglia, i 50.000 euro verranno comunque versati a The Sumba Foundation.

Questo dettaglio non è marginale. Molte campagne di cause marketing legano la donazione esclusivamente alle performance commerciali, rendendo l’impatto sociale dipendente dal successo promozionale. Qui la soglia minima garantita funziona da pavimento: l’obiettivo filantropico esiste indipendentemente da quanto il brand venderà durante la settimana.

Tre progetti per l’acqua pulita in Indonesia, sull’isola di Sumba

I fondi raccolti finanzieranno tre infrastrutture idriche distinte sull’isola di Sumba, nell’arcipelago indonesiano. I progetti sono già definiti nel dettaglio e la loro realizzazione è prevista per il 2027.

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SMK Pariwisata Lamboya : un sistema di approvvigionamento idrico per questo istituto tecnico ad indirizzo turistico e per la comunità che gli è adiacente. L’accesso all’acqua pulita in un contesto scolastico ha ricadute dirette su igiene, frequenza e qualità della vita degli studenti.

: un sistema di approvvigionamento idrico per questo istituto tecnico ad indirizzo turistico e per la comunità che gli è adiacente. L’accesso all’acqua pulita in un contesto scolastico ha ricadute dirette su igiene, frequenza e qualità della vita degli studenti. Quattro villaggi in Mete Wora : la costruzione di un pozzo e di un sistema di distribuzione che collegherà le abitazioni a una fonte d’acqua sicura e continuativa.

: la costruzione di un pozzo e di un sistema di distribuzione che collegherà le abitazioni a una fonte d’acqua sicura e continuativa. Quattordici villaggi in Matanyira: infrastrutture per lo stoccaggio e la distribuzione dell’acqua, un intervento di scala più ampia che interesserà un territorio rurale frammentato.

Nel complesso, i tre cantieri sono stimati in grado di portare acqua pulita in Indonesia — e in particolare a Sumba — a oltre 1.800 persone che oggi ne sono prive o hanno accesso limitato e non sicuro.

Chi è The Sumba Foundation e perché Sumba

The Sumba Foundation è un’organizzazione non governativa attiva sull’isola di Sumba, una delle aree più povere dell’Indonesia orientale. L’isola è nota per le sue tradizioni culturali radicate — i megaliti, i rituali Marapu — ma anche per un indice di sviluppo umano tra i più bassi dell’arcipelago. L’accesso all’acqua potabile rimane uno dei problemi strutturali più gravi, con comunità rurali che dipendono da fonti non protette, soggette a contaminazione e stagionalità.

La fondazione lavora da anni su progetti di infrastruttura idrica, sanità e istruzione, operando in stretto contatto con le comunità locali. Il modello di intervento privilegia soluzioni durature — pozzi, sistemi di distribuzione, serbatoi — piuttosto che aiuti emergenziali.

Il legame tra moda e consumo d’acqua

Non è casuale che un brand di abbigliamento abbia scelto proprio l’acqua come focus della propria responsabilità sociale. L’industria della moda è tra le più idrovore al mondo: la produzione di tessuti sintetici, il trattamento delle fibre, la tintura e il finissaggio richiedono volumi enormi di acqua, spesso in paesi dove la risorsa è già scarsa. Save The Duck, che produce capi tecnici senza piume, lana o pelle, ha una filiera costruita su materiali riciclati e processi a basso impatto — ma il riconoscimento che anche la moda animal-free ha un debito verso l’ecosistema idrico globale è un passaggio di onestà non scontato.

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Usare la settimana commercialmente più intensa dell’anno per finanziare infrastrutture idriche in Indonesia è, in questo senso, una scelta coerente con l’identità del brand — non solo un gesto di corporate social responsibility decorativo.

Come funziona la donazione durante il Respect Friday

Il meccanismo è trasparente: ogni acquisto effettuato sul sito di Save The Duck tra il 23 e il 30 novembre 2026 contribuisce al calcolo del 20% delle vendite nette. Se la somma supera i 50.000 euro, l’intero importo viene versato a The Sumba Foundation. Se rimane al di sotto, il brand integra fino alla soglia garantita.

Non ci sono codici promozionali da inserire, non ci sono soglie di spesa individuali da raggiungere: la partecipazione è automatica per chiunque acquisti nel periodo. Questo abbassa la frizione per il consumatore e rende l’impatto collettivo più prevedibile per il destinatario dei fondi.

Per approfondire il lavoro di The Sumba Foundation e i progetti già realizzati sull’isola, è possibile consultare il sito ufficiale della fondazione.

I tre cantieri partiranno nel 2027, ma le risorse che li renderanno possibili si stanno raccogliendo in questi giorni. Per le 1.800 persone di Sumba che beneficeranno dei nuovi sistemi idrici, la settimana del Black Friday 2026 avrà avuto un significato molto diverso da quello a cui siamo abituati.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.