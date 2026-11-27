Dal 21 novembre il divieto UE sui rifiuti plastici verso i Paesi non OCSE: le novità normative

Il 21 novembre 2026 è entrato in vigore il divieto dell’Unione Europea sull’esportazione di rifiuti plastici verso i Paesi non appartenenti all’OCSE, segnando una delle svolte normative più rilevanti nella politica ambientale europea degli ultimi anni. La misura, attesa da tempo nel settore della gestione dei rifiuti, cambia in modo sostanziale i flussi globali della plastica post-consumo e impone all’industria del riciclo europeo di ripensare le proprie catene di approvvigionamento.

Il quadro normativo: da dove nasce il divieto

La base giuridica del provvedimento è il Regolamento (UE) 2024/11, la versione rivista del Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti (Waste Shipment Regulation). Non si tratta di una misura improvvisata: il percorso verso il divieto esportazione rifiuti plastici è stato graduale e ha previsto tappe intermedie precise.

La prima fase è scattata il 21 maggio 2026, quando sono entrati in vigore i requisiti di previa notifica e consenso per qualsiasi spedizione di rifiuti plastici verso Paesi terzi. Quella fase ha rappresentato, in sostanza, un periodo di transizione che ha dato agli operatori il tempo di adeguarsi. Sei mesi dopo, il 21 novembre, il divieto è diventato completo e operativo.

La norma rimarrà in vigore almeno fino al 21 maggio 2029, quando la Commissione europea dovrà valutare se prorogarlo, modificarlo o sostituirlo con misure diverse. Fino a quella data, le esportazioni di plastica verso i Paesi non OCSE sono semplicemente vietate, senza eccezioni legate alla qualità o alla destinazione d’uso del materiale.

Cosa copre esattamente il divieto

Uno degli aspetti più rilevanti — e che ha generato discussione nel settore — è l’ampiezza del campo di applicazione. Il divieto esportazione rifiuti plastici non riguarda solo i materiali contaminati o miscelati, ma comprende sia i rifiuti plastici pericolosi che quelli non pericolosi, inclusi i flussi puliti e selezionati destinati al riciclo.

Questo significa che anche una balla di polietilene ad alta densità (HDPE) correttamente separata, pulita e pronta per essere lavorata in un impianto di riciclo non può più essere spedita in un Paese extra-OCSE. La logica della norma è chiara: evitare che la classificazione “destinato al riciclo” venga usata come escamotage per continuare a esportare rifiuti in Paesi con standard ambientali e sanitari meno stringenti.

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Tra i Paesi che in passato ricevevano quantità significative di rifiuti plastici europei figurano Indonesia, Malaysia e Vietnam. Questi mercati, spesso privi di infrastrutture adeguate per trattare i volumi ricevuti, hanno rappresentato per anni la destinazione di materiali che l’Europa non riusciva — o non voleva — gestire internamente.

Cosa cambia per le esportazioni verso i Paesi OCSE

Il divieto non è globale: le spedizioni di rifiuti plastici verso i Paesi membri dell’OCSE rimangono possibili. Tuttavia, anche in questo caso la normativa si è fatta più severa. Le esportazioni verso questi Paesi sono ora soggette a controlli più stringenti, con obblighi di trasparenza e tracciabilità che rendono più difficile aggirare le regole attraverso triangolazioni con Paesi terzi.

Questo aspetto è importante perché storicamente una parte dei rifiuti plastici “esportati” verso destinazioni OCSE finiva poi reindirizzata verso mercati non OCSE con standard ambientali inferiori. La stretta sui controlli punta proprio a chiudere questa via di fuga.

Gli obiettivi dichiarati: economia circolare e protezione ambientale

La Commissione europea ha indicato due finalità principali dietro al divieto esportazione rifiuti plastici. La prima è proteggere l’ambiente e la salute delle popolazioni nei Paesi che in passato ricevevano questi materiali. La seconda è rafforzare l’economia circolare all’interno dell’Unione, spingendo gli Stati membri a sviluppare capacità di trattamento e riciclo domestiche più robuste.

In altre parole, l’UE non vuole più esternalizzare il problema della plastica. Se un materiale viene prodotto e consumato in Europa, deve essere gestito — per quanto possibile — in Europa. È un cambio di paradigma che ha implicazioni dirette per le imprese del settore, le quali dovranno investire in infrastrutture locali invece di affidarsi a mercati esteri a basso costo.

Le implicazioni pratiche per il settore del riciclo

Per le aziende europee che si occupano di raccolta, selezione e commercio di rifiuti plastici, il divieto impone una revisione delle strategie operative. Fino a ieri, una quota rilevante dei materiali raccolti veniva avviata verso mercati asiatici dove il costo di lavorazione era inferiore rispetto all’Europa. Da oggi quella strada è chiusa.

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Le alternative si concentrano su alcune direzioni:

Potenziare la capacità degli impianti di riciclo meccanico esistenti nell’Unione

Sviluppare tecnologie di riciclo chimico per le frazioni difficili da trattare meccanicamente

Trovare sbocchi commerciali nei Paesi OCSE che dispongono di infrastrutture adeguate

Investire nella riduzione alla fonte, lavorando a monte sulla qualità e sulla riciclabilità dei materiali immessi sul mercato

Nessuna di queste opzioni è immediata o priva di costi. Il settore dovrà affrontare una fase di adattamento che richiederà investimenti significativi, e probabilmente anche una revisione dei prezzi praticati lungo tutta la filiera.

Il contesto internazionale: non solo una questione europea

Il divieto europeo non nasce nel vuoto. Si inserisce in un contesto internazionale in cui la gestione transfrontaliera dei rifiuti plastici è diventata un tema politicamente sensibile. Già nel 2019 la Convenzione di Basilea aveva introdotto restrizioni alle spedizioni di rifiuti plastici verso i Paesi in via di sviluppo, segnalando che il modello dell’esportazione come soluzione non era più accettabile a livello globale.

L’Unione Europea, con il Regolamento (UE) 2024/11, ha scelto di andare oltre, imponendo un divieto formale e vincolante che si applica a tutti i 27 Stati membri. Per i Paesi che per anni hanno dipeso da queste importazioni — e che spesso le hanno gestite in modo problematico dal punto di vista ambientale — si tratta di un cambiamento che riduce la pressione esterna, ma che non risolve automaticamente i problemi strutturali legati alla gestione interna dei rifiuti.

Per approfondire la normativa nella sua versione ufficiale è possibile consultare il comunicato della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

La vera sfida, ora, è trasformare il divieto in un’opportunità concreta: costruire in Europa quella capacità di trattamento che per troppo tempo è stata delegata ad altri. Il divieto esportazione rifiuti plastici è uno strumento normativo, non una soluzione completa. La soluzione richiede infrastrutture, investimenti e una politica industriale che l’Europa deve ancora definire con chiarezza nei prossimi mesi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.