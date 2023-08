Come utilizzare le bustine di tè scadute

Come utilizzare le bustine di tè scadute? Gettarle nell'immondizia è fuori discussione: le bustine scadute del tè possono diventare ottime alleate per la cura della nostra casa, e persino per il benessere della nostra pelle!

Fonte immagine: Pixabay

Non sai come utilizzare le bustine di tè scadute? A tutti può capitare di dimenticare in un cassetto una o più scatole di tè, tisane o camomille. Se l’idea di gettare tutto nella spazzatura proprio non ti convince (e possiamo facilmente comprenderne il motivo), rallegrati, esistono moltissime soluzioni anti spreco per utilizzare bustine di tè e tisane scadute.

Dal momento che non possiamo consumarle o berle (questo, perlomeno, vale per tè e tisane scaduti da molti mesi o persino da anni), vogliamo provare a sfruttarne le proprietà benefiche in altro modo.

Ed ecco che delle bustine di tè possono trasformarsi in efficaci patch per occhi gonfi, in deodoranti per armadi e scarpe e persino in tinture naturali per coprire qualche capello grigio e intensificare il colore.

In questo articolo puoi trovare tante idee smart per utilizzare il tè scaduto. Prova quelle che ti piacciono di più.

Ecco come utilizzare le bustine di tè scadute: 9 soluzioni anti spreco

Cosa fare con tutte quelle bustine di tè che non possiamo o non vogliamo bere? Come dicevamo, le soluzioni per utilizzare questo prodotto sono molte. Vediamo quali sono le più interessanti.

Deodorante per armadi

Le bustine di tè e tisane possono diventare ottime e profumate alleate per deodorare armadi, scarpiere e persino il frigorifero. Ti basterà inserire una bustina asciutta all’interno dell’armadio, per eliminare naturalmente i cattivi odori.

Elimina la puzza di scarpe

Uno degli odori più sgradevoli è senz’altro quello di scarpe. Ebbene, le bustine del tè possono aiutarti a eliminarlo facilmente. Ti basterà inserire una bustina asciutta in ciascuna scarpa e lasciar agire per tutta la notte. Con questo espediente, oltre a sbarazzarti dei cattivi odori, potrai anche eliminare l’umidità e il sudore.

Utilizzare le bustine di tè scadute come concime

Il tè scaduto può diventare un ottimo amico per tutti i “pollici verdi“. Si tratta infatti di un efficace fertilizzante naturale, in grado di supportare e migliorare la salute delle tue piante. Per utilizzarlo, metti in infusione alcune bustine di tè, lascia riposare per alcuni giorni e utilizza il liquido ottenuto per innaffiare le piante.

Un rimedio per gli occhi gonfi

Sappiamo tutti che i cetrioli sono ottimi amici per sgonfiare gli occhi e ridurre le occhiaie, ma sapevi che anche le bustine del tè possono adempiere egregiamente a questo compito?

Per sfruttare il potenziale segreto del tè, immergi due bustine nell’acqua calda, lascia in infusione per alcuni minuti, quindi, rimuovi le bustine dalla tazza e lasciale raffreddare in frigo. Dopodiché, strizzale leggermente e applicale sugli occhi. Lascia in posa per 15/20 minuti e goditi il tuo momento di beauty-relax.

Un altro veloce hack per l’estate: se hai una leggera scottatura, prova ad applicare le bustine del tè umide e fredde sulla zona dolente. Proverai un immediato senso di freschezza e refrigerio.

Fonte: Pixabay

Pediluvio rilassante con le bustine di tè scadute

Il pediluvio con acqua e bicarbonato fa miracoli per i nostri piedi, ma anche quello a base di tè e tisane non è da meno. Per godere dei benefici di questo trattamento, lascia in infusione le bustine di tè in acqua, rimuovi le bustine, immergi i piedi nella bacinella e goditi 15 minuti di benessere.

Tingere i capelli senza tintura

Le bustine del tè nero scadute potrebbero trasformarsi in ottime alleate per tingere i capelli in modo naturale. Il tè nero, infatti, aiuta ad esaltare i riflessi scuri, rende i capelli più lucidi, morbidi e setosi.

Mescolando un infuso di tè nero con un cucchiaio di rosmarino e uno di salvia, potrai creare un vero e proprio mix per tingere i capelli in modo naturale.

Colorare i tessuti in modo naturale

Oltre che per ravvivare i riflessi dei tuoi capelli, potresti utilizzare il tè scaduto anche per cambiare look ai tuoi vestiti e colorarli naturalmente. Questo rimedio funziona con tessuti e fibre naturali, come lino o cotone.

In questo caso, dovrai lasciare diverse bustine in infusione in acqua calda per circa 1 ora, filtra il tutto e immergi i tessuti. Lascia in ammollo per alcune ore, fin quando il capo non avrà cambiato colore. Quindi sciacqua, strizza i vestiti e ammira il risultato.

Eliminare gli odori forti dalle mani

Se hai pulito del pesce o affettato le cipolle, e le tue mani non vogliono smettono di puzzare, prova con il tè! Strofina la bustina fra le dita come se fosse una saponetta, e riuscirai a togliere i cattivi odori dalle mani.

Sacchetti profumati per l’armadio

Se hai trovato un tè al gelsomino scaduto, o un’altra tisana o bevanda profumata, prova a inserirne alcune bustine all’interno dell’armadio, ed avrai creato un perfetto deodorante fai da te. In alternativa, potresti spruzzare alcune gocce del tuo profumo preferito sulla bustina del tè, e inserirla nei cassetti o nella scarpiera.

Bene, adesso sappiamo perché non bisogna mai e poi mai buttare via le bustine del tè scadute. La prossima volta che trovi una confezione che ha decisamente superato la data di scadenza, non gettarla via, ma prova uno di questi rimedi anti spreco!